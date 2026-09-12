Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Ирландия »
Тръмп в Дъблин: „Искам да видя обединена Ирландия“ (ВИДЕО)

Тръмп в Дъблин: „Искам да видя обединена Ирландия“ (ВИДЕО)

12 Септември, 2026 14:47 635 13

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • ирландия

Обединението на Република Ирландия и Северна Ирландия „в крайна сметка ще се случи“, заяви американският лидер

Тръмп в Дъблин: „Искам да видя обединена Ирландия“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи едно от най-силните политически изявления по време на посещението си в Дъблин, като заяви, че би искал да види обединена Ирландия. Думите му бяха направени след срещата с ирландския премиер Михол Мартин и веднага предизвикаха реакция във Великобритания.

„Не искам да създавам проблеми, но бих искал да я видя обединена“, каза Тръмп пред журналисти. Той допълни, че според него това „в крайна сметка ще се случи“ и определи подобно развитие като „фантастично“, като все пак призна, че Великобритания също ще има думата.

Темата е изключително чувствителна заради статута на Северна Ирландия и условията на Споразумението от Разпети петък от 1998 г., което сложи край на десетилетия насилие. Документът предвижда възможност за референдум за статута на Северна Ирландия, но такъв вот може да бъде свикан от британското правителство при определени условия.

Реакцията от Лондон не закъсня. Кабинетът на британския премиер Анди Бърнам заяви, че позицията му остава непроменена – според него в момента няма мнозинство в Северна Ирландия в подкрепа на нов референдум за обединение и такъв няма да бъде свикан, докато това не се промени.

В рамките на същия период Тръмп коментира и обстановката в Близкия изток. Той заяви, че според него Иран вероятно стои зад атаката срещу саудитския петролопровод East-West, който е стратегически важен за износа на суров петрол извън Ормузкия проток. Американският президент каза още, че е разговарял със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

Тръмп съобщи също, че подкрепяните от Иран хути са се свързали с неговата администрация и са дали сигнал, че не желаят директна конфронтация със САЩ. По думите му корабоплаването в района до голяма степен продължава, макар да остават ограничения за плавателни съдове на една страна, която той не назова.

По време на визитата си в Дъблин Тръмп се срещна и с президента на Ирландия Катрин Конъли, след което програмата му включваше разговори с представители на американския и ирландския бизнес. По-късно той трябва да се отправи към Дунбег, където неговият Trump International Golf Links е домакин на Irish Open.

Посещението преминава при засилени мерки за сигурност и на фона на планирани протести както в Дъблин, така и в западната част на Ирландия.


Ирландия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварски избирател

    5 0 Отговор
    Направо я обявявай за американски щат и се връщай, не да ми ходиш на шопинг по някакви си острови! Пари имаш да раздаваш, по 5 бона на калпак обеща!!!

    14:52 12.09.2026

  • 2 Готин

    3 5 Отговор
    Демек, ще помогнеш на Великобритания да колонизира Република Ирландия и така ще бъдат обединени.

    14:53 12.09.2026

  • 3 колко благородно

    6 2 Отговор
    А не искаш ли да видиш индианците да си върнат северна Америка?!

    14:55 12.09.2026

  • 4 Европа

    3 2 Отговор
    ще има много проблеми с този вредител.

    Коментиран от #9, #10

    14:56 12.09.2026

  • 5 Констатация

    6 1 Отговор
    Аз пък искам да видя шесте печеливши числа от тотото, 24 часъ преди тегленето на тиражъ....

    15:00 12.09.2026

  • 6 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    2 2 Отговор
    Точно в момента едва ли жителите на С. Ирландия имат желание да се обединят с Ирландия.

    Ирландия след влизането си в ЕС, а после в Еврозоната се набълбука много здраво с външни държавни заеми и на практика е в държавен фалит. За да се изплащат тези заеми, ирландците започнаха да нaдyват здраво имотния балон като цените в Дъблин на имотите са сред най-високите в ЕС.
    Само наемането на една, единствена стая в апартамент с други хора в Дъблин е над 1000 евро, а това породи вдигане на всички цени. Много от ирландците сега влизат в С. Ирландия за да се напазаруват евтино.
    С. Ирландия успя да запази цените на всичко нормални и едва ли ще се съгласят за обединение с Ирландия за да им изплащат огромните държавни дългове.

    15:03 12.09.2026

  • 7 Теслатъ

    5 0 Отговор
    "Разделяй и владей"! Не зная дали Бай Дончу е чувал тази сентенция, но упорито съ пробва да я прилага срещу ЕС.

    15:03 12.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ПРИПОМНЯНЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европа":

    ...не е вредител, а "агент Краснов".

    15:06 12.09.2026

  • 10 Да има. Даже повече да има!

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Европа":

    " Всеки народ си заслужава управляващите"
    Уинстън Чърчил.
    Това могат ЕС и САЩ- това заслужават.
    П.С. Умишлено цитирам любимец на евроатлантиците.

    15:07 12.09.2026

  • 11 Демократ

    2 1 Отговор
    Разбра че на Чарлз малко му остава ракът напредва а ингилизоте традиоционно са слаби в медицината. малкия е низвергнат а дъртия син е ялов а внуците едното момиче другото обратно. Ялова Англия означава свобода за Кенъда и Северна Ирландия

    15:09 12.09.2026

  • 12 Манол 24 см

    3 0 Отговор
    Ще видиш на някой това…

    15:11 12.09.2026

  • 13 Жорко

    2 0 Отговор
    Тоя добре ги пали, англичаните му отказаха подкрепа за Ормуз и сега искал той да види обединена Ирландия,хаха милите англичани или това което остана от клозета имигранти там.

    15:11 12.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания