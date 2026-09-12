Тръмп в Дъблин: „Искам да видя обединена Ирландия“ (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи едно от най-силните политически изявления по време на посещението си в Дъблин, като заяви, че би искал да види обединена Ирландия. Думите му бяха направени след срещата с ирландския премиер Михол Мартин и веднага предизвикаха реакция във Великобритания.

„Не искам да създавам проблеми, но бих искал да я видя обединена“, каза Тръмп пред журналисти. Той допълни, че според него това „в крайна сметка ще се случи“ и определи подобно развитие като „фантастично“, като все пак призна, че Великобритания също ще има думата.

Темата е изключително чувствителна заради статута на Северна Ирландия и условията на Споразумението от Разпети петък от 1998 г., което сложи край на десетилетия насилие. Документът предвижда възможност за референдум за статута на Северна Ирландия, но такъв вот може да бъде свикан от британското правителство при определени условия.

Реакцията от Лондон не закъсня. Кабинетът на британския премиер Анди Бърнам заяви, че позицията му остава непроменена – според него в момента няма мнозинство в Северна Ирландия в подкрепа на нов референдум за обединение и такъв няма да бъде свикан, докато това не се промени.

В рамките на същия период Тръмп коментира и обстановката в Близкия изток. Той заяви, че според него Иран вероятно стои зад атаката срещу саудитския петролопровод East-West, който е стратегически важен за износа на суров петрол извън Ормузкия проток. Американският президент каза още, че е разговарял със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман.

Тръмп съобщи също, че подкрепяните от Иран хути са се свързали с неговата администрация и са дали сигнал, че не желаят директна конфронтация със САЩ. По думите му корабоплаването в района до голяма степен продължава, макар да остават ограничения за плавателни съдове на една страна, която той не назова.

По време на визитата си в Дъблин Тръмп се срещна и с президента на Ирландия Катрин Конъли, след което програмата му включваше разговори с представители на американския и ирландския бизнес. По-късно той трябва да се отправи към Дунбег, където неговият Trump International Golf Links е домакин на Irish Open.

Посещението преминава при засилени мерки за сигурност и на фона на планирани протести както в Дъблин, така и в западната част на Ирландия.