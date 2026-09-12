Тръмп прогнозира скорошен край на войната с Иран (НА ЖИВО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на посещението си в Ирландия, че очаква войната с Иран да приключи „много скоро“. Изказването беше направено в Дъблин, където той проведе срещи с ирландския президент Катрин Конъли и премиера Михол Мартин.
Тръмп допусна, че край на конфликта може да настъпи след междинните избори в САЩ през ноември и свърза подобно развитие с вероятен рязък спад на цените на петрола.
По време на разговорите той коментира и напрежението около Ормузкия проток, като заяви, че ситуацията ще бъде овладяна. Американският президент засегна и атаката с дронове срещу ключова петролна инфраструктура в Саудитска Арабия, като допусна иранска следа.
Визитата на Тръмп в Ирландия преминава при изключително засилени мерки за сигурност. В района на Phoenix Park в Дъблин са въведени ограничения на движението и засилено полицейско присъствие, а подобни мерки действат и около местата, включени в програмата на американския президент.
След срещите в Дъблин Тръмп трябва да се отправи към графство Клеър и своя комплекс Trump International Golf Links & Hotel в Дунбег, където ще присъства на Irish Open.
В района на Дунбег също са въведени специални мерки за сигурност, включително ограничен достъп, проверки и подготовка за пристигането на Marine One.
В Дъблин и графство Клеър са планирани протести срещу визитата, но към момента няма данни за сериозни инциденти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гого
13:36 12.09.2026
2 тоя път
13:36 12.09.2026
3 Само ако хвърли
Коментиран от #6
13:36 12.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
13:38 12.09.2026
6 он ша фръли атом
До коментар #3 от "Само ако хвърли":ама кимчо тва и чека и он да фръли атом
13:39 12.09.2026
7 защо не направихти анализ
13:42 12.09.2026
8 любопитен
13:42 12.09.2026
9 5-та година "Киев за 3 дня"
С Пусин са посещавали един и същи курс по oлиroфpeHия !
Коментиран от #13
13:44 12.09.2026
10 Ванс
13:45 12.09.2026
11 Kaлпазанин
13:56 12.09.2026
12 1111
13:58 12.09.2026
13 Хи хи
До коментар #9 от "5-та година "Киев за 3 дня"":Пета година урките ядат бой. "3 дня" беше за просстите урки, да се види дали ще се вържат. И простите урки се вързаха !! Не бе урки, няма да е 3 дня, а колкото е необходимо !!
13:59 12.09.2026
14 Механик
14:00 12.09.2026
15 Оранжево
14:06 12.09.2026
16 Има пари угажда си
14:12 12.09.2026
17 Атина Паднала
14:14 12.09.2026
18 Има пари угажда си
Коментиран от #20
14:16 12.09.2026
19 Хи хи хи
14:16 12.09.2026
20 Щерев
До коментар #18 от "Има пари угажда си":Той я милва а охраната му върши черната работа,избор голям.
14:23 12.09.2026
21 Ксаниба
14:23 12.09.2026