Тръмп прогнозира скорошен край на войната с Иран (НА ЖИВО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на посещението си в Ирландия, че очаква войната с Иран да приключи „много скоро“. Изказването беше направено в Дъблин, където той проведе срещи с ирландския президент Катрин Конъли и премиера Михол Мартин.

Тръмп допусна, че край на конфликта може да настъпи след междинните избори в САЩ през ноември и свърза подобно развитие с вероятен рязък спад на цените на петрола.

По време на разговорите той коментира и напрежението около Ормузкия проток, като заяви, че ситуацията ще бъде овладяна. Американският президент засегна и атаката с дронове срещу ключова петролна инфраструктура в Саудитска Арабия, като допусна иранска следа.

Визитата на Тръмп в Ирландия преминава при изключително засилени мерки за сигурност. В района на Phoenix Park в Дъблин са въведени ограничения на движението и засилено полицейско присъствие, а подобни мерки действат и около местата, включени в програмата на американския президент.

След срещите в Дъблин Тръмп трябва да се отправи към графство Клеър и своя комплекс Trump International Golf Links & Hotel в Дунбег, където ще присъства на Irish Open.

В района на Дунбег също са въведени специални мерки за сигурност, включително ограничен достъп, проверки и подготовка за пристигането на Marine One.

В Дъблин и графство Клеър са планирани протести срещу визитата, но към момента няма данни за сериозни инциденти.