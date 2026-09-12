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Тръмп прогнозира скорошен край на войната с Иран (НА ЖИВО)

Тръмп прогнозира скорошен край на войната с Иран (НА ЖИВО)

12 Септември, 2026 13:33 944 21

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Цените на петрола ще спаднат, прогнозира американският президент в Дълбин

Тръмп прогнозира скорошен край на войната с Иран (НА ЖИВО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по време на посещението си в Ирландия, че очаква войната с Иран да приключи „много скоро“. Изказването беше направено в Дъблин, където той проведе срещи с ирландския президент Катрин Конъли и премиера Михол Мартин.

Тръмп допусна, че край на конфликта може да настъпи след междинните избори в САЩ през ноември и свърза подобно развитие с вероятен рязък спад на цените на петрола.

По време на разговорите той коментира и напрежението около Ормузкия проток, като заяви, че ситуацията ще бъде овладяна. Американският президент засегна и атаката с дронове срещу ключова петролна инфраструктура в Саудитска Арабия, като допусна иранска следа.

Визитата на Тръмп в Ирландия преминава при изключително засилени мерки за сигурност. В района на Phoenix Park в Дъблин са въведени ограничения на движението и засилено полицейско присъствие, а подобни мерки действат и около местата, включени в програмата на американския президент.

След срещите в Дъблин Тръмп трябва да се отправи към графство Клеър и своя комплекс Trump International Golf Links & Hotel в Дунбег, където ще присъства на Irish Open.

В района на Дунбег също са въведени специални мерки за сигурност, включително ограничен достъп, проверки и подготовка за пристигането на Marine One.

В Дъблин и графство Клеър са планирани протести срещу визитата, но към момента няма данни за сериозни инциденти.


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    13 0 Отговор
    Бай Дончо е отишъл там за голфа, а не за да се среща с разни ирландски политици.

    13:36 12.09.2026

  • 2 тоя път

    11 0 Отговор
    перукан бе наврен в кушия газ от едни орица дето живеят в пустиняка и сега ша требва с крадения от венецуела петрол да се хакне сам

    13:36 12.09.2026

  • 3 Само ако хвърли

    0 2 Отговор
    Атон може да свърши тая война ще е докато фалира единия или другия опонент в конфликта демек години висока инфлацията и обединява с последвала гражданска в обществата

    Коментиран от #6

    13:36 12.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    11 0 Отговор
    Тоз не мое уцели писоара, прогнозират бил, виишли.., пффффф!

    13:38 12.09.2026

  • 6 он ша фръли атом

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само ако хвърли":

    ама кимчо тва и чека и он да фръли атом

    13:39 12.09.2026

  • 7 защо не направихти анализ

    9 0 Отговор
    На досегашните му прогнози и изказвания, че почти всички нямат и грам истина. Защо постоянно му цитирате думите на този мошенник и измамник. Този освен да спекулира друго нищо не прави.

    13:42 12.09.2026

  • 8 любопитен

    12 0 Отговор
    Пак ли победихме Иран?

    13:42 12.09.2026

  • 9 5-та година "Киев за 3 дня"

    0 12 Отговор
    До 8, най много 24 часа ...
    С Пусин са посещавали един и същи курс по oлиroфpeHия !

    Коментиран от #13

    13:44 12.09.2026

  • 10 Ванс

    9 0 Отговор
    Глупостите на този евтин шут не ме интересуват

    13:45 12.09.2026

  • 11 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Скорошно поражение ,е по точно

    13:56 12.09.2026

  • 12 1111

    3 0 Отговор
    Аве, нали вече беше победил няколко пъти? Къв край, кви пет лева?

    13:58 12.09.2026

  • 13 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "5-та година "Киев за 3 дня"":

    Пета година урките ядат бой. "3 дня" беше за просстите урки, да се види дали ще се вържат. И простите урки се вързаха !! Не бе урки, няма да е 3 дня, а колкото е необходимо !!

    13:59 12.09.2026

  • 14 Механик

    1 0 Отговор
    Ама пак ли ще побеждава Иран или тоя път няма?

    14:00 12.09.2026

  • 15 Оранжево

    0 0 Отговор
    КуууКуpигyууу......пълно!

    14:06 12.09.2026

  • 16 Има пари угажда си

    0 0 Отговор
    Голф игрища, хотели, шоута, най-красивите жени, най-хубавите питиета, храна от пиле мляко. Живот, какъвто нямат английските принцове!

    14:12 12.09.2026

  • 17 Атина Паднала

    1 0 Отговор
    И аз прогнозирам че снайпериста следващият път няма да пропусне и надене куршума точно под боядисаната перука на Тръмп и това ще се случи преди да е изтекла годината.Няма да има импийчмънт по евтино на ДД ще е да плати на стрелец.

    14:14 12.09.2026

  • 18 Има пари угажда си

    0 1 Отговор
    Хич не го интересуват въстаници по джапанки нейде в пустинята. Дончо си играе голфче, пийва си коктейлче и си милва красивата жена.

    Коментиран от #20

    14:16 12.09.2026

  • 19 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Като Украйна за 24 часа.🤣

    14:16 12.09.2026

  • 20 Щерев

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Има пари угажда си":

    Той я милва а охраната му върши черната работа,избор голям.

    14:23 12.09.2026

  • 21 Ксаниба

    0 0 Отговор
    Вчера писахте че войната нямало да свърши скоро.Днес пък точно обратното.И за монголяците инфото се мени всеки ден на 180 градуса.

    14:23 12.09.2026

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