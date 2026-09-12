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Овладяват големия пожар край село Димовци

Овладяват големия пожар край село Димовци

12 Септември, 2026 17:24, обновена 12 Септември, 2026 17:27 322 0

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Над 120 души се борят с огъня в Старозагорско, ситуацията в Рила вече е под контрол

Овладяват големия пожар край село Димовци - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията с големия пожар край село Димовци, община Гурково, остава динамична, но контролирана. Към 17:30 часа на 12 септември на терен продължават да работят около 120 души, които правят всичко възможно да ограничат огнената стихия. Това съобщи официално областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.

В гасенето са мобилизирани екипи на пожарната, горски служители и множество доброволци. Благодарение на бързата им реакция няма непосредствена опасност за населението и къщите в близките населени места. Властите уверяват, че е осигурена необходимата техника за прокарване на просеки, които да спрат разпространението на огъня в горския масив.

Пожарите в Рила са пред ликвидиране

Наред с кризата в Старозагорско, огнеборците постигнаха сериозен напредък в по-високите части на страната. Двата опасни пожара в Рила планина вече се доугасяват. Районите са обходени, като екипите остават на място, за да предотвратят евентуално локално възобновяване на огнищата под влияние на вятъра.

Институциите призовават гражданите към повишено внимание и абсолютна бдителност при боравене с огън на открито поради сухите и ветровити метеорологични условия в страната.


Стара Загора / България
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