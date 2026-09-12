Масимилиано Алегри: Ситуацията ни изглежда по-мрачна, отколкото е

Наставникът на Наполи Масимилиано Алегри увери, че отборът не се намира в криза въпреки трите поредни загуби от Комо, Интер и Арсенал. Той също така изрази надежда, че “партенопеите” ще се върнат към победите при утрешното си домакинство на Болоня.

“Преди всичко, имаме възможността да започнем да печелим у дома. Тези дни има малко неща за казване. Загубихме три поредни мачове, като трябва да спечелим важни точки. Болоня е добре трениран отбор с добри технически качества и очевидно утрешният двубой е много важен за нас. Андре-Франк Замбо Ангиса е аут, както и Скот Мактоминей, Лука Марианучи и Джоване Нашименто. Давид Нерес се възстановява, докато Ноа Ланг е на разположение. Имаме достатъчно играчи за срещата. Утре ще реша дали Ланг ще играе, защото все още имам някои съмнения. Не става въпрос за дисциплинарното му наказание, това вече приключи. Имаме много опции в атака. Също така утре ще реша за Станислав Лоботка и Били Гилмор. Кевин Де Бройне ми хариса срещу Арсенал, но той може да се подобри и го знае.

Нуждаем се от спокойствие и чувство за отговорност. Резултатът променя настроението на всички. Срещнахме три силни отбора, но щом не сме постигнали резултати, това означава, че ни е липсвало нещо в нашите изяви. Така че ще трябва да добавим това нещо утре. В момента ситуацията ни изглежда по-мрачна, отколкото е. Резултатите влияят на нашата гледна точка. Имахме някои добри периоди в мачовете. Утре ще се нуждаем от всички - от играчи до феновете. И преди сме имали много подобни моменти в нашите кариери, така че тези неща винаги се случват. В такива моменти колкото по-малко мислиш и повече действаш, толкова по-добре. Разбира се, както винаги сме анализирали мачовете и знаем какво не бива да грешим”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.