Тръмп отново атакува Smithsonian: Музеите се фокусират прекалено върху потисничеството

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови критики към Smithsonian Institution, като заяви, че най-големият музейно-изследователски комплекс в страната е отделял прекалено голямо внимание на историческото потисничество и недостатъчно на хората, които са го преодолели.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че при досегашното ръководство Smithsonian се е фокусирал „преобладаващо“ върху потиснатите, докато според него почти не е обръщал внимание на хората, които са успели да преодолеят тежки изпитания.

Изказването е поредният епизод от продължаващия спор между администрацията на Тръмп и една от най-значимите културни институции в САЩ.

Тръмп иска пет години, посветени на Джордж Вашингтон

Американският президент призова Smithsonian да организира специална петгодишна изложба, посветена на живота и наследството на Джордж Вашингтон, в Националния музей на американската история във Вашингтон.

Според предложението изложбата трябва да започне незабавно и да продължи до 22 февруари 2032 г., когато ще се навършат 300 години от рождението на първия президент на САЩ.

Тръмп определи Вашингтон като най-големия американски герой и настоя Smithsonian да издигне пред музея и 30-футова, или приблизително 9-метрова, статуя на първия американски президент.

Той поиска също в залата Flag Hall на музея да бъде изложена друга, 11-футова статуя на Вашингтон, свързана със събитията по отбелязването на 250-годишнината от независимостта на САЩ.

Натискът върху Smithsonian продължава от месеци

Критиките не са изолиран случай. Администрацията на Тръмп от месеци настоява Smithsonian да промени начина, по който представя американската история.

През юли Белият дом издаде изпълнителна заповед, озаглавена „Възстановяване на доверието в Smithsonian Institution“. В нея администрацията обвинява ръководството на институцията, че представя историята на САЩ през призмата на социалната справедливост и отделя прекомерно внимание на теми като робството, расовата дискриминация и други форми на историческо потисничество.

Белият дом нареди да бъдат предприети мерки за промяна на този подход и поиска около Националния музей на американската история да бъдат поставени временни информационни табели, представящи позицията на администрацията.

Тези твърдения са позиция на Белия дом, а не независимо установена оценка за съдържанието на Smithsonian.

Историци и организации за граждански права възразяват

Действията на администрацията предизвикаха критики от историци, музейни специалисти и организации за защита на гражданските права.

Според противниците на политиката на Тръмп опитът да се ограничи представянето на робството, расизма и други спорни периоди от американското минало рискува да превърне историческите музеи в инструмент за политически предпочитана версия на националната история.

От другата страна Белият дом твърди, че целта е американската история да бъде представяна по начин, който подчертава националните постижения, общото наследство и личностите, допринесли за развитието на страната.

Спорът по този начин излиза извън рамките на музейната политика и се превръща в част от по-широкия дебат в САЩ за това как трябва да бъдат представяни робството, расовата сегрегация, гражданските права и други противоречиви страници от историята.

Ръководителят на Smithsonian се оттегля

Новите критики на Тръмп идват само дни след като секретарят на Smithsonian Лони Бънч обяви, че ще се пенсионира в края на 2026 г.

Бънч ръководи институцията от 2019 г. и е първият афроамериканец на този пост. Преди това той беше основател и директор на Националния музей на афроамериканската история и култура.

Бънч заяви, че решението му да се оттегли не е пряко следствие от натиска на Белия дом. По време на управлението си той защитаваше необходимостта Smithsonian да представя сложните и противоречиви аспекти от американската история наред с постиженията на страната.

Една от най-важните културни институции в САЩ

Smithsonian Institution управлява 21 музея и Националния зоопарк, както и изследователски и образователни структури. Сред тях са Националният музей на американската история, Националният музей на афроамериканската история и култура, Националният музей на американските индианци и Националният музей на авиацията и космонавтиката.

Затова спорът за Smithsonian има значение далеч отвъд съдържанието на отделна изложба.

В центъра му стои въпросът кой и по какъв начин трябва да разказва националната история на САЩ. Тръмп настоява за по-силен акцент върху героите, постиженията и преодоляването на трудностите. Неговите критици предупреждават, че подобен подход не трябва да води до омаловажаване на робството, расовата дискриминация и други исторически факти.

Засега Smithsonian не е обявил дали ще изпълни конкретното искане на президента за петгодишна изложба и 9-метрова статуя на Джордж Вашингтон.