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Тръмп отново атакува Smithsonian: Музеите се фокусират прекалено върху потисничеството

Тръмп отново атакува Smithsonian: Музеите се фокусират прекалено върху потисничеството

12 Септември, 2026 14:11 724 19

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Американският президент поиска петгодишна изложба за Джордж Вашингтон и 9-метрова негова статуя пред Националния музей на американската история

Тръмп отново атакува Smithsonian: Музеите се фокусират прекалено върху потисничеството - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови критики към Smithsonian Institution, като заяви, че най-големият музейно-изследователски комплекс в страната е отделял прекалено голямо внимание на историческото потисничество и недостатъчно на хората, които са го преодолели.

В публикация в Truth Social Тръмп заяви, че при досегашното ръководство Smithsonian се е фокусирал „преобладаващо“ върху потиснатите, докато според него почти не е обръщал внимание на хората, които са успели да преодолеят тежки изпитания.

Изказването е поредният епизод от продължаващия спор между администрацията на Тръмп и една от най-значимите културни институции в САЩ.

Тръмп иска пет години, посветени на Джордж Вашингтон

Американският президент призова Smithsonian да организира специална петгодишна изложба, посветена на живота и наследството на Джордж Вашингтон, в Националния музей на американската история във Вашингтон.

Според предложението изложбата трябва да започне незабавно и да продължи до 22 февруари 2032 г., когато ще се навършат 300 години от рождението на първия президент на САЩ.

Тръмп определи Вашингтон като най-големия американски герой и настоя Smithsonian да издигне пред музея и 30-футова, или приблизително 9-метрова, статуя на първия американски президент.

Той поиска също в залата Flag Hall на музея да бъде изложена друга, 11-футова статуя на Вашингтон, свързана със събитията по отбелязването на 250-годишнината от независимостта на САЩ.

Натискът върху Smithsonian продължава от месеци

Критиките не са изолиран случай. Администрацията на Тръмп от месеци настоява Smithsonian да промени начина, по който представя американската история.

През юли Белият дом издаде изпълнителна заповед, озаглавена „Възстановяване на доверието в Smithsonian Institution“. В нея администрацията обвинява ръководството на институцията, че представя историята на САЩ през призмата на социалната справедливост и отделя прекомерно внимание на теми като робството, расовата дискриминация и други форми на историческо потисничество.

Белият дом нареди да бъдат предприети мерки за промяна на този подход и поиска около Националния музей на американската история да бъдат поставени временни информационни табели, представящи позицията на администрацията.

Тези твърдения са позиция на Белия дом, а не независимо установена оценка за съдържанието на Smithsonian.

Историци и организации за граждански права възразяват

Действията на администрацията предизвикаха критики от историци, музейни специалисти и организации за защита на гражданските права.

Според противниците на политиката на Тръмп опитът да се ограничи представянето на робството, расизма и други спорни периоди от американското минало рискува да превърне историческите музеи в инструмент за политически предпочитана версия на националната история.

От другата страна Белият дом твърди, че целта е американската история да бъде представяна по начин, който подчертава националните постижения, общото наследство и личностите, допринесли за развитието на страната.

Спорът по този начин излиза извън рамките на музейната политика и се превръща в част от по-широкия дебат в САЩ за това как трябва да бъдат представяни робството, расовата сегрегация, гражданските права и други противоречиви страници от историята.

Ръководителят на Smithsonian се оттегля

Новите критики на Тръмп идват само дни след като секретарят на Smithsonian Лони Бънч обяви, че ще се пенсионира в края на 2026 г.

Бънч ръководи институцията от 2019 г. и е първият афроамериканец на този пост. Преди това той беше основател и директор на Националния музей на афроамериканската история и култура.

Бънч заяви, че решението му да се оттегли не е пряко следствие от натиска на Белия дом. По време на управлението си той защитаваше необходимостта Smithsonian да представя сложните и противоречиви аспекти от американската история наред с постиженията на страната.

Една от най-важните културни институции в САЩ

Smithsonian Institution управлява 21 музея и Националния зоопарк, както и изследователски и образователни структури. Сред тях са Националният музей на американската история, Националният музей на афроамериканската история и култура, Националният музей на американските индианци и Националният музей на авиацията и космонавтиката.

Затова спорът за Smithsonian има значение далеч отвъд съдържанието на отделна изложба.

В центъра му стои въпросът кой и по какъв начин трябва да разказва националната история на САЩ. Тръмп настоява за по-силен акцент върху героите, постиженията и преодоляването на трудностите. Неговите критици предупреждават, че подобен подход не трябва да води до омаловажаване на робството, расовата дискриминация и други исторически факти.

Засега Smithsonian не е обявил дали ще изпълни конкретното искане на президента за петгодишна изложба и 9-метрова статуя на Джордж Вашингтон.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 болшевик

    6 1 Отговор
    Феодализма и капитализма са подтисничество, експлоатация и ограбване труда на масите, няма как да е друго.

    Коментиран от #19

    14:18 12.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Тази статия да се преименува на клоуна ,а музеите на Америка 😂😂😂😂😂😂

    14:19 12.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Тази статуя да се преименува на клоуна ,а музеите на Америка,да ши@@@ аз автокоректора 😂😂😂😂😂

    14:20 12.09.2026

  • 4 Дядо Дончо да дойде у нас

    3 0 Отговор
    И да види как всички сме се фиксирали върху робството

    14:21 12.09.2026

  • 5 7676

    6 0 Отговор
    Както навсякъде историята е част от политиката на страната, но не може да се скрие как западната цивилизация е изградена върху планина от скелети, робство и колиниализъм, за съжаление и продължаващ неоколониализъм.

    Коментиран от #7

    14:24 12.09.2026

  • 6 САЩ са били във война с една или друга

    4 0 Отговор
    държава в около 80% от времето през което са съществували.
    Какво повече да каже човек?

    Коментиран от #10

    14:25 12.09.2026

  • 7 Да ама квото са гепили

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "7676":

    са го взели за да го съхраняват.
    И са им били направили железница.
    Буахаха!

    14:26 12.09.2026

  • 8 Бялджип

    7 2 Отговор
    Мисля че Тръмп в този случай има право. Робството и потисничеството на черните е осъдително, но да се самобичуваш вечно и да им даваш повече права, отколкото заслужават, води до обратното. Насилие от тях, самочувствие без покритие, вина на белите и децата им до гроб...

    14:27 12.09.2026

  • 9 Кой е виновен

    6 1 Отговор
    Кой ловеше негри и ги караше до бреговете за отплаване? Араби и негри от други племена Кой ги транспортираше? Роботърговци често евреи от Лондон и Амстердам с капитали от

    Коментиран от #12

    14:30 12.09.2026

  • 10 Не ги защитавам

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "САЩ са били във война с една или друга":

    Но! Всички страни са воювали почти непрекъснато през своята история. За съжаление е така. Благодарение на могъщия СССР живяхме без световна война, но вече СССР го няма и виждаме, какво става по света. Съборени панелки и хора с окъсани дрехи обикалят развалините.

    14:38 12.09.2026

  • 11 Има логика

    1 5 Отговор
    Богатите образовани хора,бели или черни създават блага.Робите ще съсипят всико.Трябва да се наблегне на създателите.

    14:40 12.09.2026

  • 12 Абсолютно вярно!

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кой е виновен":

    Американците са ги купували от английските роботърговци, а англичаните са ги купували от негърски и арабски племена. Стотици години е имало търговия с роби. Дори преди Америка да бъде открита. На негрите, като не им харесва отношението към тях в САЩ, да се заселят в Либерия, специално купена за тях от САЩ.

    14:43 12.09.2026

  • 13 не може да бъде

    2 2 Отговор
    Има един много сериозен философски въпрос който според мен надхвърля възможностите на философията - можеше ли САЩ да постигне всичко това което е постигнал без насилие грабеж военни престъпления престъпления против човечеството нарушаване на международното право и т.н.Аз напр-се възхищавам на американските постижения в областта на техниката -няма друга държава която да е постигнала такова нещо!?Има неща пред които -като по-близки до моите знания- са просто символ -напр-високите пещи в Питсбърг построени от Карнеги...как са се досетили как са ги направили в ония времена!?И веднага лъжицата с катран-стачката на металурзите е смазана с рядка жестокост!?Или Форд - въвел поточното производство -това е един връх в организацията на промишлеността ...и в същото време наложена с невиждана бруталност!?Или най-великото нещо -променливия ток с генераторите трансформаторите преносната мрежа електродвигателите измислени от Никола Тесла сърбин с чешко гражданство и създадени с помощта на Джордж Уестингхаус фалирал с помощта на финансовите акули ....компютрите интернета и т.н ..но с това списъкът не се изчерпва!?И всичко това съчетано с действия които вече споменах!?Всичко това атрибут на човешката природа ли е ..за не би пък именно най-надарените да са и най-кръвожадните ... едновременно създават и унищожават !?Вижте съдбата на северноамериканските индианци -най-екологичния и природосъобразен народ !?Спирам до тук -по-умните да кажат!?

    Коментиран от #15

    14:48 12.09.2026

  • 14 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Големият бял баща Джордж Вашингтон е държал между 300 и 350 роби (най-често срещаното число, което се дава, е 317). В завещанието си е разпоредил те да бъдат освободени в свобода след смъртта на жена му, но на практика жена му в крайна сметка е освободила няколко от тях още по време на собствения си живот.

    Коментиран от #16

    14:53 12.09.2026

  • 15 Скрита лимонка

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "не може да бъде":

    Плюй си откровенно,защо така срамежливо

    Коментиран от #17

    14:55 12.09.2026

  • 16 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    САЩ купуват земя в Африка и основават държавата Либерия за негрите, които искат да се завърнат. След като се заселили в Либерия, американските негри заробили местните негри.
    Либерия е една от най-бедните и мръсни страни в света, където дори президентът им кляка и се изхожда на плажа.

    15:00 12.09.2026

  • 17 Бялджип

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Скрита лимонка":

    Не, не плюе. Задава логични и смислени въпроси, рядкост за този сайт гъмжащ от празноглавци и евтини "коментатори". Вместо да му отговориш(ако можеш?), избираш най-нечистоплътното?! Дотам ли стига интелектът ти?

    15:02 12.09.2026

  • 18 Историк

    2 0 Отговор
    Каква пародия- абсолютно необразован и неук да дава акъл на хората,чиято професия е историята. Така е в тази негодна за нищо управа на Тръмпландия - военен министър шумен и тв водещ като президента, алкохолик и наркоман, министри лични адвокати и куп тв водещи на други министерства. Те затова превърнаха бившата САЩ във второстепенно тв шоу и външната политика в брокерска дейност. Пълен кошмар ,с много власт и безнаказаност.

    15:08 12.09.2026

  • 19 Така се прави

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "болшевик":

    Червенокожите Индианци в Америка са били много изостанали в цивилизационото си развитие и са си живеели във времената на комунизма на общинските племена като са отказвали да работят, а са крадяли наготово и присвоявали всичко което им харесва от белите капиталисти, заради което капиталистите са започнали ожесточена борба за изтреблението и унищожаването на червено-кожите комунистически крадци...

    15:11 12.09.2026