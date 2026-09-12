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Шкварек: Политиката на АзГ не се различава от тази на германските партии преди 20 години

Шкварек: Политиката на АзГ не се различава от тази на германските партии преди 20 години

12 Септември, 2026 17:30, обновена 12 Септември, 2026 17:37 303 1

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Тя е единствената, която стои на онези позиции, които ХДС имаше тогава, отбеляза политическият анализатор

Шкварек: Политиката на АзГ не се различава от тази на германските партии преди 20 години - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия беше шокирана от победата, която постигна „Алтернатива за Германия“ в Саксония-Анхалт. Обръща ли се тенденцията или това е просто част от разделението между Източната и Западната част на най-голямата икономика в Европейския съюз.

Тенденцията е сходна с тази в Западна Германия, където е с по-бавен темп. В Саксония-Анхалт „Алтернатива за Германия“ взеха 44%, в Западна Германия в почти всеки бундесланд са между 22 и 25%.

Това каза Кристиян Шкварек, председател на фондация „Консервативно общество“, в предаването „Офанзива“ на NOVA NEWS. „Да, говорим все още за разделение между двете части на Германия, но тенденцията като цяло е десните хора и в двете части да вървят към „Алтернатива за Германия“, уточни той.

„Искам някой да ми покаже едно нещо, което прави тази партия екстремистка, на фона на това, което беше нормално в цяла Европа, включително в Германия преди 20 години. Никой не може да бие този подарък на Русия и на Путин, който Меркел направи със Северен поток. „Алтернатива за Германия“ трябва много да се постараят, за да стигнат най-малкото този подарък. С какво се различава тази партия, по каквото и да било, от всички германски партии преди 15-20 години“, коментира Шкварек.

Според него цялото преместване на избиратели към „Алтернатива за Германия“ и в Източна, и в Западна Германия, представлява един и същ процес, а именно оставане в центъра.

„Мейнстрийм партиите, особено Християндемократическият съюз (ХДС), оставиха политическия център, преместиха се към либералите и левите и техните избиратели решиха, че ще си останат на същото място. И започват да гласуват за „Алтернатива за Германия“, защото тя е единствената, която стои на онези позиции, които ХДС имаше преди 20 години. Няма вълна от екстремизъм“, посочи Шкварек.

По думите му другите партии в Германия постоянно се опитват да правят „санитарен кордон“ около „Алтернатива за Германия“, което се случва и в цяла Европа около крайнодесните партии. „Навсякъде се опитват да адресират техния възход, без да изяснят причината за това“, коментира още Кристиян Шкварек.


Германия
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  • 1 Овчар

    1 0 Отговор
    Какво искат алтернативите и защо са неудобни за търтеите.?? Партията иска хляб и салам за всички на достъпни цени и най важното МИР със атомните държави..!

    17:41 12.09.2026

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