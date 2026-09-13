Двама загинали и 12 ранени при атака на ВСУ срещу Нижнекамск

Двама души са загинали, а други 12 са пострадали при нова атака с безпилотни летателни апарати срещу Нижнекамск в руската република Татарстан. При нападението са засегнати както промишлени, така и граждански обекти, съобщиха местните власти.

Атаката е извършена в ранните часове на 13 септември. В Татарстан е бил въведен режим на опасност от безпилотни апарати, който по-късно е отменен. Властите в Нижнекамск съобщават, че дронове са достигнали до различни части на града и района.



Двама души са загинали в автомобил

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Най-тежки са последствията от инцидент с автомобил, намиращ се в близост до дърво, в което е попаднал безпилотен апарат. В колата са пътували четирима млади хора. Двама от тях са загинали, а други двама са били тежко ранени и откарани в болница.



При друга атака е бил повреден жилищен дом. Четирима души са получили травми и са били прегледани от медицински екипи. Според местните власти всички пострадали са под наблюдението на лекари. Общият брой на пострадалите, обявен от властите, е 12 души.



Пожар избухна в промишлен обект

В резултат на атаката е възникнало и возгорание на територията на едно от предприятията в Нижнекамск. Пожарникари са били изпратени на място и са започнали гасенето.



По информация на градските власти производственият процес в предприятието не е бил преустановен. На място са работили аварийни и оперативни служби.



Кметът на Нижнекамск Радмир Беляев е посетил засегнатите обекти и е заявил, че службите работят по отстраняването на последствията. По разпореждане на ръководителя на Татарстан Рустам Минниханов в града е изпратен и премиерът на републиката Алексей Песошин.



Властите говорят за атака с БПЛА

Руските власти определят случилото се като атака с безпилотни летателни апарати. Независима проверка на това кой е извършителят на нападението към момента не е възможна.



Нижнекамск вече не за първи път е обект на атаки с дронове. Градът е важен индустриален център на Татарстан и е дом на голям комплекс от нефтопреработващи и нефтохимически предприятия. Предишни атаки срещу района също са засягали промишлената инфраструктура.



Последната тежка атака срещу Нижнекамск беше на 10 август. Тогава по официални данни загинаха 13 души, сред които дете, а десетки бяха ранени. Именно за този инцидент е материалът на ТАСС със заглавие „Возгорание на предприятии, погибшие и раненые. Что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск“.



Новото нападение показва, че Нижнекамск остава една от ключовите цели на дроновите атаки срещу индустриалните райони на Татарстан. Властите продължават да оценяват щетите и да оказват помощ на пострадалите.



Към момента потвърдените данни са за двама загинали, 12 пострадали и пожар в промишлен обект. Очаква се информацията да бъде актуализирана с развитието на действията на службите.