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Двама загинали и 12 ранени при атака на ВСУ срещу Нижнекамск
  Тема: Украйна

Двама загинали и 12 ранени при атака на ВСУ срещу Нижнекамск

13 Септември, 2026 08:15, обновена 13 Септември, 2026 08:21 968 31

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  • загинали

В едно от предприятията е избухнал пожар, а жилищни и промишлени обекти са били повредени

Двама загинали и 12 ранени при атака на ВСУ срещу Нижнекамск - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души са загинали, а други 12 са пострадали при нова атака с безпилотни летателни апарати срещу Нижнекамск в руската република Татарстан. При нападението са засегнати както промишлени, така и граждански обекти, съобщиха местните власти.

Атаката е извършена в ранните часове на 13 септември. В Татарстан е бил въведен режим на опасност от безпилотни апарати, който по-късно е отменен. Властите в Нижнекамск съобщават, че дронове са достигнали до различни части на града и района.

Двама души са загинали в автомобил

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Най-тежки са последствията от инцидент с автомобил, намиращ се в близост до дърво, в което е попаднал безпилотен апарат. В колата са пътували четирима млади хора. Двама от тях са загинали, а други двама са били тежко ранени и откарани в болница.

При друга атака е бил повреден жилищен дом. Четирима души са получили травми и са били прегледани от медицински екипи. Според местните власти всички пострадали са под наблюдението на лекари. Общият брой на пострадалите, обявен от властите, е 12 души.

Пожар избухна в промишлен обект

В резултат на атаката е възникнало и возгорание на територията на едно от предприятията в Нижнекамск. Пожарникари са били изпратени на място и са започнали гасенето.

По информация на градските власти производственият процес в предприятието не е бил преустановен. На място са работили аварийни и оперативни служби.

Кметът на Нижнекамск Радмир Беляев е посетил засегнатите обекти и е заявил, че службите работят по отстраняването на последствията. По разпореждане на ръководителя на Татарстан Рустам Минниханов в града е изпратен и премиерът на републиката Алексей Песошин.

Властите говорят за атака с БПЛА

Руските власти определят случилото се като атака с безпилотни летателни апарати. Независима проверка на това кой е извършителят на нападението към момента не е възможна.

Нижнекамск вече не за първи път е обект на атаки с дронове. Градът е важен индустриален център на Татарстан и е дом на голям комплекс от нефтопреработващи и нефтохимически предприятия. Предишни атаки срещу района също са засягали промишлената инфраструктура.

Последната тежка атака срещу Нижнекамск беше на 10 август. Тогава по официални данни загинаха 13 души, сред които дете, а десетки бяха ранени. Именно за този инцидент е материалът на ТАСС със заглавие „Возгорание на предприятии, погибшие и раненые. Что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск“.

Новото нападение показва, че Нижнекамск остава една от ключовите цели на дроновите атаки срещу индустриалните райони на Татарстан. Властите продължават да оценяват щетите и да оказват помощ на пострадалите.

Към момента потвърдените данни са за двама загинали, 12 пострадали и пожар в промишлен обект. Очаква се информацията да бъде актуализирана с развитието на действията на службите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще става

    10 19 Отговор
    все по-лошо. Опашките за бензин ще им се видят детски проблем. Затова руснаците да приключват с идиотската си война, отнесла половин милион млади хора на онзи свят и осакатила още милрион.

    Коментиран от #3

    08:27 13.09.2026

  • 2 Някой си

    12 6 Отговор
    А в кииф всичко е цветя и рози!

    Коментиран от #23

    08:29 13.09.2026

  • 3 Михаило Федоров

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ще става":

    Украйна губи войната срещу Русия!

    Коментиран от #8

    08:29 13.09.2026

  • 4 гост

    9 20 Отговор
    Всичко това нямаше да се случи ако Кремълският Фюрер не беше нападнал Украйна....

    Коментиран от #6

    08:31 13.09.2026

  • 5 Хе хе...

    11 1 Отговор
    А междувременно...
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики. Резултатът? Путин взе да се събужда.
    Найс, а?

    Коментиран от #9, #12

    08:35 13.09.2026

  • 6 поемай банана

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Украйна и народа и бяха нападнати от неонацисти и кравари през 2014. Първо започнаха да убиват украинци в Донбас. После установиха военна хунта, започнаха да се въоръжават и заплашваха да нападнат най-новите руски републики. Въпреки лъжите, че зелени човечета са навлезли в Донбас през 2014, няма нападнати от зелени човечета, няма загинали мирни украинци от нито една страна на демаркационната линия в следствие на зелените човечета.

    Коментиран от #13

    08:36 13.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ти затова ли

    6 15 Отговор

    До коментар #3 от "Михаило Федоров":

    живееш? Това ли е смисъла на живота ти? Русийката да погълне Украйна, след това Молдова, след това да заличи Лондон, Берлин и Париж , а ти да получиш оргазъм и да изпаднеш в екстаз от "величието" и "нусташимостта" на твоят идол Путин , в чиито крака искаш да лежи целия свят , а ти някой ден ако се срещнеш лице в лице с него да покажеш благоговението си и да получиш усмивка, потупване по рамото и да чуеш Отличная работа, мой верный слуга! Чакай, че отивам да повърна в тоалетната.

    Коментиран от #30

    08:38 13.09.2026

  • 9 Герги

    3 13 Отговор

    До коментар #5 от "Хе хе...":

    Това са временни резултати,нали вдяваш..в един момент,когато има устойч1ив мир,хората ще се завърнат по домовете си,инфраструктура,икономика ще си стъпи на краката с помоща на ЕС..и Канада...иАвстралия....и....да не ги изброявам,и тогава крепостните ще започнат да завиждат,повярвай,ще дойде това време.Докато в Русия нищо няма да се промени към добро...все същият войнствен Кремъл,и все така безгласно овчо племе.

    08:39 13.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    7 11 Отговор
    Виждаме фантастичната изобретателност на Украинците- както на Полицейското куче му дават да помирише някаква вещ на Престъпника и то хуква да го търси,така и на Укр. Дронове им се дава да миришат Петрол,след което се устремяват безпощадно към Руските рафинерии.

    08:40 13.09.2026

  • 12 да теглим чертата

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хе хе...":

    когато украинците направят референдум в каква държава искат да живеят,тогава ще говорим!

    08:40 13.09.2026

  • 13 гост

    12 11 Отговор

    До коментар #6 от "поемай банана":

    Двам го на теб с предимство,позната ти е материята нали.Тези опорки ги дъвчете проруските наколенки вече 5та година.Всичко беше скалъпено от Кремъл за да има възможност да се нападне Украйна през 22 год.защото,рашките винаги са се месили в управлението на украинците...ама винаги,от обявяването на Украйна като свободна суверенна държава.Никога не са искали довчерашният Васал да отиде при врага.Това е истината другото са опорки и заработени рубли.

    Коментиран от #21

    08:44 13.09.2026

  • 14 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    6 14 Отговор
    Е ясно че окраина едва ли ще изкара зимата.

    Коментиран от #18

    08:45 13.09.2026

  • 15 Коментар

    15 8 Отговор
    Руски експерти по сигурността прогнозират изключително студена,тежка и дълга зима за агресора Русия в която крепостните ще преживеят всички несгоди на украинците изпитани през тези години на война плюс глад, липса на горива и електричество заради нарастващите възможности на Украйна в производството на ракети и дронове ,а и от доставките на оръжие от НАТО .
    Хунтата в Кремъл трябва да очаква бунтове и протести .

    08:49 13.09.2026

  • 16 Факт

    11 5 Отговор
    Последния шанс за русия е да развее бялото знаме, Украйна ги размаза

    08:49 13.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кой пак ти пусна нета в Карлуково?

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":

    Ще го накажем.

    Коментиран от #25

    08:54 13.09.2026

  • 19 400 ранени и 70 загинали

    2 2 Отговор
    Руска атака в жилищни райони вчера в Украйна

    Коментиран от #22

    08:54 13.09.2026

  • 20 Бит русораст

    3 1 Отговор
    Рак хванах!

    08:56 13.09.2026

  • 21 поемай банан

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Конфликта в Донбас беше скалъпен от неонацистите за да отрежат милиони украинци в Донбас от предстоящите избори, защото знаеха, че те няма да гласуват за потрошенко и хунтата.

    Коментиран от #26

    08:57 13.09.2026

  • 22 поемай банана

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "400 ранени и 70 загинали":

    Кой накара хунтата да складира боеприпаси в жилищни райони?! Това е престъпление и хунтата сама разследва своите членове за извършеното престъпление.

    09:00 13.09.2026

  • 23 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си":

    В Киев е война от 5 години. Но сега тя вече е и при рашите.

    Коментиран от #29

    09:01 13.09.2026

  • 24 Т Живков

    2 3 Отговор
    Само така!

    09:02 13.09.2026

  • 25 УСПОКОЙ СЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Кой пак ти пусна нета в Карлуково?":

    Денацификацията иде. Ще те излекуват.

    Коментиран от #27

    09:03 13.09.2026

  • 26 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "поемай банан":

    за теб спасение няма.

    09:04 13.09.2026

  • 27 Оня с парчето

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "УСПОКОЙ СЕ":

    Като ти го намаам в πъррдялника ще ти изхвръкнат оченцата.

    09:04 13.09.2026

  • 28 Може ли превод

    0 1 Отговор
    В резултат на атаката е възникнало и возгорание.

    09:09 13.09.2026

  • 29 поемай банана

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Още от края на 2022г бандерите обявиха енергийна война на руснаците. Започнаха да бомбят ТЕЦове, ел.мрежа и рафинерии, пенеха се как щяла да свърши нафтата в Ресия и да умират от град защото нямало да има с какво да орат земата. В резултат бандерите, макар и късно, останаха.без ток, вода и парно, без бензиностанции, жп и морски транспорт.

    09:11 13.09.2026

  • 30 Да,да,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ти затова ли":

    точно така ще стане,а ти може да не излизаш от тоалетната!Твой проблем!

    09:16 13.09.2026

  • 31 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    0 0 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни статии да се радват малко.

    09:17 13.09.2026

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