Двама загинали и 12 ранени при атака на ВСУ срещу Нижнекамск

Двама души са загинали, а други 12 са пострадали при нова атака с безпилотни летателни апарати срещу Нижнекамск в руската република Татарстан. При нападението са засегнати както промишлени, така и граждански обекти, съобщиха местните власти.
Атаката е извършена в ранните часове на 13 септември. В Татарстан е бил въведен режим на опасност от безпилотни апарати, който по-късно е отменен. Властите в Нижнекамск съобщават, че дронове са достигнали до различни части на града и района.
Двама души са загинали в автомобил
Най-тежки са последствията от инцидент с автомобил, намиращ се в близост до дърво, в което е попаднал безпилотен апарат. В колата са пътували четирима млади хора. Двама от тях са загинали, а други двама са били тежко ранени и откарани в болница.
При друга атака е бил повреден жилищен дом. Четирима души са получили травми и са били прегледани от медицински екипи. Според местните власти всички пострадали са под наблюдението на лекари. Общият брой на пострадалите, обявен от властите, е 12 души.
Пожар избухна в промишлен обект
В резултат на атаката е възникнало и возгорание на територията на едно от предприятията в Нижнекамск. Пожарникари са били изпратени на място и са започнали гасенето.
По информация на градските власти производственият процес в предприятието не е бил преустановен. На място са работили аварийни и оперативни служби.
Кметът на Нижнекамск Радмир Беляев е посетил засегнатите обекти и е заявил, че службите работят по отстраняването на последствията. По разпореждане на ръководителя на Татарстан Рустам Минниханов в града е изпратен и премиерът на републиката Алексей Песошин.
Властите говорят за атака с БПЛА
Руските власти определят случилото се като атака с безпилотни летателни апарати. Независима проверка на това кой е извършителят на нападението към момента не е възможна.
Нижнекамск вече не за първи път е обект на атаки с дронове. Градът е важен индустриален център на Татарстан и е дом на голям комплекс от нефтопреработващи и нефтохимически предприятия. Предишни атаки срещу района също са засягали промишлената инфраструктура.
Последната тежка атака срещу Нижнекамск беше на 10 август. Тогава по официални данни загинаха 13 души, сред които дете, а десетки бяха ранени. Именно за този инцидент е материалът на ТАСС със заглавие „Возгорание на предприятии, погибшие и раненые. Что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск“.
Новото нападение показва, че Нижнекамск остава една от ключовите цели на дроновите атаки срещу индустриалните райони на Татарстан. Властите продължават да оценяват щетите и да оказват помощ на пострадалите.
Към момента потвърдените данни са за двама загинали, 12 пострадали и пожар в промишлен обект. Очаква се информацията да бъде актуализирана с развитието на действията на службите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще става
Коментиран от #3
08:27 13.09.2026
2 Някой си
Коментиран от #23
08:29 13.09.2026
3 Михаило Федоров
До коментар #1 от "Ще става":Украйна губи войната срещу Русия!
Коментиран от #8
08:29 13.09.2026
4 гост
Коментиран от #6
08:31 13.09.2026
5 Хе хе...
Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики. Резултатът? Путин взе да се събужда.
Найс, а?
Коментиран от #9, #12
08:35 13.09.2026
6 поемай банана
До коментар #4 от "гост":Украйна и народа и бяха нападнати от неонацисти и кравари през 2014. Първо започнаха да убиват украинци в Донбас. После установиха военна хунта, започнаха да се въоръжават и заплашваха да нападнат най-новите руски републики. Въпреки лъжите, че зелени човечета са навлезли в Донбас през 2014, няма нападнати от зелени човечета, няма загинали мирни украинци от нито една страна на демаркационната линия в следствие на зелените човечета.
Коментиран от #13
08:36 13.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ти затова ли
До коментар #3 от "Михаило Федоров":живееш? Това ли е смисъла на живота ти? Русийката да погълне Украйна, след това Молдова, след това да заличи Лондон, Берлин и Париж , а ти да получиш оргазъм и да изпаднеш в екстаз от "величието" и "нусташимостта" на твоят идол Путин , в чиито крака искаш да лежи целия свят , а ти някой ден ако се срещнеш лице в лице с него да покажеш благоговението си и да получиш усмивка, потупване по рамото и да чуеш Отличная работа, мой верный слуга! Чакай, че отивам да повърна в тоалетната.
Коментиран от #30
08:38 13.09.2026
9 Герги
До коментар #5 от "Хе хе...":Това са временни резултати,нали вдяваш..в един момент,когато има устойч1ив мир,хората ще се завърнат по домовете си,инфраструктура,икономика ще си стъпи на краката с помоща на ЕС..и Канада...иАвстралия....и....да не ги изброявам,и тогава крепостните ще започнат да завиждат,повярвай,ще дойде това време.Докато в Русия нищо няма да се промени към добро...все същият войнствен Кремъл,и все така безгласно овчо племе.
08:39 13.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 оня с коня
08:40 13.09.2026
12 да теглим чертата
До коментар #5 от "Хе хе...":когато украинците направят референдум в каква държава искат да живеят,тогава ще говорим!
08:40 13.09.2026
13 гост
До коментар #6 от "поемай банана":Двам го на теб с предимство,позната ти е материята нали.Тези опорки ги дъвчете проруските наколенки вече 5та година.Всичко беше скалъпено от Кремъл за да има възможност да се нападне Украйна през 22 год.защото,рашките винаги са се месили в управлението на украинците...ама винаги,от обявяването на Украйна като свободна суверенна държава.Никога не са искали довчерашният Васал да отиде при врага.Това е истината другото са опорки и заработени рубли.
Коментиран от #21
08:44 13.09.2026
14 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
Коментиран от #18
08:45 13.09.2026
15 Коментар
Хунтата в Кремъл трябва да очаква бунтове и протести .
08:49 13.09.2026
16 Факт
08:49 13.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Кой пак ти пусна нета в Карлуково?
До коментар #14 от "И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ":Ще го накажем.
Коментиран от #25
08:54 13.09.2026
19 400 ранени и 70 загинали
Коментиран от #22
08:54 13.09.2026
20 Бит русораст
08:56 13.09.2026
21 поемай банан
До коментар #13 от "гост":Конфликта в Донбас беше скалъпен от неонацистите за да отрежат милиони украинци в Донбас от предстоящите избори, защото знаеха, че те няма да гласуват за потрошенко и хунтата.
Коментиран от #26
08:57 13.09.2026
22 поемай банана
До коментар #19 от "400 ранени и 70 загинали":Кой накара хунтата да складира боеприпаси в жилищни райони?! Това е престъпление и хунтата сама разследва своите членове за извършеното престъпление.
09:00 13.09.2026
23 Хахахаха
До коментар #2 от "Някой си":В Киев е война от 5 години. Но сега тя вече е и при рашите.
Коментиран от #29
09:01 13.09.2026
24 Т Живков
09:02 13.09.2026
25 УСПОКОЙ СЕ
До коментар #18 от "Кой пак ти пусна нета в Карлуково?":Денацификацията иде. Ще те излекуват.
Коментиран от #27
09:03 13.09.2026
26 гост
До коментар #21 от "поемай банан":за теб спасение няма.
09:04 13.09.2026
27 Оня с парчето
До коментар #25 от "УСПОКОЙ СЕ":Като ти го намаам в πъррдялника ще ти изхвръкнат оченцата.
09:04 13.09.2026
28 Може ли превод
09:09 13.09.2026
29 поемай банана
До коментар #23 от "Хахахаха":Още от края на 2022г бандерите обявиха енергийна война на руснаците. Започнаха да бомбят ТЕЦове, ел.мрежа и рафинерии, пенеха се как щяла да свърши нафтата в Ресия и да умират от град защото нямало да има с какво да орат земата. В резултат бандерите, макар и късно, останаха.без ток, вода и парно, без бензиностанции, жп и морски транспорт.
09:11 13.09.2026
30 Да,да,
До коментар #8 от "Ти затова ли":точно така ще стане,а ти може да не излизаш от тоалетната!Твой проблем!
09:16 13.09.2026
31 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
09:17 13.09.2026