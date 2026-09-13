Лавров: Русия е готова за преговори с Украйна, но няма да спира военните действия

Русия е готова да започне преговори с Украйна, но по време на преговорите Москва не планира да „замрази“ военните действия. Това заяви министърът на външните работи Сергей Лавров, съобщава руската информационна агенция ТАСС, предава Фокус.

Въпреки това дори по време на преговорите Москва няма да прекрати така наречената специална военна операция, заяви ръководителят на Руското външно министерство.

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От своя страна президентът на Украйна Володимир Зеленски може да пристигне в Москва за среща с Путин, предложи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Поканата остава в сила“, коментира Песков предложението на Зеленски да се срещне с Путин в рамките на срещата на Г-20 в САЩ.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че възнамерява да разговаря с Владимир Путин, ако той присъства през декември на срещата на „Групата на двадесетте“ в Маями.

В края на януари министърът на външните работи Андрей Сибига заяви, че Зеленски е готов да се срещне с Путин, за да обсъдят въпроси, свързани с контролираните от Русия територии и атомната електроцентрала в Запорожие.