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Лавров: Русия е готова за преговори с Украйна, но няма да спира военните действия
  Тема: Украйна

Лавров: Русия е готова за преговори с Украйна, но няма да спира военните действия

13 Септември, 2026 09:51 1 001 59

  • русия-
  • украйна-
  • военни действия-
  • преговори-
  • сергей лавров

Москва заяви, че не планира да „замрази“ военните действия по време на преговорите

Лавров: Русия е готова за преговори с Украйна, но няма да спира военните действия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е готова да започне преговори с Украйна, но по време на преговорите Москва не планира да „замрази“ военните действия. Това заяви министърът на външните работи Сергей Лавров, съобщава руската информационна агенция ТАСС, предава Фокус.

Въпреки това дори по време на преговорите Москва няма да прекрати така наречената специална военна операция, заяви ръководителят на Руското външно министерство.

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От своя страна президентът на Украйна Володимир Зеленски може да пристигне в Москва за среща с Путин, предложи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Поканата остава в сила“, коментира Песков предложението на Зеленски да се срещне с Путин в рамките на срещата на Г-20 в САЩ.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че възнамерява да разговаря с Владимир Путин, ако той присъства през декември на срещата на „Групата на двадесетте“ в Маями.

В края на януари министърът на външните работи Андрей Сибига заяви, че Зеленски е готов да се срещне с Путин, за да обсъдят въпроси, свързани с контролираните от Русия територии и атомната електроцентрала в Запорожие.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еврокомисар

    23 3 Отговор
    - Това не го очаквахме. А зимата пука на вратата. Горивата поскъпват още. Гладът се задава. Ами сега?

    Коментиран от #4, #10

    09:53 13.09.2026

  • 2 Пич

    22 7 Отговор
    Така се преговаря!!!
    Един поднася листето за подпис, докато другия бухти зад врата!!!
    Урсулианците да не се надяват на успех!!!

    09:57 13.09.2026

  • 3 Разбираемо

    21 7 Отговор
    Логично " няма да спира военните действия " . Няма вече кой да се връзва на натовските номера за симулиране на преговори , докато вкарват още оръжия за хунтата .

    Коментиран от #33

    09:57 13.09.2026

  • 4 Кухоглава копейка

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "Еврокомисар":

    Ще се мриие!

    09:57 13.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Соломон

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Все още я оглеждат и изгубиха Лиман

    09:59 13.09.2026

  • 7 Ей това да си руснак е Божие наказание

    13 17 Отговор
    Лесно му е на коня.Зоби овес на яслата и праща руснетата на смърт.

    10:00 13.09.2026

  • 8 Еми явно са си взели…

    11 4 Отговор
    …всичко необходимо и блекрок пак са на сухо. Не разбирам защо тогава Шмръкци още е канцлер на изпадналите?! ПС: единствената а партия в Германия с инстинкт за самосъхранение и трезво мислещи граждани си остава АзГ! Всички останали си заслужават маршът на победата с деветнадесет генерали отпред, водещи 57 хиляди пленници -> тва юли 1944-та. Ако някой се съмнява нека си отвори тубата и да си потърси сам. ПС: само незнам откъде руснаците намериха толкова цистерни за вида по онова време в Москва, за да замият след тях!!! И не че на съюзните грингоси не се посвениха да хвърлят останалата половин милионна немска армия срещу собствените си съюзници в Берлин!!! ПС2: който не си е чел историята, си повтаря СЪЩИТЕ грешки и досега!!! За съжаление човешката памет е много къса!!!

    Коментиран от #12, #14

    10:00 13.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    6 16 Отговор
    Все още не сте готови но ще станете когато Украйна удари по Ямайския кръст. Между временно очаквайте Украйна да започне да използва и балистика. Като се извинява предварително че тестването на ракетите ще бъде този път по руска територия. И може да има ракети който да паднат не там за където са изтреляни

    10:03 13.09.2026

  • 12 Ами

    7 12 Отговор

    До коментар #8 от "Еми явно са си взели…":

    В армията на Сталин 60% са украинци.Сега червената армия е сбирщина от всякаквии измети и алкохолизирани боклуци.

    10:05 13.09.2026

  • 13 То е ясно

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    След селото Покровск, Купянск, Константиновка тръгваме към Малая Токмачка!
    А след Киев тръгваме за Виена Берлин и Лиса бон
    Хехехехе

    10:05 13.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хе хе...

    7 5 Отговор
    А междувременно...
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики. Резултатът? Путин взе да се събужда.
    Найс, а?

    Коментиран от #35

    10:06 13.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ха, ха, ха...

    8 11 Отговор
    Това ми звучи като при възикнал бой между двама: " - Дай да се разберем "по човешки", но няма да спра да те налагам докато преговаряме."
    Кое тук е човешкото не става много ясно, но бабаитите така го разбират.

    Коментиран от #21, #22

    10:08 13.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мокша

    6 6 Отговор
    Какви преговори,..2 дня в Киеве и по том тръгваме за Лиса бон!
    Границите на СССР! Украйна - монголска навсегда! Паради в Киев, Дамаск и Лиса бон!
    А педофила ..ГЛАВКОМ до 150 г

    10:11 13.09.2026

  • 21 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "ха, ха, ха...":

    Честен Мъжки Бой,..2 на..срещу ЕДИН , ..по кремльовски!
    А Пиздюхин и Ким дали влезнаа у Киев?

    Коментиран от #23

    10:14 13.09.2026

  • 22 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "ха, ха, ха...":

    Украйна като кой от двамата "човеци" я виждаш?

    Коментиран от #27

    10:15 13.09.2026

  • 23 Де Бил

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Така е":

    Да разбирам, че Украйна е сама срещу Русия и други??? Това даже доиче зеле няма да смеят да го напишат.

    10:17 13.09.2026

  • 24 Артилерист

    6 3 Отговор
    Съвсем пряко и ясно казано. Защото киевската хунта и европейската върхушка, която воюва срещу Русия чрез украинците, им се ще да будалкат Русия с имитация на преговори, както с уж ПРИЕТИТЕ вече Мински споразумения, примерно, а в същото време да подготвят укроармията за следваща фаза на войната. Русия предлага многократно мирно решение на проблема с рускоезичното население, но това се използваше само за присмех и подигравки от хунтата и западните й господари. Зеленски непрекъснато хленчи за среща с Путин, като в същото време повтаря, че ще победи Русия и ще си върне Крим. Е, за какво да преговаря тогава Русия. Още повече, че руските средства за далечно поразяване изключват икономически, енергийно, логистично и всякак Украйна, а руските войски настъпват и систематично громят и обезкръвяват укроармията...

    10:19 13.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ха, ха, ха...

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    На нспособни да мислят самостоятелно, а непрекъснато да повтарят като папагали чужди мнения, обяснения не дължа!

    Коментиран от #32

    10:21 13.09.2026

  • 28 преговори

    1 2 Отговор
    По време на активни военни действия, без прекратяване на огъня (защото противната страна ще е обвинявана за нарушаването му), може да се договаря единствено за датата и мястото на капитулация, на каквато се надява москва.

    10:21 13.09.2026

  • 29 Нагли крепостняци са кремлевските кучета

    1 3 Отговор
    Няма пречка по време на преговорите въздушното пространство над украйна да е под НАТО ски контрол , а Русия да си продължава наземните операции (ако и стиска). Няма пречка и Вовата да дойде в украйна, но руснаците не ногат да гарантират че Москва е безопасно място за преговори с оглед възможностите да се се достига Москва с лекота. Щом няма да спират военните действия защо украйна да ги спира за дс осигурява безопасна сред в столицата на агресора.

    Коментиран от #43

    10:22 13.09.2026

  • 30 Факти

    6 2 Отговор
    Налия нямаше да преговарят и щяха да вземат целия Донбас със сила 🤣 Сега вече ще преговарят, ама без да спират да умират. Руският позор няма край.

    Коментиран от #34

    10:23 13.09.2026

  • 31 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    3 2 Отговор
    На тъжния кон му пари под копитата....

    10:27 13.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Разбираемо":

    ВСУ също няма да спира военните действия!

    10:29 13.09.2026

  • 34 Злобното Зели

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факти":

    Айде да се уточните! Путин като каже ( вече няколко пъти) че може да се преговаря веднага е обявен за страхливец. През цялото останало време го "принуждавате" да седне на масата за преговори.

    Коментиран от #39

    10:33 13.09.2026

  • 35 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хе хе...":

    "Иначе казано за няма пет години територията се е свила с една четвърт".

    Преди инвазията през 2022 г. бяха окупирани 7%, а сега са 19%. Значи за няма и пет години територията се е свила с 12%. Това не е една четвърт, а по-малко от една осма. За всички 8 години са 19% - това също не е една четвърт, а малко по-малко от една пета. Седни си, двойка по математика.

    Затова pyсофuлuте винаги сте бедни и окаяни и постоянно се жалвате. Липсва ви акъл. По комунизма всички бяха равни и получавахте колкото умните и кадърните. Сега сте на дъното. Истинска справедливост е когато всеки получава каквото заслужава. Това стимулира положителните качества и води до прогрес. Фалшивата "справедливост" дава на всички едно и също. Това стимулира глупостта и мързела и води до регрес. Видяхме го с очите си когато комунистическият режим се саморазпадна.

    10:33 13.09.2026

  • 36 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Не разбирам, защо дават шанс на рашите да приключат войната, а след това като има удари по раша, се оправдават с "терористичния режим в Киев"! А копеизажа наскачал тук, да подкрепя война. Няма такава друга олиго френска нация, като копеизажите.

    Коментиран от #42

    10:36 13.09.2026

  • 37 Хахахаха

    3 1 Отговор
    Рашите ги чака тежка зима с такъв президент.

    10:38 13.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Злобното Зели":

    Путин, че е страхливец е ясно вече и на бебетата. Видяхме го как уби всичките си опоненти и как избяга от Пригожин. Видяхме го как потопи Русия за поколения и я превърна в китайска губерния само за да остне на власт и да си спаси живота. Путин като видя как украинците изритаха Янукович напълни гащите, че руснаците ще направят същото с него. Съсипа цялата държава само за да е на власт колкото може по-дълго, а после да я прехвърли на негов човек, който няма да разследва. Като го гледам как се пази може да управлява още 15 години. Големият му син тогава ще е на 26. Ким Чен Ун взе властта на 27 - защо не? Путин води войната в Украйна от страх - не за Русия, а за собствения му зagнuk. Той жертва Русия и руския народ за да спаси себе си. Страхливец до дупка. Ако не беше страхливец щеше да позволи честни избори и да остави Украйна мирно да си влезе в ЕС каквато е волята й.

    10:42 13.09.2026

  • 40 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "гост":

    Тупин оценява загубите на нула. Толкова струва руския Груз 200.

    10:43 13.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Кои са тези дето "дават" да се приключва каквото и да било??? Имаше ясно заявление,че всичко ще приключи когато кажат "рошавите" иначе може да ги заплашвате ,че "ЩЕ" направите нещо. Пример коалицията на лаещите.

    Коментиран от #45, #49

    10:44 13.09.2026

  • 43 Ам…

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Нагли крепостняци са кремлевските кучета":

    …нали осъзнаваш, че двумилиардните американски бомбандировачи никак не са невидими -> справка Сърбия!!! Още са мега бавни и към тва летят на мега къси разстояния с едно зареждане?!! Мали осъзнаваш, че влязат ли невидимите американски самолети, ще светят като коледна елха!!! Това, че руснаците не дадоха на Иран пусковата система при засечен стелт самолет, за да се не излага Тромпетът толкова много, не значи че я нямат!!!

    10:44 13.09.2026

  • 44 Хахахаха

    2 2 Отговор
    А и другия 9 май, няма да има спиране на ударите. Да видим парада на раша как ще е!

    Коментиран от #48, #50

    10:45 13.09.2026

  • 45 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Тупин да ходи да преговаря, а не да се крие. Без преговори, няма как да приключи войната.

    10:46 13.09.2026

  • 46 Стоянчо Пуканката

    2 1 Отговор
    Висша дипломация в действие! Лавров се чуди как да им го каже по- завоалирано на западните телета, но те, бидейки назобени с двойни чийзбургери и чипсове(неоценим британски принос към световната кулинария!?), рупат ли, рупат...

    10:46 13.09.2026

  • 47 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН

    2 0 Отговор
    Да не би да си помисли
    Че Украйна ще спре Ударите
    По Руската Кочина?

    10:47 13.09.2026

  • 48 Ми…

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    …най-вероятно ще се води в Лвов, а банкетът ще е в американското посолство, където зелето ще подпише капитулацията си!!!

    Коментиран от #52

    10:48 13.09.2026

  • 49 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Българин":

    Украйна не може да приключи войната, защото Украйна не води война. Украйна води отбрана на територията си, а не война. За това няма как да я спре. Войната може да я спре, този който я води - тупин. Този който обяви - Ние взехме решение по провеждане на СВО! НИЕ, НИЕ не Байдън, не запада, не САЩ, а ние взехме решение. Ясно ли е копеизажи?

    10:48 13.09.2026

  • 50 Розовото пони зеля

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    Ми парада може да е в кииф хахахахаха.

    Коментиран от #56

    10:49 13.09.2026

  • 51 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    0 0 Отговор
    ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ

    ЧТО ЕТО?

    КАТЪР ИЛИ ДОМУЗ?

    10:49 13.09.2026

  • 52 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ми…":

    Незнам как това ще се случи, след като Украйна сега е по-силна от колкото в началото на войната. Рашата не успя да окупира на третия ден, а очаква да окупира сега, когато Украйна е доста по-добре въоръжена??

    10:50 13.09.2026

  • 53 последната укра

    0 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    10:50 13.09.2026

  • 54 последната укра

    0 1 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    Коментиран от #59

    10:51 13.09.2026

  • 55 Розовото пони зеля

    0 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    10:51 13.09.2026

  • 56 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Розовото пони зеля":

    Е па може. Те така викаха и преди 5 години, а сега не могат да ги правят и в масква!

    10:51 13.09.2026

  • 57 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    10:51 13.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "последната укра":

    Аз мисля, че копеизажа трябва да излезне от ЕС и да се влее в руското блато. Ама не щете, натискате се в ЕС.

    10:53 13.09.2026

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