Лавров: Русия е готова за преговори с Украйна, но няма да спира военните действия

Русия е готова да започне преговори с Украйна, но по време на преговорите Москва не планира да „замрази“ военните действия. Това заяви министърът на външните работи Сергей Лавров, съобщава руската информационна агенция ТАСС, предава Фокус.
Въпреки това дори по време на преговорите Москва няма да прекрати така наречената специална военна операция, заяви ръководителят на Руското външно министерство.
От своя страна президентът на Украйна Володимир Зеленски може да пристигне в Москва за среща с Путин, предложи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
„Поканата остава в сила“, коментира Песков предложението на Зеленски да се срещне с Путин в рамките на срещата на Г-20 в САЩ.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че възнамерява да разговаря с Владимир Путин, ако той присъства през декември на срещата на „Групата на двадесетте“ в Маями.
В края на януари министърът на външните работи Андрей Сибига заяви, че Зеленски е готов да се срещне с Путин, за да обсъдят въпроси, свързани с контролираните от Русия територии и атомната електроцентрала в Запорожие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еврокомисар
Коментиран от #4, #10
09:53 13.09.2026
2 Пич
Един поднася листето за подпис, докато другия бухти зад врата!!!
Урсулианците да не се надяват на успех!!!
09:57 13.09.2026
3 Разбираемо
Коментиран от #33
09:57 13.09.2026
4 Кухоглава копейка
До коментар #1 от "Еврокомисар":Ще се мриие!
09:57 13.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Соломон
До коментар #5 от "Ко стаа бе руски боклуци?":Все още я оглеждат и изгубиха Лиман
09:59 13.09.2026
7 Ей това да си руснак е Божие наказание
10:00 13.09.2026
8 Еми явно са си взели…
Коментиран от #12, #14
10:00 13.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
10:03 13.09.2026
12 Ами
До коментар #8 от "Еми явно са си взели…":В армията на Сталин 60% са украинци.Сега червената армия е сбирщина от всякаквии измети и алкохолизирани боклуци.
10:05 13.09.2026
13 То е ясно
До коментар #5 от "Ко стаа бе руски боклуци?":След селото Покровск, Купянск, Константиновка тръгваме към Малая Токмачка!
А след Киев тръгваме за Виена Берлин и Лиса бон
Хехехехе
10:05 13.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хе хе...
Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики. Резултатът? Путин взе да се събужда.
Найс, а?
Коментиран от #35
10:06 13.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ха, ха, ха...
Кое тук е човешкото не става много ясно, но бабаитите така го разбират.
Коментиран от #21, #22
10:08 13.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мокша
Границите на СССР! Украйна - монголска навсегда! Паради в Киев, Дамаск и Лиса бон!
А педофила ..ГЛАВКОМ до 150 г
10:11 13.09.2026
21 Така е
До коментар #17 от "ха, ха, ха...":Честен Мъжки Бой,..2 на..срещу ЕДИН , ..по кремльовски!
А Пиздюхин и Ким дали влезнаа у Киев?
Коментиран от #23
10:14 13.09.2026
22 Българин
До коментар #17 от "ха, ха, ха...":Украйна като кой от двамата "човеци" я виждаш?
Коментиран от #27
10:15 13.09.2026
23 Де Бил
До коментар #21 от "Така е":Да разбирам, че Украйна е сама срещу Русия и други??? Това даже доиче зеле няма да смеят да го напишат.
10:17 13.09.2026
24 Артилерист
10:19 13.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ха, ха, ха...
До коментар #22 от "Българин":На нспособни да мислят самостоятелно, а непрекъснато да повтарят като папагали чужди мнения, обяснения не дължа!
Коментиран от #32
10:21 13.09.2026
28 преговори
10:21 13.09.2026
29 Нагли крепостняци са кремлевските кучета
Коментиран от #43
10:22 13.09.2026
30 Факти
Коментиран от #34
10:23 13.09.2026
31 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
10:27 13.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хахахаха
До коментар #3 от "Разбираемо":ВСУ също няма да спира военните действия!
10:29 13.09.2026
34 Злобното Зели
До коментар #30 от "Факти":Айде да се уточните! Путин като каже ( вече няколко пъти) че може да се преговаря веднага е обявен за страхливец. През цялото останало време го "принуждавате" да седне на масата за преговори.
Коментиран от #39
10:33 13.09.2026
35 Факти
До коментар #15 от "Хе хе...":"Иначе казано за няма пет години територията се е свила с една четвърт".
Преди инвазията през 2022 г. бяха окупирани 7%, а сега са 19%. Значи за няма и пет години територията се е свила с 12%. Това не е една четвърт, а по-малко от една осма. За всички 8 години са 19% - това също не е една четвърт, а малко по-малко от една пета. Седни си, двойка по математика.
Затова pyсофuлuте винаги сте бедни и окаяни и постоянно се жалвате. Липсва ви акъл. По комунизма всички бяха равни и получавахте колкото умните и кадърните. Сега сте на дъното. Истинска справедливост е когато всеки получава каквото заслужава. Това стимулира положителните качества и води до прогрес. Фалшивата "справедливост" дава на всички едно и също. Това стимулира глупостта и мързела и води до регрес. Видяхме го с очите си когато комунистическият режим се саморазпадна.
10:33 13.09.2026
36 Хахахаха
Коментиран от #42
10:36 13.09.2026
37 Хахахаха
10:38 13.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Факти
До коментар #34 от "Злобното Зели":Путин, че е страхливец е ясно вече и на бебетата. Видяхме го как уби всичките си опоненти и как избяга от Пригожин. Видяхме го как потопи Русия за поколения и я превърна в китайска губерния само за да остне на власт и да си спаси живота. Путин като видя как украинците изритаха Янукович напълни гащите, че руснаците ще направят същото с него. Съсипа цялата държава само за да е на власт колкото може по-дълго, а после да я прехвърли на негов човек, който няма да разследва. Като го гледам как се пази може да управлява още 15 години. Големият му син тогава ще е на 26. Ким Чен Ун взе властта на 27 - защо не? Путин води войната в Украйна от страх - не за Русия, а за собствения му зagнuk. Той жертва Русия и руския народ за да спаси себе си. Страхливец до дупка. Ако не беше страхливец щеше да позволи честни избори и да остави Украйна мирно да си влезе в ЕС каквато е волята й.
10:42 13.09.2026
40 Хахахаха
До коментар #38 от "гост":Тупин оценява загубите на нула. Толкова струва руския Груз 200.
10:43 13.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Българин
До коментар #36 от "Хахахаха":Кои са тези дето "дават" да се приключва каквото и да било??? Имаше ясно заявление,че всичко ще приключи когато кажат "рошавите" иначе може да ги заплашвате ,че "ЩЕ" направите нещо. Пример коалицията на лаещите.
Коментиран от #45, #49
10:44 13.09.2026
43 Ам…
До коментар #29 от "Нагли крепостняци са кремлевските кучета":…нали осъзнаваш, че двумилиардните американски бомбандировачи никак не са невидими -> справка Сърбия!!! Още са мега бавни и към тва летят на мега къси разстояния с едно зареждане?!! Мали осъзнаваш, че влязат ли невидимите американски самолети, ще светят като коледна елха!!! Това, че руснаците не дадоха на Иран пусковата система при засечен стелт самолет, за да се не излага Тромпетът толкова много, не значи че я нямат!!!
10:44 13.09.2026
44 Хахахаха
Коментиран от #48, #50
10:45 13.09.2026
45 Хахахаха
До коментар #42 от "Българин":Тупин да ходи да преговаря, а не да се крие. Без преговори, няма как да приключи войната.
10:46 13.09.2026
46 Стоянчо Пуканката
10:46 13.09.2026
47 КАТЪРА КАЛАНТАРЯН
Че Украйна ще спре Ударите
По Руската Кочина?
10:47 13.09.2026
48 Ми…
До коментар #44 от "Хахахаха":…най-вероятно ще се води в Лвов, а банкетът ще е в американското посолство, където зелето ще подпише капитулацията си!!!
Коментиран от #52
10:48 13.09.2026
49 Хахахаха
До коментар #42 от "Българин":Украйна не може да приключи войната, защото Украйна не води война. Украйна води отбрана на територията си, а не война. За това няма как да я спре. Войната може да я спре, този който я води - тупин. Този който обяви - Ние взехме решение по провеждане на СВО! НИЕ, НИЕ не Байдън, не запада, не САЩ, а ние взехме решение. Ясно ли е копеизажи?
10:48 13.09.2026
50 Розовото пони зеля
До коментар #44 от "Хахахаха":Ми парада може да е в кииф хахахахаха.
Коментиран от #56
10:49 13.09.2026
51 ГРУЗ ГРУЗ ГРУЗ
ЧТО ЕТО?
КАТЪР ИЛИ ДОМУЗ?
10:49 13.09.2026
52 Хахахаха
До коментар #48 от "Ми…":Незнам как това ще се случи, след като Украйна сега е по-силна от колкото в началото на войната. Рашата не успя да окупира на третия ден, а очаква да окупира сега, когато Украйна е доста по-добре въоръжена??
10:50 13.09.2026
53 последната укра
10:50 13.09.2026
54 последната укра
Коментиран от #59
10:51 13.09.2026
55 Розовото пони зеля
10:51 13.09.2026
56 Хахахаха
До коментар #50 от "Розовото пони зеля":Е па може. Те така викаха и преди 5 години, а сега не могат да ги правят и в масква!
10:51 13.09.2026
57 Розовото пони зеля
10:51 13.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хахахаха
До коментар #54 от "последната укра":Аз мисля, че копеизажа трябва да излезне от ЕС и да се влее в руското блато. Ама не щете, натискате се в ЕС.
10:53 13.09.2026