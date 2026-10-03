Труден, но успешен старт: Коко Гоф пречупи съпротивата на Мария Осорио в Пекин

Шампионката Коко Гоф започна с победа кампанията си на престижния турнир от сериите WTA 1000 China Open в Пекин. Световната номер четири надделя над колумбийката Мария Осорио със 7:6(4), 4:6, 6:2 след оспорвана битка във втория кръг, подпечатвайки мястото си на 1/16-финалите.

Това бе първи официален мач за 22-годишната американка след триседмична пауза. За последно тя бе в действие на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ, където отстъпи пред Елена Рибакина.

Завръщането на корта в китайската столица се превърна в сериозен тест за Гоф, която трябваше да вложи пълния си арсенал от умения:

Първи сет (7:6): Оспорваният начален сет стигна до тайбрек. В него американката запази хладнокръвие и надделя с 7:4 точки.

Втори сет (4:6): Осорио отговори бързо, осъществи ключов пробив и изравни резултата.

Трети сет (6:2): В решителната част Гоф вдигна темпото, овладя разиграванията от основната линия и затвори срещата с категоричен аванс.

За място на осминафиналите Коко Гоф ще се изправи срещу победителката от двубоя между испанката Кристина Букша и младата представителка на домакините Сун Синран.