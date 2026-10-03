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Труден, но успешен старт: Коко Гоф пречупи съпротивата на Мария Осорио в Пекин

Труден, но успешен старт: Коко Гоф пречупи съпротивата на Мария Осорио в Пекин

3 Октомври, 2026 14:34 408 3

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Следващото предизвикателство е Сун Синран

Труден, но успешен старт: Коко Гоф пречупи съпротивата на Мария Осорио в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шампионката Коко Гоф започна с победа кампанията си на престижния турнир от сериите WTA 1000 China Open в Пекин. Световната номер четири надделя над колумбийката Мария Осорио със 7:6(4), 4:6, 6:2 след оспорвана битка във втория кръг, подпечатвайки мястото си на 1/16-финалите.

Това бе първи официален мач за 22-годишната американка след триседмична пауза. За последно тя бе в действие на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ, където отстъпи пред Елена Рибакина.

Завръщането на корта в китайската столица се превърна в сериозен тест за Гоф, която трябваше да вложи пълния си арсенал от умения:

  • Първи сет (7:6): Оспорваният начален сет стигна до тайбрек. В него американката запази хладнокръвие и надделя с 7:4 точки.

  • Втори сет (4:6): Осорио отговори бързо, осъществи ключов пробив и изравни резултата.

  • Трети сет (6:2): В решителната част Гоф вдигна темпото, овладя разиграванията от основната линия и затвори срещата с категоричен аванс.

За място на осминафиналите Коко Гоф ще се изправи срещу победителката от двубоя между испанката Кристина Букша и младата представителка на домакините Сун Синран.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    0 1 Отговор
    Какъв е този мутант?

    Коментиран от #2, #3

    14:39 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ГорилатаБонго

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    Не е мутирала, така се е родила

    15:48 03.10.2026

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