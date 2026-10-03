Труден, но успешен старт: Коко Гоф пречупи съпротивата на Мария Осорио в Пекин

Шампионката Коко Гоф започна с победа кампанията си на престижния турнир от сериите WTA 1000 China Open в Пекин. Световната номер четири надделя над колумбийката Мария Осорио със 7:6(4), 4:6, 6:2 след оспорвана битка във втория кръг, подпечатвайки мястото си на 1/16-финалите.
Това бе първи официален мач за 22-годишната американка след триседмична пауза. За последно тя бе в действие на полуфиналите на Откритото първенство на САЩ, където отстъпи пред Елена Рибакина.
Завръщането на корта в китайската столица се превърна в сериозен тест за Гоф, която трябваше да вложи пълния си арсенал от умения:
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Първи сет (7:6): Оспорваният начален сет стигна до тайбрек. В него американката запази хладнокръвие и надделя с 7:4 точки.
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Втори сет (4:6): Осорио отговори бързо, осъществи ключов пробив и изравни резултата.
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Трети сет (6:2): В решителната част Гоф вдигна темпото, овладя разиграванията от основната линия и затвори срещата с категоричен аванс.
За място на осминафиналите Коко Гоф ще се изправи срещу победителката от двубоя между испанката Кристина Букша и младата представителка на домакините Сун Синран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
Коментиран от #2, #3
14:39 03.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ГорилатаБонго
До коментар #1 от "Лост":Не е мутирала, така се е родила
15:48 03.10.2026