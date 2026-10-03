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Руската армия: Тази нощ прехванахме и унищожихме 218 украински дрона
  Тема: Украйна

Руската армия: Тази нощ прехванахме и унищожихме 218 украински дрона

3 Октомври, 2026 12:17 883 34

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Русия ще увеличи атаките си срещу Украйна заради приближаването на междинните избори за Конгрес в САЩ, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ

Руската армия: Тази нощ прехванахме и унищожихме 218 украински дрона - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 218 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 2 октомври тази година до 08:00 часа московско време на 3 октомври, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 218 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

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Съобщено бе също, че са свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.

Русия ще увеличи атаките си срещу Украйна заради приближаването на междинните избори за Конгрес в САЩ, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

В интервю за испанския вестник „Паис“ Зеленски каза, че стратегията на руския президент Владимир Путин е да ескалира конфликта възможно най-много и че Москва вече прави това. С наближаването на междинните избори в САЩ на 3 ноември Путин ще засили още повече тези действия, предупреди той.

През последните няколко седмици Русия увеличи атаките си, като нанася удари по украинската столица Киев, както през деня, така и през нощта, включително по множество цивилни обекти, отбелязва Укринформ.

Зеленски каза, че според него Путин иска да принуди хората да напуснат града.

Това е била и една от целите на Русия при пълномащабната ѝ инвазия през 2022 г., посочи украинският президент. Според Зеленски Русия е искала да принуди хората да напуснат столицата, за да покаже, че без столица Украйна няма да има държава. Той обаче подчерта, че Украйна е много повече от столицата си, въпреки че Киев продължава да устоява на атаките.

По думите на Зеленски през последните седмици Киев е бил подложен на между 300 и 500 атаки дневно, което според него е свързано с предстоящите избори в САЩ.

Той заяви, че руснаците атакуват в опит да парализират града и да попречат на хората да ходят на училище или работа. Според Зеленски Русия се опитва да потопи Украйна в хаос.

Украинският лидер подчерта, че сред целите на руските атаки са логистичната инфраструктура, включително доставките на храни и медицински материали, както и селското стопанство и образователните институции. Той смята, че целта е просто да бъде унищожена способността на хората да водят нормален живот.

Русия обаче не се страхува от Европа и санкциите няма да ѝ се отразят съществено, като Москва насочва посланията си преди всичко към САЩ, посочи още той.

Зеленски каза също, че по време на посещението на екипа на Тръмп за преговорите в Киев на 6 септември е предупредил американските представители за предстоящи масирани руски атаки. По думите му той тогава е посочил, че след изборите в Русия, които бяха произведени преди две седмици, Москва ще предприеме масирани атаки, които ще засегнат пряко цивилното население.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шуточник

    4 14 Отговор
    219я удари Кремъл!

    12:19 03.10.2026

  • 3 стоян георгиев

    9 9 Отговор
    Жертви и разрушения няма .само два три запалени завода ама не се брои.

    Коментиран от #10

    12:19 03.10.2026

  • 4 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    13 6 Отговор
    Пропагандата им подхвърля подобни статии да се радват. Преди три часа в подобна статия дроновете бяха 20.

    Коментиран от #31

    12:20 03.10.2026

  • 5 Истината

    18 6 Отговор
    Укрофашистите са на колене пред Руската Антифашистка Армия, а ФАЩ тепърва ще си плащат за войната която разпалиха!

    Коментиран от #23

    12:21 03.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 8 Отговор
    Ексклузивно! Снощи Зеленски е бил убит.

    Коментиран от #14, #18

    12:21 03.10.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 4 Отговор
    По времето на карибската криза в колоарите на ООН Мао Дзедун отправя послание към Кенеди ПРИ ЯДРЕНА ВОЙНА НА МЕН МИ ОСТАВАТ ТРИСТА МИЛИОНА КИТАЙЦИ НА ТЕБЕ НИЩО

    Коментиран от #9

    12:22 03.10.2026

  • 8 Хахаха хахаха

    14 4 Отговор
    Ционистите загубиха и в ООкрайна, и в Иран!

    Коментиран от #28

    12:22 03.10.2026

  • 9 Стават ли

    0 8 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    за ядене?

    12:27 03.10.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Важна е победата ЦЕНАТА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    Коментиран от #17

    12:27 03.10.2026

  • 11 С този

    2 5 Отговор
    мотокултиватор ли ги прихващат?

    12:33 03.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Може би

    5 1 Отговор
    Е,ама не може някои отломки да не са паднали на руска земя.
    Не ,че може да причинят нещо.

    12:41 03.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Водкин

    3 8 Отговор
    Цела нощ прихващах,лрихващах....След деветия спрях да броя!

    12:49 03.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Така е .особено когато цената я плаща друг а ти само викаш давай вперьод...хах

    Коментиран от #19

    12:59 03.10.2026

  • 18 Пиночет

    2 10 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Най-после дойде краят на Путин!

    Коментиран от #24

    13:01 03.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Имало е

    4 0 Отговор
    някаква балистика,но няма къде да прочетем!

    13:05 03.10.2026

  • 21 От един месец

    8 0 Отговор
    забелязвам само статии за руски успехи!

    13:06 03.10.2026

  • 22 Даа...

    2 9 Отговор
    С нетърпение чакам вечерта да видим с какви заводи са ги прихванали.
    Няма нищо по успокояващо преди сън от горящи руски рафинерии и фабрики за смърт.

    Коментиран от #25

    13:09 03.10.2026

  • 23 Всичко от московия е лъжа и измама !

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист Путин, което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
    Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.


    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    13:14 03.10.2026

  • 24 Ба бааааа

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Пиночет":

    Идва края ама на зеллю

    13:15 03.10.2026

  • 25 Ба бааааа

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Даа...":

    Русия ще освободи света от фашизма и бандерите

    Коментиран от #30

    13:16 03.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ВИЖ КОЛКО СИ ПРАВ

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хахаха хахаха":

    ШАЛОМОВИЧ ИЗГУБИ
    В УКРАЙНА.

    МНОГО СИ ПРАВ.

    13:19 03.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Рашизма е варваpcки фашизъм !

    1 7 Отговор

    До коментар #25 от "Ба бааааа":

    Президент Зеленски ще освободи света от рашизма и путлеризма !

    Коментиран от #34

    13:26 03.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Артилерист

    4 1 Отговор
    Защо тука си мислят, че ни интересуват бръщолевенията на Зеленски?

    13:37 03.10.2026

  • 33 сноу

    3 0 Отговор
    На празното дрънкало дето незнам що го обиждате на лидер, пак са му написали приказки от 1001 нощ..

    13:40 03.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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