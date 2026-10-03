Руската армия: Тази нощ прехванахме и унищожихме 218 украински дрона

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 218 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.

"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 2 октомври тази година до 08:00 часа московско време на 3 октомври, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 218 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.

Още новини от Украйна

Съобщено бе също, че са свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.

Русия ще увеличи атаките си срещу Украйна заради приближаването на междинните избори за Конгрес в САЩ, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

В интервю за испанския вестник „Паис“ Зеленски каза, че стратегията на руския президент Владимир Путин е да ескалира конфликта възможно най-много и че Москва вече прави това. С наближаването на междинните избори в САЩ на 3 ноември Путин ще засили още повече тези действия, предупреди той.

През последните няколко седмици Русия увеличи атаките си, като нанася удари по украинската столица Киев, както през деня, така и през нощта, включително по множество цивилни обекти, отбелязва Укринформ.

Зеленски каза, че според него Путин иска да принуди хората да напуснат града.

Това е била и една от целите на Русия при пълномащабната ѝ инвазия през 2022 г., посочи украинският президент. Според Зеленски Русия е искала да принуди хората да напуснат столицата, за да покаже, че без столица Украйна няма да има държава. Той обаче подчерта, че Украйна е много повече от столицата си, въпреки че Киев продължава да устоява на атаките.

По думите на Зеленски през последните седмици Киев е бил подложен на между 300 и 500 атаки дневно, което според него е свързано с предстоящите избори в САЩ.

Той заяви, че руснаците атакуват в опит да парализират града и да попречат на хората да ходят на училище или работа. Според Зеленски Русия се опитва да потопи Украйна в хаос.

Украинският лидер подчерта, че сред целите на руските атаки са логистичната инфраструктура, включително доставките на храни и медицински материали, както и селското стопанство и образователните институции. Той смята, че целта е просто да бъде унищожена способността на хората да водят нормален живот.

Русия обаче не се страхува от Европа и санкциите няма да ѝ се отразят съществено, като Москва насочва посланията си преди всичко към САЩ, посочи още той.

Зеленски каза също, че по време на посещението на екипа на Тръмп за преговорите в Киев на 6 септември е предупредил американските представители за предстоящи масирани руски атаки. По думите му той тогава е посочил, че след изборите в Русия, които бяха произведени преди две седмици, Москва ще предприеме масирани атаки, които ще засегнат пряко цивилното население.