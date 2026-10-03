Руската армия: Тази нощ прехванахме и унищожихме 218 украински дрона

Руските средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 218 украински дрона над региони на Русия и над акваториите на Азовско и Черно море, заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.
"Тази нощ, от 20:00 часа московско време на 2 октомври тази година до 08:00 часа московско време на 3 октомври, дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 218 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска, Рязанска, Смоленска и Тулска област, както и над Московския регион, Краснодарския край, (. . .) и над акваториите на Азовско и Черно море", се казва в изявление на руското военно ведомство.
Съобщено бе също, че са свалени дронове и над украинския Кримски полуостров.
Русия ще увеличи атаките си срещу Украйна заради приближаването на междинните избори за Конгрес в САЩ, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.
В интервю за испанския вестник „Паис“ Зеленски каза, че стратегията на руския президент Владимир Путин е да ескалира конфликта възможно най-много и че Москва вече прави това. С наближаването на междинните избори в САЩ на 3 ноември Путин ще засили още повече тези действия, предупреди той.
През последните няколко седмици Русия увеличи атаките си, като нанася удари по украинската столица Киев, както през деня, така и през нощта, включително по множество цивилни обекти, отбелязва Укринформ.
Зеленски каза, че според него Путин иска да принуди хората да напуснат града.
Това е била и една от целите на Русия при пълномащабната ѝ инвазия през 2022 г., посочи украинският президент. Според Зеленски Русия е искала да принуди хората да напуснат столицата, за да покаже, че без столица Украйна няма да има държава. Той обаче подчерта, че Украйна е много повече от столицата си, въпреки че Киев продължава да устоява на атаките.
По думите на Зеленски през последните седмици Киев е бил подложен на между 300 и 500 атаки дневно, което според него е свързано с предстоящите избори в САЩ.
Той заяви, че руснаците атакуват в опит да парализират града и да попречат на хората да ходят на училище или работа. Според Зеленски Русия се опитва да потопи Украйна в хаос.
Украинският лидер подчерта, че сред целите на руските атаки са логистичната инфраструктура, включително доставките на храни и медицински материали, както и селското стопанство и образователните институции. Той смята, че целта е просто да бъде унищожена способността на хората да водят нормален живот.
Русия обаче не се страхува от Европа и санкциите няма да ѝ се отразят съществено, като Москва насочва посланията си преди всичко към САЩ, посочи още той.
Зеленски каза също, че по време на посещението на екипа на Тръмп за преговорите в Киев на 6 септември е предупредил американските представители за предстоящи масирани руски атаки. По думите му той тогава е посочил, че след изборите в Русия, които бяха произведени преди две седмици, Москва ще предприеме масирани атаки, които ще засегнат пряко цивилното население.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Шуточник
12:19 03.10.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #10
12:19 03.10.2026
4 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #31
12:20 03.10.2026
5 Истината
Коментиран от #23
12:21 03.10.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #18
12:21 03.10.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #9
12:22 03.10.2026
8 Хахаха хахаха
Коментиран от #28
12:22 03.10.2026
9 Стават ли
До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":за ядене?
12:27 03.10.2026
10 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "стоян георгиев":Важна е победата ЦЕНАТА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ
Коментиран от #17
12:27 03.10.2026
11 С този
12:33 03.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Може би
Не ,че може да причинят нещо.
12:41 03.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Водкин
12:49 03.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 стоян георгиев
До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Така е .особено когато цената я плаща друг а ти само викаш давай вперьод...хах
Коментиран от #19
12:59 03.10.2026
18 Пиночет
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Най-после дойде краят на Путин!
Коментиран от #24
13:01 03.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Имало е
13:05 03.10.2026
21 От един месец
13:06 03.10.2026
22 Даа...
Няма нищо по успокояващо преди сън от горящи руски рафинерии и фабрики за смърт.
Коментиран от #25
13:09 03.10.2026
23 Всичко от московия е лъжа и измама !
До коментар #5 от "Истината":Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист Путин, което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
13:14 03.10.2026
24 Ба бааааа
До коментар #18 от "Пиночет":Идва края ама на зеллю
13:15 03.10.2026
25 Ба бааааа
До коментар #22 от "Даа...":Русия ще освободи света от фашизма и бандерите
Коментиран от #30
13:16 03.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ВИЖ КОЛКО СИ ПРАВ
До коментар #8 от "Хахаха хахаха":ШАЛОМОВИЧ ИЗГУБИ
В УКРАЙНА.
МНОГО СИ ПРАВ.
13:19 03.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Рашизма е варваpcки фашизъм !
До коментар #25 от "Ба бааааа":Президент Зеленски ще освободи света от рашизма и путлеризма !
Коментиран от #34
13:26 03.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Артилерист
13:37 03.10.2026
33 сноу
13:40 03.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.