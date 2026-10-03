Гуен Стефани на 57: Любов, семейство и визия, неподвластна на времето

Гуен Стефани навършва 57 години днес, 3 октомври, но продължава да носи голяма част от отличителните черти на образа, с който светът я запомни още през 90-те – платиненоруса коса, ярко червило, безупречен грим и смели модни решения.

Повече от три десетилетия след пробива на No Doubt певицата остава сред звездите, чиито появи редовно привличат вниманието на модните и светските медии. А животът ѝ днес изглежда доста различно от бурните години, когато „Don't Speak“ превърна младата калифорнийка в световна знаменитост.

На 57 години Гуен продължава да експериментира с визията си

Стилът винаги е бил почти толкова важна част от публичния образ на Гуен Стефани, колкото музиката.

Още в годините на No Doubt тя смесва широки панталони, къси топове и пънк елементи с холивудски грим от старата школа. По-късно идват блясъкът, високите токчета, дизайнерските рокли и експериментите с висшата мода.

Един детайл обаче почти никога не изчезва – платиненорусата коса.

Стефани многократно е разказвала за любовта си към красотата и грима, която започва много преди славата. Преди музикалната ѝ кариера да набере скорост, тя дори работи на козметичен щанд, а десетилетия по-късно превръща интереса си в собствена козметична линия – GXVE Beauty.

Червеното червило също се превръща в нейна запазена марка. Визията, която някога изглеждаше бунтарска, постепенно се превърна в една от най-разпознаваемите в американската поп култура.

Зад сцената е майка на трима синове

Зад образа на поп звездата стои друга роля, за която Стефани често говори – тази на майка.

От брака си с фронтмена на Bush Гавин Росдейл певицата има трима синове – Кингстън, Зума и Аполо.

Най-големият, Кингстън, вече е на 20 години и очевидно е наследил музикалния интерес на родителите си. Малко преди 57-ия рожден ден на майка си той направи важна крачка към собствена музикална кариера с дебютния си сингъл „Right Side of the Moon“.

За Стефани това е любопитен обрат – повече от три десетилетия след собствения ѝ пробив на сцената тя вече наблюдава как следващото поколение на семейството започва да пише своя музикална история.

Средният ѝ син Зума също демонстрира интерес към музиката и по-конкретно към кънтри звученето, което неизбежно напомня за влиянието на втория съпруг на майка му.

Най-малкият – Аполо – е роден през 2014 г.

Любовта с Блейк Шелтън започна пред телевизионните камери

Една от най-обсъжданите глави в личния живот на Гуен Стефани започва на снимачната площадка на „The Voice“.

Там певицата се сближава с кънтри звездата Блейк Шелтън. И двамата по това време преминават през болезнени раздели – Стефани с Гавин Росдейл, а Шелтън с Миранда Ламбърт.

Приятелството постепенно прераства във връзка, която двамата потвърждават през 2015 г.

След няколко години заедно Блейк предлага брак през 2020 г., а на 3 юли 2021 г. двамата се женят на церемония в ранчото му в Оклахома. Сватбата е интимна, далеч от типичния холивудски размах.

Днес двамата разделят времето си между професионалните ангажименти и семейния живот, а Шелтън многократно е говорил публично за близката си връзка със синовете на Стефани.

Неочакваният живот в Оклахома

Може би най-големият контраст с образа на Гуен Стефани от 90-те е животът ѝ далеч от Лос Анджелис.

Звездата, която някога беше символ на калифорнийската ска и пънк сцена, открива съвсем различен свят покрай Блейк Шелтън и ранчото му в Оклахома.

И именно тази промяна намира отражение в по-новата ѝ музика. Албумът „Bouquet“, издаден през 2024 г., показва по-мек и органичен звук с влияния от поп рока и музиката, която Стефани е слушала като дете.

Самата певица обаче не се отказва от блясъка. Контрастът между живота в ранчото и характерния ѝ сценичен образ се превърна в част от новата Гуен Стефани.

Бракът им неизбежно ражда слухове

Както при много звездни двойки, през годините около отношенията между Стефани и Шелтън периодично се появяват спекулации за проблеми в брака им. Таблоидни публикации неведнъж са тълкували отделните им професионални ангажименти или периодите, в които не се появяват заедно, като знак за напрежение.

Двамата обаче продължават публично да демонстрират близост и да говорят един за друг като семейство. Затова подобни твърдения трябва да бъдат разграничавани от потвърдената информация за отношенията им.

Любовната им история присъства и в музиката. Двамата записаха заедно песни като „Nobody But You“ и „Happy Anywhere“, които се превърнаха в успешни кънтри дуети.

Тайната зад младежката ѝ визия

Външният вид на Гуен Стефани от години е обект на коментари в социалните мрежи и светските медии. При почти всяка нейна публична поява се появяват дискусии колко малко се е променила певицата от времето на No Doubt.

Самата Стефани говори много по-охотно за грижата за кожата, грима и начина си на живот, отколкото за спекулациите относно евентуални естетични процедури.

Поради това твърденията какви точно интервенции може да е правила не могат да бъдат представяни като факт без нейно потвърждение.

Това, което със сигурност се е запазило, е вниманието към детайла. Независимо дали е на червения килим, на сцената или в телевизионно студио, Гуен Стефани рядко се отказва от характерния си бляскав образ.

На 57 – между поп звездата и семейния живот

Рожденият ден заварва Гуен Стефани в интересен момент от живота ѝ. Тя вече не трябва да доказва мястото си в поп музиката – зад гърба ѝ стоят No Doubt, световни хитове като „Don't Speak“, „Just a Girl“ и „Hollaback Girl“, три награди „Грами“ и десетилетия на сцената.

Днес към тази биография се прибавят други роли – майка на три момчета, съпруга на Блейк Шелтън, предприемач и модна икона, която продължава да експериментира с музиката и външния си вид.

На 57 години Гуен Стефани може и да живее много по-спокойно от русокосото момиче, което пееше „Just a Girl“ през 90-те, но визуалната ѝ формула остава почти непроменена – платинена коса, червено червило и достатъчно дързост, за да не остане незабелязана.

Източници: People; Billboard; официалният сайт на Гуен Стефани