Путин: Всеки народ има право да избира своя път

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия подкрепя правото на всеки народ сам да определя своя път на развитие. Изявлението прозвуча на фона на срещите му с редица световни лидери и подчерта позицията на Москва за суверенитета и независимия избор на държавите.
По време на разговорите си Путин обсъди международната обстановка и двустранните отношения с индийския премиер Нарендра Моди, китайския президент Си Дзинпин и индонезийския президент Прабово Субианто.
Според информацията от Индонезия четиримата лидери са провели приятелски разговор в рамките на срещата си. Контактът между Путин, Моди, Си и Субианто е пореден знак за активната дипломатическа комуникация между големите държави извън западния блок.
Путин заяви, че Москва изхожда от принципа, че всеки народ трябва да има възможност сам да избира своя път. Тази позиция е част от по-широкото руско послание за необходимост от многополюсен международен ред.
Руският президент от години поставя акцент върху идеята, че международните отношения трябва да се основават на суверенното равенство на държавите и да не се определят от една единствена политическа сила.
Срещите с лидерите на Индия, Китай и Индонезия показват и стремежа на Москва да поддържа тесни контакти с държави, които играят все по-значима роля в световната политика.
На фона на войната в Украйна, напрежението около Иран и задълбочаващото се противопоставяне между Русия и Запада тези дипломатически контакти придобиват допълнително значение.
Позицията на Путин за правото на всеки народ да избира своя път вероятно ще остане част от руската дипломатическа реторика и в бъдещите международни преговори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 НАЙ СИЛНИЯ
Коментиран от #24, #36
19:18 13.09.2026
3 Всеки народ
19:19 13.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 да уточним
Коментиран от #14
19:20 13.09.2026
7 Въпрoс
До коментар #4 от "Нaшия полезен пaаaaaццyyyyулл":А бихте ли написали по кoнкретно как въпросния ,,пaацyyл" е убил преди Слави и го е изxвърлил от парламента и сега унищoжава и Радев?
Коментиран от #10, #12, #19
19:20 13.09.2026
8 Гоче папеонката-Експерт и Критик
Бий ни по канчетата докато с
19:20 13.09.2026
9 Kaлпазанин
19:21 13.09.2026
10 Ти си трол
До коментар #7 от "Въпрoс":Сам си пишеш и отговаряш
19:21 13.09.2026
11 Гоче папеонката-Експерт и Критик
Бий ни по канчетата докато станат меки като пииийшката на Кокора
19:21 13.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 име
19:23 13.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кална ватенка
Коментиран от #22
19:26 13.09.2026
17 Герги
19:27 13.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да но у нас
Така сме ние в демокрацията
Коментиран от #40
19:28 13.09.2026
21 Все тая
19:28 13.09.2026
22 чиба
До коментар #16 от "Кална ватенка":Бъркаш руската копейка с украинската копийка. Копийките ги пращат на фронта насила.
19:28 13.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Българин
Коментиран от #35
19:30 13.09.2026
26 КАТО ВИДЯТ ПУТИН
Коментиран от #29
19:30 13.09.2026
27 Глюпости ,
19:31 13.09.2026
28 ще умра от смях
19:33 13.09.2026
29 Тихо пръдлю!
До коментар #26 от "КАТО ВИДЯТ ПУТИН":Не си компетентен.
19:36 13.09.2026
30 Ъъъ
19:36 13.09.2026
31 Един е на света цар Путин навсегда
19:37 13.09.2026
32 Ами като
19:37 13.09.2026
33 Бий орките те само това разбират
19:38 13.09.2026
34 Бай Хасн
19:38 13.09.2026
35 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #25 от "Българин":Мда , вечна слава на нацитата бандеровци и сатанисти ,гниещи в мариуполските катакомби и по полетата на Курска област и в Пятьорочката
Коментиран от #38
19:39 13.09.2026
36 НАЙ-НАГЛИЯ
До коментар #2 от "НАЙ СИЛНИЯ":И затова ли Путин нападна суверенна Украйна? Заради пътят и към ЕС и НАТО?
Коментиран от #37
19:39 13.09.2026
37 В пропагандата за глиупаци е затова
До коментар #36 от "НАЙ-НАГЛИЯ":В реалността е заради САЩ!
19:40 13.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Люк
19:41 13.09.2026
40 Бягай в рая тогава
До коментар #20 от "Да но у нас":Само в просия демокрацията е на 6. Там всички конкуренти на пycu са в затвора или мъртви
Коментиран от #42
19:42 13.09.2026
41 Салавьов
19:42 13.09.2026
42 Пропагандата за глиупаци е забавна
До коментар #40 от "Бягай в рая тогава":Но вредна за този който и е цел!
19:43 13.09.2026