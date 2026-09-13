Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия подкрепя правото на всеки народ сам да определя своя път на развитие. Изявлението прозвуча на фона на срещите му с редица световни лидери и подчерта позицията на Москва за суверенитета и независимия избор на държавите.

По време на разговорите си Путин обсъди международната обстановка и двустранните отношения с индийския премиер Нарендра Моди, китайския президент Си Дзинпин и индонезийския президент Прабово Субианто.

Според информацията от Индонезия четиримата лидери са провели приятелски разговор в рамките на срещата си. Контактът между Путин, Моди, Си и Субианто е пореден знак за активната дипломатическа комуникация между големите държави извън западния блок.

Путин заяви, че Москва изхожда от принципа, че всеки народ трябва да има възможност сам да избира своя път. Тази позиция е част от по-широкото руско послание за необходимост от многополюсен международен ред.

Руският президент от години поставя акцент върху идеята, че международните отношения трябва да се основават на суверенното равенство на държавите и да не се определят от една единствена политическа сила.

Срещите с лидерите на Индия, Китай и Индонезия показват и стремежа на Москва да поддържа тесни контакти с държави, които играят все по-значима роля в световната политика.

На фона на войната в Украйна, напрежението около Иран и задълбочаващото се противопоставяне между Русия и Запада тези дипломатически контакти придобиват допълнително значение.

Позицията на Путин за правото на всеки народ да избира своя път вероятно ще остане част от руската дипломатическа реторика и в бъдещите международни преговори.