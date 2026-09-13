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Путин: Всеки народ има право да избира своя път

Путин: Всеки народ има право да избира своя път

13 Септември, 2026 19:14, обновена 13 Септември, 2026 19:30 840 42

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Руският президент разговаря с Моди, Си Дзинпин и Субианто на фона на засилващите се международни контакти между Москва, Пекин и Делхи

Путин: Всеки народ има право да избира своя път - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия подкрепя правото на всеки народ сам да определя своя път на развитие. Изявлението прозвуча на фона на срещите му с редица световни лидери и подчерта позицията на Москва за суверенитета и независимия избор на държавите.

По време на разговорите си Путин обсъди международната обстановка и двустранните отношения с индийския премиер Нарендра Моди, китайския президент Си Дзинпин и индонезийския президент Прабово Субианто.

Според информацията от Индонезия четиримата лидери са провели приятелски разговор в рамките на срещата си. Контактът между Путин, Моди, Си и Субианто е пореден знак за активната дипломатическа комуникация между големите държави извън западния блок.

Путин заяви, че Москва изхожда от принципа, че всеки народ трябва да има възможност сам да избира своя път. Тази позиция е част от по-широкото руско послание за необходимост от многополюсен международен ред.

Руският президент от години поставя акцент върху идеята, че международните отношения трябва да се основават на суверенното равенство на държавите и да не се определят от една единствена политическа сила.

Срещите с лидерите на Индия, Китай и Индонезия показват и стремежа на Москва да поддържа тесни контакти с държави, които играят все по-значима роля в световната политика.

На фона на войната в Украйна, напрежението около Иран и задълбочаващото се противопоставяне между Русия и Запада тези дипломатически контакти придобиват допълнително значение.

Позицията на Путин за правото на всеки народ да избира своя път вероятно ще остане част от руската дипломатическа реторика и в бъдещите международни преговори.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 НАЙ СИЛНИЯ

    20 20 Отговор
    НАЙ УМНИЯ И НАЙ ВЕЛИКИЯ .НЕКА БЪДЕ ЗДРАВ.

    Коментиран от #24, #36

    19:18 13.09.2026

  • 3 Всеки народ

    16 13 Отговор
    Без украинския, руския, китайския, севернокорейския

    19:19 13.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 да уточним

    10 16 Отговор
    Украински народ няма. На тях ще им бъде назначен Кадировец да им избира пътя към сибирските санаториуми за доживотен престой.

    Коментиран от #14

    19:20 13.09.2026

  • 7 Въпрoс

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Нaшия полезен пaаaaaццyyyyулл":

    А бихте ли написали по кoнкретно как въпросния ,,пaацyyл" е убил преди Слави и го е изxвърлил от парламента и сега унищoжава и Радев?

    Коментиран от #10, #12, #19

    19:20 13.09.2026

  • 8 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    4 6 Отговор
    Евалата Путине!!!
    Бий ни по канчетата докато с

    19:20 13.09.2026

  • 9 Kaлпазанин

    4 5 Отговор
    Нашият го избраха бананите

    19:21 13.09.2026

  • 10 Ти си трол

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрoс":

    Сам си пишеш и отговаряш

    19:21 13.09.2026

  • 11 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    2 9 Отговор
    Евалата Путине!!!
    Бий ни по канчетата докато станат меки като пииийшката на Кокора

    19:21 13.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 име

    8 5 Отговор
    Както каза един руснак, Станислав Капривник, руските границите се простират до там, където няма желаещи да се бият с тях.

    19:23 13.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кална ватенка

    14 6 Отговор
    Всеки народ има право да избира своя път, само руския крепостник няма, той е на фронта по заповед на фюрера.

    Коментиран от #22

    19:26 13.09.2026

  • 17 Герги

    8 3 Отговор
    ....само украинският ...НЕ....така каза Фюрера

    19:27 13.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да но у нас

    5 11 Отговор
    в демократичният Европейски съюз не е точно така. Румънците ги порязаха с избора за президент А сега режат ти гражданите на федералната Република с изборите за парламент. Европейската комисия е дълбоко загрижена от резултатът почти 44% на партията на вайдел и търси начин да я забрани.
    Така сме ние в демокрацията

    Коментиран от #40

    19:28 13.09.2026

  • 21 Все тая

    15 5 Отговор
    Не съм фен на Украйна, обаче съм съгласен на 100% с Путя. Всеки народ сам да избира своя път… ами за тях Украинците изглежда не важи тая максима 😆. Що ве бат Володя ?

    19:28 13.09.2026

  • 22 чиба

    4 10 Отговор

    До коментар #16 от "Кална ватенка":

    Бъркаш руската копейка с украинската копийка. Копийките ги пращат на фронта насила.

    19:28 13.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Българин

    9 4 Отговор
    Вечна Слава за украинските герои, които избраха свобода и храбро се бият с нацистките пълчища, посегнали на родината им!

    Коментиран от #35

    19:30 13.09.2026

  • 26 КАТО ВИДЯТ ПУТИН

    4 8 Отговор
    Бандери и атланти изплискват легена. Споко бе, денацификацията иде, Чичо Путин ще ви излекува.

    Коментиран от #29

    19:30 13.09.2026

  • 27 Глюпости ,

    5 1 Отговор
    Само украинците нямат , нали ?

    19:31 13.09.2026

  • 28 ще умра от смях

    7 0 Отговор
    Това някъв страхотен нов виц ли е ?

    19:33 13.09.2026

  • 29 Тихо пръдлю!

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "КАТО ВИДЯТ ПУТИН":

    Не си компетентен.

    19:36 13.09.2026

  • 30 Ъъъ

    3 0 Отговор
    Ми разбира се, че има... Само да внимава как се "развива", щото може да го завият по някое време! Справка: Украйна, Иран и Венецуела!

    19:36 13.09.2026

  • 31 Един е на света цар Путин навсегда

    0 0 Отговор
    Класически пример за Величието на Царя на Света да се слави името му вовеки веков амин !

    19:37 13.09.2026

  • 32 Ами като

    3 2 Отговор
    Има право защо нападнахте Украйна и не давате да влезнат в нато .Руски пияници за една бутилка водка продадоха крим сега милон жертви да си го върнат

    19:37 13.09.2026

  • 33 Бий орките те само това разбират

    3 1 Отговор
    Украинците го правят, ама искате да ги върнете в кочината насилствено.

    19:38 13.09.2026

  • 34 Бай Хасн

    2 1 Отговор
    нашите предатели за втори път пак избраха фашизма

    19:38 13.09.2026

  • 35 Един е на света цар Путин навсегда

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Българин":

    Мда , вечна слава на нацитата бандеровци и сатанисти ,гниещи в мариуполските катакомби и по полетата на Курска област и в Пятьорочката

    Коментиран от #38

    19:39 13.09.2026

  • 36 НАЙ-НАГЛИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "НАЙ СИЛНИЯ":

    И затова ли Путин нападна суверенна Украйна? Заради пътят и към ЕС и НАТО?

    Коментиран от #37

    19:39 13.09.2026

  • 37 В пропагандата за глиупаци е затова

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "НАЙ-НАГЛИЯ":

    В реалността е заради САЩ!

    19:40 13.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Люк

    1 0 Отговор
    Руската шизофрения край няма,едно говори Путин друго прави.

    19:41 13.09.2026

  • 40 Бягай в рая тогава

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да но у нас":

    Само в просия демокрацията е на 6. Там всички конкуренти на пycu са в затвора или мъртви

    Коментиран от #42

    19:42 13.09.2026

  • 41 Салавьов

    0 0 Отговор
    Teзи изказвания на Пустерлан потвърждават дигнозата на известни медици че е болен от параноична шизофрения.

    19:42 13.09.2026

  • 42 Пропагандата за глиупаци е забавна

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Бягай в рая тогава":

    Но вредна за този който и е цел!

    19:43 13.09.2026

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