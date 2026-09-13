Трагедията край Индонезия: Около 130 от ферибота са в неизвестност

Тежка морска трагедия край бреговете на Индонезия. Пътническият ферибот „Virgo Transport 8“ се е преобърнал в Яванско море, докато е пътувал от Сурабая на остров Ява към Банджармасин в провинция Южен Калимантан.
На борда са се намирали 243 души – 213 пътници и 30 членове на екипажа. Корабът е превозвал и 89 автомобила. По последни данни шестима души са загинали, 108 са били спасени, а още 129 се водят в неизвестност, съобщава Ройтерс.
Инцидентът е станал рано в неделя при тежки метеорологични условия. Фериботът е подал сигнал за бедствие, след което е загубил връзка с бреговите служби. Спасителните екипи са установили местоположението на преобърналия се кораб и са започнали мащабна операция по издирване на оцелели.
В операцията участват кораби на индонезийските военноморски сили, спасителни съдове и хеликоптери. Спасителите продължават да претърсват района около последното известно местоположение на ферибота.
Лошото време сериозно затруднява операцията. Според данните на индонезийските власти вълните в района са достигали около три метра, което създава опасност както за хората във водата, така и за спасителните екипи.
Спасени пътници са били транспортирани до брега, където са получили медицинска помощ. Междувременно близки на хората, които все още са в неизвестност, очакват информация в Банджармасин.
„Virgo Transport 8“ е построен в Япония през 1987 г. и наскоро е бил придобит от индонезийската компания PT Virgo Karya Shipping. Разследването на причините за инцидента предстои, като към момента основният фактор, посочван от властите, са тежките метеорологични условия.
Индонезия е архипелаг с хиляди острови, където фериботният транспорт е жизненоважен за милиони хора. Страната обаче често се сблъсква с тежки морски инциденти, което периодично поставя въпроси за безопасността на пътническите превози.
Властите продължават издирването, като основната цел е да бъдат открити възможно най-много от хората, които все още се водят в неизвестност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
19:36 13.09.2026
2 Демократ
19:46 13.09.2026
3 Зелен
То индонезийци Боол...
19:48 13.09.2026
4 Механик
Или направо по една заплата?!
19:52 13.09.2026