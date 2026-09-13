Трагедията край Индонезия: Около 130 от ферибота са в неизвестност

Тежка морска трагедия край бреговете на Индонезия. Пътническият ферибот „Virgo Transport 8“ се е преобърнал в Яванско море, докато е пътувал от Сурабая на остров Ява към Банджармасин в провинция Южен Калимантан.

На борда са се намирали 243 души – 213 пътници и 30 членове на екипажа. Корабът е превозвал и 89 автомобила. По последни данни шестима души са загинали, 108 са били спасени, а още 129 се водят в неизвестност, съобщава Ройтерс.

Инцидентът е станал рано в неделя при тежки метеорологични условия. Фериботът е подал сигнал за бедствие, след което е загубил връзка с бреговите служби. Спасителните екипи са установили местоположението на преобърналия се кораб и са започнали мащабна операция по издирване на оцелели.

В операцията участват кораби на индонезийските военноморски сили, спасителни съдове и хеликоптери. Спасителите продължават да претърсват района около последното известно местоположение на ферибота.

Лошото време сериозно затруднява операцията. Според данните на индонезийските власти вълните в района са достигали около три метра, което създава опасност както за хората във водата, така и за спасителните екипи.

Спасени пътници са били транспортирани до брега, където са получили медицинска помощ. Междувременно близки на хората, които все още са в неизвестност, очакват информация в Банджармасин.

„Virgo Transport 8“ е построен в Япония през 1987 г. и наскоро е бил придобит от индонезийската компания PT Virgo Karya Shipping. Разследването на причините за инцидента предстои, като към момента основният фактор, посочван от властите, са тежките метеорологични условия.

Индонезия е архипелаг с хиляди острови, където фериботният транспорт е жизненоважен за милиони хора. Страната обаче често се сблъсква с тежки морски инциденти, което периодично поставя въпроси за безопасността на пътническите превози.

Властите продължават издирването, като основната цел е да бъдат открити възможно най-много от хората, които все още се водят в неизвестност.