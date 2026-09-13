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Сикорски отговори на Тръмп, докато Русия удари край полската граница: Варшава застава зад Украйна
  Тема: Украйна

Сикорски отговори на Тръмп, докато Русия удари край полската граница: Варшава застава зад Украйна

13 Септември, 2026 20:00, обновена 13 Септември, 2026 20:04 978 22

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Полският външен министър отхвърли твърдението, че украинските удари по Русия причиняват световен недостиг на дизел, и потвърди подкрепата на Варшава за европейското членство на Киев

Сикорски отговори на Тръмп, докато Русия удари край полската граница: Варшава застава зад Украйна - 1
Радослав Сикорски, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полша демонстрира политическа и дипломатическа подкрепа за Украйна в момент на ново изостряне на ситуацията край полската граница. В рамките на визитата си в Киев полският външен министър Радослав Сикорски коментира както обвиненията на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Украйна заради ударите по руската енергийна инфраструктура, така и перспективата за членство на Киев в Европейския съюз.

Сикорски заяви, че не споделя мнението на Тръмп, според когото украинските удари по руските мощности за производство на дизелово гориво водят до недостиг на гориво на световния пазар. Американският президент по-рано призова украинския държавен глава Володимир Зеленски да прекрати атаките срещу руската енергийна инфраструктура, като свърза действията им с недостига на дизел.

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Полският министър даде да се разбере, че Варшава има различна оценка на ситуацията. Коментарът му идва на фона на продължаващите украински атаки срещу руски нефтопреработвателни мощности, които Киев разглежда като част от стратегията за ограничаване на способността на Русия да финансира и снабдява военната си машина.

Паралелно с това Сикорски направи важен жест към европейската интеграция на Украйна. Той заяви, че Полша няма да блокира откриването на преговорните клъстери в процеса на присъединяване на Украйна към ЕС.

„Преговорите за присъединяване няма да бъдат лесни“, посочи полският министър, като направи сравнение със собствения опит на Полша при присъединяването ѝ към Европейския съюз. В същото време той подчерта, че Варшава няма да препятства откриването на шестте преговорни клъстера.

Тази позиция е важна за Киев, тъй като процесът по отваряне на преговорните клъстери среща съпротива от някои държави членки. Полската подкрепа означава, че една от ключовите държави в региона няма да използва процеса за блокиране на европейската интеграция на Украйна.

На фона на дипломатическите сигнали от Варшава обаче ситуацията със сигурността остава изключително напрегната.

По-рано през деня руски дрон атакува локомотив на гара Ягодин във Волинска област, само на около два километра от границата с Полша. При удара няма съобщения за жертви, но инцидентът предизвика сериозна тревога заради близостта до територията на НАТО. Полският външен министър определи атаката като поредна руска ескалация.

Особено чувствителен е фактът, че малко преди атаката на гарата се е намирал дипломатически влак, в който са пътували европейски политици и съветници по сигурността, включително бившият британски премиер Борис Джонсън. „Укрзализныця“ заяви, че е напълно възможно именно този влак да е бил потенциалната цел на руския дрон.

Според украинските железници дипломатическият влак е напуснал гарата по-рано от предвиденото заради динамично променящия се график. Само около 15 минути преди удара е била подадена команда за евакуация на другия влак, намиращ се на гарата.

Така в рамките на един ден Полша се оказа в центъра на три взаимосвързани процеса — войната непосредствено до границите на НАТО, разногласията между Вашингтон и Киев относно украинските удари по руската енергетика и бъдещето на европейската интеграция на Украйна.

Варшава демонстрира, че въпреки различията по отделни въпроси остава твърдо ангажирана с подкрепата за Киев. А атаката край полската граница допълнително засилва усещането, че войната в Украйна все по-пряко засяга сигурността на целия източен фланг на НАТО.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е така е

    16 5 Отговор
    Украйна на заднаПрашка

    20:06 13.09.2026

  • 2 ШЛЯХАТА

    20 3 Отговор
    Скоро ще вадят учебниците по руски.

    20:07 13.09.2026

  • 3 ПОЛСКИЯТ ТАГАРЕВ

    26 3 Отговор
    ТЪП НО НАДЪХАН ЗА 10 СЕЛА И ПОД ЧЕХЪЛА НА АМЕРИКАНСКАТА СИ СЪПРУГА.

    20:08 13.09.2026

  • 4 Спомен

    3 22 Отговор
    Още е жив споменът за пакта Молотов-Рибентроп, когато руснаците окупираха половината Полша и избиха маса народ.

    Коментиран от #6

    20:08 13.09.2026

  • 5 ЖИРИНОВСКИ КАЗА

    15 2 Отговор
    Войната ще приключи когато руската и немската армия се срещнат на територията на Полша.

    Коментиран от #9

    20:10 13.09.2026

  • 6 КАТО СИ СПОМНЯШ

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Спомен":

    Колко народ избиха?? Цървул.

    20:11 13.09.2026

  • 7 Хи хи

    18 2 Отговор
    А Сикорски нещо да каже за закланите поляци от бандерите във волинското клане ???

    20:11 13.09.2026

  • 8 Пич

    20 4 Отговор
    Ако прочетете историята, ще видите, че полските хаховци някога така са се дръвчили и на Хитлер и Сталин, както сега се дръвчат на Тръмп и Путин!!!
    А историята обича да се шегува, като се повтаря!!!

    Коментиран от #13

    20:11 13.09.2026

  • 9 Казала

    2 21 Отговор

    До коментар #5 от "ЖИРИНОВСКИ КАЗА":

    Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.

    Коментиран от #10, #11, #14, #19

    20:12 13.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха ХаХа

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Казала":

    Боклук 120%

    20:14 13.09.2026

  • 12 Пич

    14 2 Отговор
    Шикорски гадното пършаво хазарче със жена кашерна хазарка Ан Аеплбаум какво друго да очаквате от него 👈

    20:15 13.09.2026

  • 13 Лакеите на Пентагона

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    "дръвченето" е на чакали за плячка, инак са покорни кьопеци, досущ всинца ни.

    20:15 13.09.2026

  • 14 Бат Сали-Енергото

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Казала":

    Бабо Атидже ,пак си прекалила с евтиното лепило ,хвани се наспи и щии мине .

    20:16 13.09.2026

  • 15 Мимч

    3 1 Отговор
    Ясно е,че тия панета са много гадни и не случайно бандерите са ги трепали,ама,явно малко им е било и сега,след време пак ще ги трепят,докато те ближат раните на зеления.Гл.....ци....долни....

    20:18 13.09.2026

  • 16 ?????

    8 0 Отговор
    Тяхна си полска работа, но руснаците много отдавна трябваше да отрежат пунктовете за смяна на колоосите на вагоните на полската и румънската граница.
    Може би най-накрая им е станало ясно че разни договорки са безсмислени и пак ги лъжат.
    Чува се вече за ударени ГКПП-та с Румъния и Полша.
    А между другото в Харковска област се е образувал чувал в който са попаднали шест бандеровски батальона, които май имат два варианта - да се предадат или да умрат.
    Би било добре да последват примера на Паулус и да останат живи.

    20:20 13.09.2026

  • 17 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Ляхите обичат да се правят на жертви,но Обикновенно когато Русия е на Полската граница правителството и бяга в Лондон след като е изпълнило поръчката на Англо—Саксите.

    20:22 13.09.2026

  • 18 полските нацисти

    7 2 Отговор
    Всеки помни пакта Рибентроп-Молотов, но същите неща са подписвани с Хитлер от британците, от французите, дори и от поляците още през Януари 1934. Именно пакта Пилсудски-Хитлер е причина да не се създаде предлаганата в началото на 30те години от Франция и СССР Система за колективна европейска сигурност, която да сдържа агресивната политига на Хитлер. Англичаните естествено и те правят всичко възможно тази Система да не сехсъстои. Пилсудски е съюзник на Хитлер, представляват интересите на Хитлер в Лигата на Нациите когато Германия се оттегля от оргонизацията. Когато Пилсудски умира, на погребението му е цялото нацистко ръководство с Хитлер начело. В началото на 1937 г. Херман Гьоринг посещава Полша. На среща с наследника на Пилсудски Едвард Ридз-Шмигли той заявява, че не само болшевиките са заплаха за Полша и Германия, но и самата Русия като държава, независимо кой я управлява - монарх, либерално правителство или каквото и да е друго правителство. По-късно полският Генерален щаб повтаря тази идея в своята Директива № 2304/2/37, провъзгласявайки, че крайната цел на полската външна политика е „елиминирането на руската държава под каквато и да е форма“.

    Да им е честито на полскити боклуци, получили са това, което заслужават, надявам се пак да го получат.

    20:23 13.09.2026

  • 19 Един е на света цар Путин навсегда

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Казала":

    Путин е казал Винаги се връщаме за СВОите ! 🤙

    20:28 13.09.2026

  • 20 Шопо

    7 1 Отговор
    Как НАТО доставя оръжие в Украйна ?
    През черно море не може, през Унгария не може, остава Румъния и Полша.

    20:28 13.09.2026

  • 21 Браво

    0 3 Отговор
    на Сикорски! Така се прави!
    А каква е позицията на България по тези въпроси?

    20:32 13.09.2026

  • 22 Жълт парцал

    2 1 Отговор
    Всичките тия като отидат в Киев ,нещо набират сила, смелост и мъжество. С какво ли ги зоби зеления фенер...

    20:32 13.09.2026

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