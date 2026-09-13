Сикорски отговори на Тръмп, докато Русия удари край полската граница: Варшава застава зад Украйна

Полша демонстрира политическа и дипломатическа подкрепа за Украйна в момент на ново изостряне на ситуацията край полската граница. В рамките на визитата си в Киев полският външен министър Радослав Сикорски коментира както обвиненията на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Украйна заради ударите по руската енергийна инфраструктура, така и перспективата за членство на Киев в Европейския съюз.
Сикорски заяви, че не споделя мнението на Тръмп, според когото украинските удари по руските мощности за производство на дизелово гориво водят до недостиг на гориво на световния пазар. Американският президент по-рано призова украинския държавен глава Володимир Зеленски да прекрати атаките срещу руската енергийна инфраструктура, като свърза действията им с недостига на дизел.
Полският министър даде да се разбере, че Варшава има различна оценка на ситуацията. Коментарът му идва на фона на продължаващите украински атаки срещу руски нефтопреработвателни мощности, които Киев разглежда като част от стратегията за ограничаване на способността на Русия да финансира и снабдява военната си машина.
Паралелно с това Сикорски направи важен жест към европейската интеграция на Украйна. Той заяви, че Полша няма да блокира откриването на преговорните клъстери в процеса на присъединяване на Украйна към ЕС.
„Преговорите за присъединяване няма да бъдат лесни“, посочи полският министър, като направи сравнение със собствения опит на Полша при присъединяването ѝ към Европейския съюз. В същото време той подчерта, че Варшава няма да препятства откриването на шестте преговорни клъстера.
Тази позиция е важна за Киев, тъй като процесът по отваряне на преговорните клъстери среща съпротива от някои държави членки. Полската подкрепа означава, че една от ключовите държави в региона няма да използва процеса за блокиране на европейската интеграция на Украйна.
На фона на дипломатическите сигнали от Варшава обаче ситуацията със сигурността остава изключително напрегната.
По-рано през деня руски дрон атакува локомотив на гара Ягодин във Волинска област, само на около два километра от границата с Полша. При удара няма съобщения за жертви, но инцидентът предизвика сериозна тревога заради близостта до територията на НАТО. Полският външен министър определи атаката като поредна руска ескалация.
Особено чувствителен е фактът, че малко преди атаката на гарата се е намирал дипломатически влак, в който са пътували европейски политици и съветници по сигурността, включително бившият британски премиер Борис Джонсън. „Укрзализныця“ заяви, че е напълно възможно именно този влак да е бил потенциалната цел на руския дрон.
Според украинските железници дипломатическият влак е напуснал гарата по-рано от предвиденото заради динамично променящия се график. Само около 15 минути преди удара е била подадена команда за евакуация на другия влак, намиращ се на гарата.
Така в рамките на един ден Полша се оказа в центъра на три взаимосвързани процеса — войната непосредствено до границите на НАТО, разногласията между Вашингтон и Киев относно украинските удари по руската енергетика и бъдещето на европейската интеграция на Украйна.
Варшава демонстрира, че въпреки различията по отделни въпроси остава твърдо ангажирана с подкрепата за Киев. А атаката край полската граница допълнително засилва усещането, че войната в Украйна все по-пряко засяга сигурността на целия източен фланг на НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е така е
20:06 13.09.2026
2 ШЛЯХАТА
20:07 13.09.2026
3 ПОЛСКИЯТ ТАГАРЕВ
20:08 13.09.2026
4 Спомен
Коментиран от #6
20:08 13.09.2026
5 ЖИРИНОВСКИ КАЗА
Коментиран от #9
20:10 13.09.2026
6 КАТО СИ СПОМНЯШ
До коментар #4 от "Спомен":Колко народ избиха?? Цървул.
20:11 13.09.2026
7 Хи хи
20:11 13.09.2026
8 Пич
А историята обича да се шегува, като се повтаря!!!
Коментиран от #13
20:11 13.09.2026
9 Казала
До коментар #5 от "ЖИРИНОВСКИ КАЗА":Ванга е казала: русията нема да падне, тя ке се разпадне по времето на зеленио.
Коментиран от #10, #11, #14, #19
20:12 13.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ха ХаХа
До коментар #9 от "Казала":Боклук 120%
20:14 13.09.2026
12 Пич
20:15 13.09.2026
13 Лакеите на Пентагона
До коментар #8 от "Пич":"дръвченето" е на чакали за плячка, инак са покорни кьопеци, досущ всинца ни.
20:15 13.09.2026
14 Бат Сали-Енергото
До коментар #9 от "Казала":Бабо Атидже ,пак си прекалила с евтиното лепило ,хвани се наспи и щии мине .
20:16 13.09.2026
15 Мимч
20:18 13.09.2026
16 ?????
Може би най-накрая им е станало ясно че разни договорки са безсмислени и пак ги лъжат.
Чува се вече за ударени ГКПП-та с Румъния и Полша.
А между другото в Харковска област се е образувал чувал в който са попаднали шест бандеровски батальона, които май имат два варианта - да се предадат или да умрат.
Би било добре да последват примера на Паулус и да останат живи.
20:20 13.09.2026
17 Сатана Z
20:22 13.09.2026
18 полските нацисти
Да им е честито на полскити боклуци, получили са това, което заслужават, надявам се пак да го получат.
20:23 13.09.2026
19 Един е на света цар Путин навсегда
До коментар #9 от "Казала":Путин е казал Винаги се връщаме за СВОите ! 🤙
20:28 13.09.2026
20 Шопо
През черно море не може, през Унгария не може, остава Румъния и Полша.
20:28 13.09.2026
21 Браво
А каква е позицията на България по тези въпроси?
20:32 13.09.2026
22 Жълт парцал
20:32 13.09.2026