Сикорски отговори на Тръмп, докато Русия удари край полската граница: Варшава застава зад Украйна

Полша демонстрира политическа и дипломатическа подкрепа за Украйна в момент на ново изостряне на ситуацията край полската граница. В рамките на визитата си в Киев полският външен министър Радослав Сикорски коментира както обвиненията на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Украйна заради ударите по руската енергийна инфраструктура, така и перспективата за членство на Киев в Европейския съюз.

Сикорски заяви, че не споделя мнението на Тръмп, според когото украинските удари по руските мощности за производство на дизелово гориво водят до недостиг на гориво на световния пазар. Американският президент по-рано призова украинския държавен глава Володимир Зеленски да прекрати атаките срещу руската енергийна инфраструктура, като свърза действията им с недостига на дизел.

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Полският министър даде да се разбере, че Варшава има различна оценка на ситуацията. Коментарът му идва на фона на продължаващите украински атаки срещу руски нефтопреработвателни мощности, които Киев разглежда като част от стратегията за ограничаване на способността на Русия да финансира и снабдява военната си машина.

Паралелно с това Сикорски направи важен жест към европейската интеграция на Украйна. Той заяви, че Полша няма да блокира откриването на преговорните клъстери в процеса на присъединяване на Украйна към ЕС.

„Преговорите за присъединяване няма да бъдат лесни“, посочи полският министър, като направи сравнение със собствения опит на Полша при присъединяването ѝ към Европейския съюз. В същото време той подчерта, че Варшава няма да препятства откриването на шестте преговорни клъстера.

Тази позиция е важна за Киев, тъй като процесът по отваряне на преговорните клъстери среща съпротива от някои държави членки. Полската подкрепа означава, че една от ключовите държави в региона няма да използва процеса за блокиране на европейската интеграция на Украйна.

На фона на дипломатическите сигнали от Варшава обаче ситуацията със сигурността остава изключително напрегната.

По-рано през деня руски дрон атакува локомотив на гара Ягодин във Волинска област, само на около два километра от границата с Полша. При удара няма съобщения за жертви, но инцидентът предизвика сериозна тревога заради близостта до територията на НАТО. Полският външен министър определи атаката като поредна руска ескалация.

Особено чувствителен е фактът, че малко преди атаката на гарата се е намирал дипломатически влак, в който са пътували европейски политици и съветници по сигурността, включително бившият британски премиер Борис Джонсън. „Укрзализныця“ заяви, че е напълно възможно именно този влак да е бил потенциалната цел на руския дрон.

Според украинските железници дипломатическият влак е напуснал гарата по-рано от предвиденото заради динамично променящия се график. Само около 15 минути преди удара е била подадена команда за евакуация на другия влак, намиращ се на гарата.

Така в рамките на един ден Полша се оказа в центъра на три взаимосвързани процеса — войната непосредствено до границите на НАТО, разногласията между Вашингтон и Киев относно украинските удари по руската енергетика и бъдещето на европейската интеграция на Украйна.

Варшава демонстрира, че въпреки различията по отделни въпроси остава твърдо ангажирана с подкрепата за Киев. А атаката край полската граница допълнително засилва усещането, че войната в Украйна все по-пряко засяга сигурността на целия източен фланг на НАТО.