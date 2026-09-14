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Тръмп засилва натиска върху Киев: Ратклиф е въвлечен в преговорите за Украйна

Тръмп засилва натиска върху Киев: Ратклиф е въвлечен в преговорите за Украйна

14 Септември, 2026 05:10, обновена 14 Септември, 2026 05:14 1 368 17

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Американският президент отново поиска Зеленски да спре ударите по руската петролна инфраструктура

Тръмп засилва натиска върху Киев: Ратклиф е въвлечен в преговорите за Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че е поискал от украинския си колега Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските предприятия за производство на дизелово гориво. В същото време американският президент съобщи, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е въвлечен във всички аспекти на преговорния процес за прекратяване на войната в Украйна, предаде Украинска правда.

Тръмп заяви, че е разговарял със Зеленски и го е призовал да не нанася удари по руските рафинерии и други обекти, свързани с производството на дизелово гориво. Според американския президент атаките допринасят за недостига на горива и повишаването на цените на световните пазари.

„Има много други цели“, каза Тръмп, като даде да се разбере, че според него Украйна трябва да насочи военните си действия към други обекти, съобщава Ройтерс.

Украйна от своя страна разглежда ударите по руската петролна инфраструктура като важна част от военната си стратегия. Киев цели да намали способността на Русия да произвежда горива за армията и да поддържа военната си икономика.

Американският натиск идва в момент, когато Вашингтон се опитва да придвижи напред преговорите за прекратяване на войната. Само преди дни Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин е изразил готовност за сделка, но подчерта, че за постигането ѝ е необходимо съгласието и на украинската страна.

На този фон особено внимание привлича ролята, която Тръмп отрежда на директора на ЦРУ Джон Ратклиф.

„Той е въвлечен във всичко“, заяви Тръмп, определяйки работата на директора на американското разузнаване като отлична. Така Ратклиф се оказва пряко ангажиран с всички аспекти на американските усилия за уреждане на конфликта

Ролята на Ратклиф в преговорите вече беше обект на медийни спекулации. По-рано Financial Times съобщи, че директорът на ЦРУ може да поеме по-голяма роля в дипломатическите усилия на Вашингтон спрямо Русия и Украйна. Говорител на ЦРУ обаче отхвърли тази информация като невярна.

Новото изявление на Тръмп показва, че независимо от спора около евентуалната промяна в ролите Ратклиф действително е информиран за всички основни елементи на преговорния процес.

Междувременно Тръмп продължава да отправя сигнали и към Москва, и към Киев. Вашингтон се стреми да запази ролята си на основен посредник, докато бойните действия продължават и двете страни запазват сериозни различия относно условията за прекратяване на войната.

Американският президент коментира и вътрешнополитически въпроси, включително бъдещето на Републиканската партия. Той заяви, че засега не е готов да подкрепи официално кандидатурата на вицепрезидента Джей Ди Ванс за президентските избори през 2028 г.

Тръмп също така продължава да настоява Федералният резерв да намали основния лихвен процент и заплаши с прекратяване на търговията с някои държави, ако това не се случи.

Но на фона на тези вътрешни и икономически теми украинският въпрос остава сред основните приоритети на американската администрация. Последните изявления на Тръмп показват едновременно натиск върху Киев да ограничи част от ударите си срещу руската инфраструктура и засилено участие на американското разузнаване в дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Дали този подход ще доведе до реален пробив в преговорите, предстои да стане ясно. Засега Вашингтон продължава да търси начин да постави Москва и Киев на пътя към ново споразумение, като Тръмп демонстрира готовност да оказва натиск и върху двете страни.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    4 21 Отговор
    Украйна има по-силна армия от САЩ.

    Коментиран от #3, #8

    05:16 14.09.2026

  • 2 куку-руку по рождение

    13 4 Отговор
    по повод последните терористични нападения и действия на неприятелски държави срещу интересите на Русия. “Бог може и да изпраща терористите и неприятелски държави да нарушават интересите на Русия, но мой дълг е да му ги върна обратно„

    05:16 14.09.2026

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    има, грънци има

    Коментиран от #17

    05:16 14.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Буданов

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "зИленски":

    Пътник си.

    05:41 14.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Имаше

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    В бешело време!

    А и без оръжия, сателити, медии и изхранване- каква армия?
    Армия на чужда държава.

    05:53 14.09.2026

  • 9 Отдавна

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    влязоха там.

    05:55 14.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ама то е ясно...

    10 4 Отговор
    За да има мир са нужни две неща... ФАЩ да спрат да наливат джепанета и информация и второ Зелю да фаща вокзал, Москва, подпис на капитулацията и така ще мирне света!!!

    05:57 14.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А кво ти влезе в устата?

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Честно?

    Коментиран от #14

    06:04 14.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лудница

    10 1 Отговор
    Тръмп явно има раздвоение на личността. Ударите ги организират САЩ и Британия. Спират с насочванията и Старлинг и за един месец войната приключва. Просто е.

    06:11 14.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Вече над 10 пъти на съвместни учения на украински и натовски части , най-вече американски , включително морски , украинците ги унищожават толкова бързо , че не могат да разберат какво е станало !!! Всички американски генерали признават , че в момента нямат средства и начини да отговорят на терен на украинските тактики и призовават за пълно изучаване и прилагане на украинския опит и най-вече дронове !

    07:46 14.09.2026