Тръмп засилва натиска върху Киев: Ратклиф е въвлечен в преговорите за Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заяви, че е поискал от украинския си колега Володимир Зеленски да прекрати ударите по руските предприятия за производство на дизелово гориво. В същото време американският президент съобщи, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е въвлечен във всички аспекти на преговорния процес за прекратяване на войната в Украйна, предаде Украинска правда.

Тръмп заяви, че е разговарял със Зеленски и го е призовал да не нанася удари по руските рафинерии и други обекти, свързани с производството на дизелово гориво. Според американския президент атаките допринасят за недостига на горива и повишаването на цените на световните пазари.

„Има много други цели“, каза Тръмп, като даде да се разбере, че според него Украйна трябва да насочи военните си действия към други обекти, съобщава Ройтерс.

Украйна от своя страна разглежда ударите по руската петролна инфраструктура като важна част от военната си стратегия. Киев цели да намали способността на Русия да произвежда горива за армията и да поддържа военната си икономика.

Американският натиск идва в момент, когато Вашингтон се опитва да придвижи напред преговорите за прекратяване на войната. Само преди дни Тръмп заяви, че руският президент Владимир Путин е изразил готовност за сделка, но подчерта, че за постигането ѝ е необходимо съгласието и на украинската страна.

На този фон особено внимание привлича ролята, която Тръмп отрежда на директора на ЦРУ Джон Ратклиф.

„Той е въвлечен във всичко“, заяви Тръмп, определяйки работата на директора на американското разузнаване като отлична. Така Ратклиф се оказва пряко ангажиран с всички аспекти на американските усилия за уреждане на конфликта

Ролята на Ратклиф в преговорите вече беше обект на медийни спекулации. По-рано Financial Times съобщи, че директорът на ЦРУ може да поеме по-голяма роля в дипломатическите усилия на Вашингтон спрямо Русия и Украйна. Говорител на ЦРУ обаче отхвърли тази информация като невярна.

Новото изявление на Тръмп показва, че независимо от спора около евентуалната промяна в ролите Ратклиф действително е информиран за всички основни елементи на преговорния процес.

Междувременно Тръмп продължава да отправя сигнали и към Москва, и към Киев. Вашингтон се стреми да запази ролята си на основен посредник, докато бойните действия продължават и двете страни запазват сериозни различия относно условията за прекратяване на войната.

Американският президент коментира и вътрешнополитически въпроси, включително бъдещето на Републиканската партия. Той заяви, че засега не е готов да подкрепи официално кандидатурата на вицепрезидента Джей Ди Ванс за президентските избори през 2028 г.

Тръмп също така продължава да настоява Федералният резерв да намали основния лихвен процент и заплаши с прекратяване на търговията с някои държави, ако това не се случи.

Но на фона на тези вътрешни и икономически теми украинският въпрос остава сред основните приоритети на американската администрация. Последните изявления на Тръмп показват едновременно натиск върху Киев да ограничи част от ударите си срещу руската инфраструктура и засилено участие на американското разузнаване в дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Дали този подход ще доведе до реален пробив в преговорите, предстои да стане ясно. Засега Вашингтон продължава да търси начин да постави Москва и Киев на пътя към ново споразумение, като Тръмп демонстрира готовност да оказва натиск и върху двете страни.