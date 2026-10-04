Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов

Окръжният съд в Пловдив задържа под стража Славчо Мегеров, обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов.

Според съда от събраните до момента доказателства и иззетите веществени доказателства може да се направи обосновано предположение, че Мегеров е извършител на престъплението.

Като възможен мотив по делото се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залози в т.нар. „черно тото“. Разследването трябва да установи дали това е основният и единствен мотив за убийството.

Защитата посочи, че оръжието на престъплението не е открито и няма пряк свидетел на самото убийство. По делото обаче са събрани множество косвени доказателства.

Сред ключовите свидетели е Людмила Рачева. В нощта на 29 срещу 30 септември тя се прибирала с детето си. По думите ѝ се притеснила, след като видяла, че асансьорът е спрял на петия етаж, където живее.

Малко след това на стълбището видяла мъж с маска на лицето и пистолет в ръка. Той минал покрай нея и детето и излязъл от сградата.

Рачева се прибрала в апартамента си и се обадила на Илиян Филипов. Двамата продължили да разговарят, докато той се връщал към сградата. Филипов я помолил да излезе на площадката, а той извикал асансьора. Тогава жената чула изстрел. Взела нож и слязла на партерния етаж.

Съществена част от доказателствата по разследването са записите от охранителни камери.

Камера, разположена на около 50 метра от сградата, е заснела влизащите и излизащите от нея. Разследващите разполагат и с други записи, които са проследили движението на предполагаемия извършител.

Според представените пред съда данни той се е придвижвал с автомобил „Пежо“. В 23:19 ч. колата е потеглила към мястото на убийството, а в 00:04 ч. мъжът е влязъл в сградата.

11 минути по-късно камерите са заснели паркирането на автомобила на Рачева и влизането ѝ в сградата. Записано е и излизането на предполагаемия извършител.

В 01:01 ч. друг автомобил е заснет да паркира пред сградата. Мъжът, който преди това се е укривал отстрани на сградата, е влязъл след Илиян Филипов.

Според данните, представени по делото, последващи записи от камери за видеонаблюдение в града са проследили движението на обвиняемия Славчо Мегеров.

От волана на автомобила, който е собственост на сестра му, са иззети и дактилоскопни следи.

По данните, представени пред съда, няма информация след убийството други лица да са излизали от сградата.