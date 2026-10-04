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Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов

Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов

4 Октомври, 2026 17:31 797 8

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  • илиян филипов

Според съда от събраните до момента доказателства и иззетите веществени доказателства може да се направи обосновано предположение, че Мегеров е извършител на престъплението

Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Пловдив задържа под стража Славчо Мегеров, обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов.

Според съда от събраните до момента доказателства и иззетите веществени доказателства може да се направи обосновано предположение, че Мегеров е извършител на престъплението.

Като възможен мотив по делото се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залози в т.нар. „черно тото“. Разследването трябва да установи дали това е основният и единствен мотив за убийството.

Защитата посочи, че оръжието на престъплението не е открито и няма пряк свидетел на самото убийство. По делото обаче са събрани множество косвени доказателства.

Сред ключовите свидетели е Людмила Рачева. В нощта на 29 срещу 30 септември тя се прибирала с детето си. По думите ѝ се притеснила, след като видяла, че асансьорът е спрял на петия етаж, където живее.

Малко след това на стълбището видяла мъж с маска на лицето и пистолет в ръка. Той минал покрай нея и детето и излязъл от сградата.

Рачева се прибрала в апартамента си и се обадила на Илиян Филипов. Двамата продължили да разговарят, докато той се връщал към сградата. Филипов я помолил да излезе на площадката, а той извикал асансьора. Тогава жената чула изстрел. Взела нож и слязла на партерния етаж.

Съществена част от доказателствата по разследването са записите от охранителни камери.

Камера, разположена на около 50 метра от сградата, е заснела влизащите и излизащите от нея. Разследващите разполагат и с други записи, които са проследили движението на предполагаемия извършител.

Според представените пред съда данни той се е придвижвал с автомобил „Пежо“. В 23:19 ч. колата е потеглила към мястото на убийството, а в 00:04 ч. мъжът е влязъл в сградата.

11 минути по-късно камерите са заснели паркирането на автомобила на Рачева и влизането ѝ в сградата. Записано е и излизането на предполагаемия извършител.

В 01:01 ч. друг автомобил е заснет да паркира пред сградата. Мъжът, който преди това се е укривал отстрани на сградата, е влязъл след Илиян Филипов.

Според данните, представени по делото, последващи записи от камери за видеонаблюдение в града са проследили движението на обвиняемия Славчо Мегеров.

От волана на автомобила, който е собственост на сестра му, са иззети и дактилоскопни следи.

По данните, представени пред съда, няма информация след убийството други лица да са излизали от сградата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бг се лян ду рррииии

    6 1 Отговор
    Като възможен мотив по делото се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залози в т.нар. „черно тото“.

    17:34 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Много

    7 0 Отговор
    Кръпки! Свидетелката е видяла човек с маска! А кой не е шофирал автомобила на сестра си?!

    17:35 04.10.2026

  • 4 Спецназ

    4 0 Отговор
    КАК един истински честен български бизнесмен и
    благодетел на футболен клуб е...

    ЗАМЕСВАН като бивш ДОБЪР приятел от
    малък със тъмен индивид,
    лежал с години по затворите??!!

    17:38 04.10.2026

  • 5 Цвете

    8 0 Отговор
    ЕГАТИ ПРОКУРАТУРАТА. БИЛ С ПЕЖО, А ГО ХВАНАХА С ПОСЛЕДЕН МОДЕЛ АУДИ, КОЯТО КОЛА Е НА БЛИЗКА ДО ТАКИ.КОГОТО ЗАБЛУЖДАВАТ ? МОЖЕ ДА Е УБИЕЦЪТ, НО КОЙ ЩЕ ИМА ПРЪСТ В БИЗНЕСА НА ФИЛИПОВ, КОЙТО Е ЗА НАД МИЛИАРД ЕВРО? ПРОПУСКАНЕТО НА СПЕЦ КОЛАТА 🔎🚔🤔,УМИШЛЕНО ЛИ Е?

    17:42 04.10.2026

  • 6 дори не трябва да си следовател -ФАРС

    5 1 Отговор
    Тя се прибирала - от къде, Илиян къде е бил, с нея ли? Тя му се обажда, той идва толкова бързо,че го застрелват.
    Обаче като няма ърдие на престъплението ще пуснат Славчо. На камерите какво има - защо не ни покажт всички да видим, че е Славчо?! Много нескопосано обвинение, да не кажа - направо скалъпено. 10 минути след като полицията е разбрала за престъплението, Пловдив е блокиран, но човекът О, ЧУДО - успява да отиде в София на мол...Абе....

    17:58 04.10.2026

  • 7 Взела нож не ме разсмивай

    2 0 Отговор
    Казал е да мълчи и сега се изпълнява

    18:07 04.10.2026

  • 8 Даааа

    0 0 Отговор
    Аххах чула изтрел взела нож и тръгнала да слиза хахаахах

    18:21 04.10.2026