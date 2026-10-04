Руското Министерство на отбраната: Ще засилим ударите по Киев в отговор на интервюто на Зеленски

Русия ще засили ударите по Киев и други части на Украйна, съобщи днес руското Министерство на отбраната в отговор на интервю с украинския президент Володимир Зеленски, в което той заяви, че Украйна ще засили атаките срещу руските петролни рафинерии, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерството заяви, че руските сили ще засилят ударите по военни обекти, предприятия от отбранителната промишленост и свързаната с тях инфраструктура в Киев и други части на Украйна.

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В интервю за Ройтерс, публикувано вчера, Зеленски заяви, че Украйна ще удвои атаките срещу руските петролни рафинерии като реакция на новата политика на Москва за въздушни удари, целяща да принуди хората да напуснат Киев и други градове. Той подчерта, че украинските сили няма да атакуват цивилни.

През последните седмици Русия засили ударите по инфраструктурата в украинската столица, включително по мостове над река Днепър. Атаките сериозно нарушиха нормалния живот на близо трите милиона жители на Киев преди настъпването на суровите зимни месеци.

В изявлението на министерството се казва още, че последните удари по Киев и други украински региони са в отговор на това, което Москва определи като атаки на Киев срещу цивилни обекти в Русия.

И Русия, и Украйна отричат да атакуват цивилни, отбелязва агенцията.

Руска атака с дронове по Киев предизвика тревога след пристигането с влак на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица, предаде по-рано Ройтерс.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че е бил нанесен удар по пътното платно на Северния мост. По думите на Кличко отломки от свален летящ обект са паднали върху покрива на жилищна сграда.

Вчера той отново съобщи за атака по Северния мост в Киев.

Предупреждения за въздушни нападения бяха обявени и в други части на Украйна. Властите в североизточната Сумска област съобщиха за петима ранени при руска атака с авиобомба, поразила жилищна сграда.

Мерц пристигна тази сутрин с влак в Киев. Преди посещението руското външно министерство предупреди европейците да не пътуват до Украйна и да не остават на нейна територия.

По време на визитата германският канцлер възнамерява да потвърди по-нататъшната подкрепа на Берлин за Украйна, включително чрез предоставяне на дронове, предназначени за противодействие на руските дронове.

Германия е сред основните поддръжници на Украйна от началото на руската инвазия.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че Украйна е атакувала цели на руска територия със стотици дронове.