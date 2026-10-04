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Руското Министерство на отбраната: Ще засилим ударите по Киев в отговор на интервюто на Зеленски
  Тема: Украйна

Руското Министерство на отбраната: Ще засилим ударите по Киев в отговор на интервюто на Зеленски

4 Октомври, 2026 15:51 1 692 40

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  • дронове

В интервю за Ройтерс, публикувано вчера, Зеленски заяви, че Украйна ще удвои атаките срещу руските петролни рафинерии като реакция на новата политика на Москва за въздушни удари, целяща да принуди хората да напуснат Киев и други градове

Руското Министерство на отбраната: Ще засилим ударите по Киев в отговор на интервюто на Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия ще засили ударите по Киев и други части на Украйна, съобщи днес руското Министерство на отбраната в отговор на интервю с украинския президент Володимир Зеленски, в което той заяви, че Украйна ще засили атаките срещу руските петролни рафинерии, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Министерството заяви, че руските сили ще засилят ударите по военни обекти, предприятия от отбранителната промишленост и свързаната с тях инфраструктура в Киев и други части на Украйна.

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В интервю за Ройтерс, публикувано вчера, Зеленски заяви, че Украйна ще удвои атаките срещу руските петролни рафинерии като реакция на новата политика на Москва за въздушни удари, целяща да принуди хората да напуснат Киев и други градове. Той подчерта, че украинските сили няма да атакуват цивилни.

През последните седмици Русия засили ударите по инфраструктурата в украинската столица, включително по мостове над река Днепър. Атаките сериозно нарушиха нормалния живот на близо трите милиона жители на Киев преди настъпването на суровите зимни месеци.

В изявлението на министерството се казва още, че последните удари по Киев и други украински региони са в отговор на това, което Москва определи като атаки на Киев срещу цивилни обекти в Русия.

И Русия, и Украйна отричат да атакуват цивилни, отбелязва агенцията.

Руска атака с дронове по Киев предизвика тревога след пристигането с влак на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица, предаде по-рано Ройтерс.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че е бил нанесен удар по пътното платно на Северния мост. По думите на Кличко отломки от свален летящ обект са паднали върху покрива на жилищна сграда.

Вчера той отново съобщи за атака по Северния мост в Киев.

Предупреждения за въздушни нападения бяха обявени и в други части на Украйна. Властите в североизточната Сумска област съобщиха за петима ранени при руска атака с авиобомба, поразила жилищна сграда.

Мерц пристигна тази сутрин с влак в Киев. Преди посещението руското външно министерство предупреди европейците да не пътуват до Украйна и да не остават на нейна територия.

По време на визитата германският канцлер възнамерява да потвърди по-нататъшната подкрепа на Берлин за Украйна, включително чрез предоставяне на дронове, предназначени за противодействие на руските дронове.

Германия е сред основните поддръжници на Украйна от началото на руската инвазия.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че Украйна е атакувала цели на руска територия със стотици дронове.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    14 1 Отговор
    Е аде де, аде де......
    Откога ви гледам.....

    15:57 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Европеец

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По твоя коментар -И това ще стане някой ден..... А относно заглавието да ги засилват, какво чакат още...... Пета година как ги жалят, а сега вече....

    16:00 04.10.2026

  • 9 Вместо да кани лидери

    39 6 Отговор
    Зеленски да престане да се НАДУВА , колко много го подкрепяме и как може да удря и да подобри отношенията с руснаците.
    Защото Макрон скоро няма да го има, времето на Фридрих изтича , а Англия няма да е същата . Парите ни свършват и желанието ни за подкрепа на наглото зелено човече също.

    Коментиран от #34

    16:03 04.10.2026

  • 10 Масква без бензин

    9 29 Отговор
    И московчани ще останат без бензин и ток на зима..

    16:03 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Лена

    32 6 Отговор
    Браво Путин! Поздравления! Молодец!
    Бой до последния фашист в Осрайна!

    16:04 04.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Атина Палада

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Руснаците го пазят! Иначе до сега западняците да са му светили маслото? Без разрешението на Москва ,не могат да го барнат

    16:09 04.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цвете

    5 4 Отговор
    А ВАШИТЕ ИНТЕРВЮТА ЕЖЕДНЕВНО, НА ЗАДЕН ПЛАН ЛИ ОСТАВАТ ? КАКВО СЕ ДОГОВОРИХТЕ ЗА БИЗНЕС СДЕЛКИТЕ С УИТКОФ И КУШНЕР? ТОВА ЛИ ВИ " СПЛОТЯВА "? А ВСИЧКИ ОСТАНАХА С ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, ЧЕ ПРЕГОВАРЯТЕ ЗА КРАЯ НА ВОЙНАТА?

    16:13 04.10.2026

  • 17 Цъклю

    16 3 Отговор
    Земенски се гаври с ЕС. Украйна атакува рафинерии и производството на дизел е спряно а в Европа има недостиг .... Ще кажат че Русия не изнася за ЕС , само че други държави купуват и сега те също търсят и така цените скачат
    А Зеленски чака пари от нас....

    Коментиран от #19, #33

    16:19 04.10.2026

  • 18 Русия ще засили ударите по Киев

    16 2 Отговор
    Мерц да му мисли сега как ще бяга зад влака до Полша

    16:25 04.10.2026

  • 19 Соломон

    4 14 Отговор

    До коментар #17 от "Цъклю":

    Липсата на гориво не е заради Украйна а заради Иран и САЩ. Русия спря износа на горива още преди две години заради войната. А сега защото не само няма какво да изнесе Ами се налага и да внася

    Коментиран от #23

    16:27 04.10.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор
    Явно ще видим по-често в действие новата бойна част с "термит", разработена специално за БПЛА и малките КР.

    Ще бъде вълнуващо зрелище!
    Нямам търпение....

    16:30 04.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 456

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    В грешка си. Русия спря износа само на световният пазар. Договорите се изпълняват. За Азия и Юг горива има и се доставят. За Европа ще има само когато се вдигнат санкциите.

    Коментиран от #27, #37, #38, #40

    16:32 04.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Точно така

    9 2 Отговор
    Браво на руснаците

    16:35 04.10.2026

  • 26 Путин по стъпките на Хитлер

    1 14 Отговор
    Щял да разрушава Киев, люлката на руската държавност. Явно само това е усвоил в Германия, докато въртял далавери.

    16:36 04.10.2026

  • 27 Соломон

    3 12 Отговор

    До коментар #23 от "456":

    Не ставай смешен. В Русия има недостиг на гориво заради повредените от дронове мощности. Русия внася гориво от Индия,Мароко, Беларус и Казахстан

    Коментиран от #30, #36, #39

    16:36 04.10.2026

  • 28 маке

    7 3 Отговор
    Браво, крайно време е, жалихте ги 4 години

    16:39 04.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 456

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Не виждаш ли ,че с твойте коментари ти ставаш смешен дори и повече. Пишеш без да познаваш действителността и някакви твой мечти. Ще ти кажа нещо достоверенно : в Русия няма недостиг на горива. Знам ,че на Зе и ко им се иска точно това да постигнат ,но това няма как да се получи ,защото запасите й са огромни. И тези горива които бяха едно време за Европа сега заминават на Изток. Влез и в други нови ,не само Униан да четеш. Там в Униан всичко е мед и масло и победите са огромни.

    Коментиран от #35

    16:45 04.10.2026

  • 31 койдазнай

    1 5 Отговор
    Руското минитестерство на "отбраната" открито за явява, че основната му цел да тероризира населението на Украйна, и да обезлюдява градовете и! Това си е най-откровен фашизъм, демонстративен и нагъл! Това е истинското лице на днешната кремълска хунта!

    16:47 04.10.2026

  • 32 Мишел

    4 0 Отговор
    Настоящите унищожителни руски удари са отговор на предишните украински.
    Дори с НатОвски ракети, Украйна няма как да бъде равностоен противник в двубой с Русия.

    16:48 04.10.2026

  • 33 койдазнай

    0 6 Отговор

    До коментар #17 от "Цъклю":

    Европа внася нефт, не рафинирани горива. Така че, колкото повече Зеленски унищожава рафинерии в Русия, толкова повече горива за Европа.

    16:48 04.10.2026

  • 34 Селочовци

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Вместо да кани лидери":

    Не си въобразявайте че Германия ,Франция и Великобритания ще дойдат хора по различни от досегашните

    16:49 04.10.2026

  • 35 Хи хи хи хи

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "456":

    Не бързай да се хвалиш лъжейки.В днешно време такива лъжи трудно минават,НЕ ГО ЛИ РАЗБРАХТЕ ВЕЧЕ?? Интересно,ти от къде знаеш каква е истината?

    16:54 04.10.2026

  • 36 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Соломон":

    Русия има 96 големи НПЗ. Излизането т строя на инсталации в няколко от тях не дава сериозно отражение.
    В Украйна има 13 големи НПЗ и те не работят четвърта година.

    16:54 04.10.2026

  • 37 хо хо хо хо хи хи хи хи

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "456":

    За сега недостига на горива в Европа не се усеща,познай от три пъти защо?

    16:57 04.10.2026

  • 38 Не е така

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "456":

    Не лъжи!!Зеленски се е погрижил да няма

    16:59 04.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бууухахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "456":

    Азия и Юга не са ли част от света?

    17:01 04.10.2026

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