Руското Министерство на отбраната: Ще засилим ударите по Киев в отговор на интервюто на Зеленски

Русия ще засили ударите по Киев и други части на Украйна, съобщи днес руското Министерство на отбраната в отговор на интервю с украинския президент Володимир Зеленски, в което той заяви, че Украйна ще засили атаките срещу руските петролни рафинерии, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Министерството заяви, че руските сили ще засилят ударите по военни обекти, предприятия от отбранителната промишленост и свързаната с тях инфраструктура в Киев и други части на Украйна.
В интервю за Ройтерс, публикувано вчера, Зеленски заяви, че Украйна ще удвои атаките срещу руските петролни рафинерии като реакция на новата политика на Москва за въздушни удари, целяща да принуди хората да напуснат Киев и други градове. Той подчерта, че украинските сили няма да атакуват цивилни.
През последните седмици Русия засили ударите по инфраструктурата в украинската столица, включително по мостове над река Днепър. Атаките сериозно нарушиха нормалния живот на близо трите милиона жители на Киев преди настъпването на суровите зимни месеци.
В изявлението на министерството се казва още, че последните удари по Киев и други украински региони са в отговор на това, което Москва определи като атаки на Киев срещу цивилни обекти в Русия.
И Русия, и Украйна отричат да атакуват цивилни, отбелязва агенцията.
Руска атака с дронове по Киев предизвика тревога след пристигането с влак на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица, предаде по-рано Ройтерс.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че е бил нанесен удар по пътното платно на Северния мост. По думите на Кличко отломки от свален летящ обект са паднали върху покрива на жилищна сграда.
Вчера той отново съобщи за атака по Северния мост в Киев.
Предупреждения за въздушни нападения бяха обявени и в други части на Украйна. Властите в североизточната Сумска област съобщиха за петима ранени при руска атака с авиобомба, поразила жилищна сграда.
Мерц пристигна тази сутрин с влак в Киев. Преди посещението руското външно министерство предупреди европейците да не пътуват до Украйна и да не остават на нейна територия.
По време на визитата германският канцлер възнамерява да потвърди по-нататъшната подкрепа на Берлин за Украйна, включително чрез предоставяне на дронове, предназначени за противодействие на руските дронове.
Германия е сред основните поддръжници на Украйна от началото на руската инвазия.
Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че Украйна е атакувала цели на руска територия със стотици дронове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Пич
Откога ви гледам.....
15:57 04.10.2026
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8 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По твоя коментар -И това ще стане някой ден..... А относно заглавието да ги засилват, какво чакат още...... Пета година как ги жалят, а сега вече....
16:00 04.10.2026
9 Вместо да кани лидери
Защото Макрон скоро няма да го има, времето на Фридрих изтича , а Англия няма да е същата . Парите ни свършват и желанието ни за подкрепа на наглото зелено човече също.
Коментиран от #34
16:03 04.10.2026
10 Масква без бензин
16:03 04.10.2026
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12 Лена
Бой до последния фашист в Осрайна!
16:04 04.10.2026
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14 Атина Палада
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Руснаците го пазят! Иначе до сега западняците да са му светили маслото? Без разрешението на Москва ,не могат да го барнат
16:09 04.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Цвете
16:13 04.10.2026
17 Цъклю
А Зеленски чака пари от нас....
Коментиран от #19, #33
16:19 04.10.2026
18 Русия ще засили ударите по Киев
16:25 04.10.2026
19 Соломон
До коментар #17 от "Цъклю":Липсата на гориво не е заради Украйна а заради Иран и САЩ. Русия спря износа на горива още преди две години заради войната. А сега защото не само няма какво да изнесе Ами се налага и да внася
Коментиран от #23
16:27 04.10.2026
20 az СВО Победа 81
Ще бъде вълнуващо зрелище!
Нямам търпение....
16:30 04.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 456
До коментар #19 от "Соломон":В грешка си. Русия спря износа само на световният пазар. Договорите се изпълняват. За Азия и Юг горива има и се доставят. За Европа ще има само когато се вдигнат санкциите.
Коментиран от #27, #37, #38, #40
16:32 04.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Точно така
16:35 04.10.2026
26 Путин по стъпките на Хитлер
16:36 04.10.2026
27 Соломон
До коментар #23 от "456":Не ставай смешен. В Русия има недостиг на гориво заради повредените от дронове мощности. Русия внася гориво от Индия,Мароко, Беларус и Казахстан
Коментиран от #30, #36, #39
16:36 04.10.2026
28 маке
16:39 04.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 456
До коментар #27 от "Соломон":Не виждаш ли ,че с твойте коментари ти ставаш смешен дори и повече. Пишеш без да познаваш действителността и някакви твой мечти. Ще ти кажа нещо достоверенно : в Русия няма недостиг на горива. Знам ,че на Зе и ко им се иска точно това да постигнат ,но това няма как да се получи ,защото запасите й са огромни. И тези горива които бяха едно време за Европа сега заминават на Изток. Влез и в други нови ,не само Униан да четеш. Там в Униан всичко е мед и масло и победите са огромни.
Коментиран от #35
16:45 04.10.2026
31 койдазнай
16:47 04.10.2026
32 Мишел
Дори с НатОвски ракети, Украйна няма как да бъде равностоен противник в двубой с Русия.
16:48 04.10.2026
33 койдазнай
До коментар #17 от "Цъклю":Европа внася нефт, не рафинирани горива. Така че, колкото повече Зеленски унищожава рафинерии в Русия, толкова повече горива за Европа.
16:48 04.10.2026
34 Селочовци
До коментар #9 от "Вместо да кани лидери":Не си въобразявайте че Германия ,Франция и Великобритания ще дойдат хора по различни от досегашните
16:49 04.10.2026
35 Хи хи хи хи
До коментар #30 от "456":Не бързай да се хвалиш лъжейки.В днешно време такива лъжи трудно минават,НЕ ГО ЛИ РАЗБРАХТЕ ВЕЧЕ?? Интересно,ти от къде знаеш каква е истината?
16:54 04.10.2026
36 Мишел
До коментар #27 от "Соломон":Русия има 96 големи НПЗ. Излизането т строя на инсталации в няколко от тях не дава сериозно отражение.
В Украйна има 13 големи НПЗ и те не работят четвърта година.
16:54 04.10.2026
37 хо хо хо хо хи хи хи хи
До коментар #23 от "456":За сега недостига на горива в Европа не се усеща,познай от три пъти защо?
16:57 04.10.2026
38 Не е така
До коментар #23 от "456":Не лъжи!!Зеленски се е погрижил да няма
16:59 04.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бууухахахаха
До коментар #23 от "456":Азия и Юга не са ли част от света?
17:01 04.10.2026