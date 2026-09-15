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Ким Чен-ун: КНДР и Русия укрепват съюза си

Ким Чен-ун: КНДР и Русия укрепват съюза си

15 Септември, 2026 04:58, обновена 15 Септември, 2026 05:03 639 6

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • владимир путин-
  • русия-
  • телеграма

Севернокорейският лидер изпрати специална телеграма до Владимир Путин с обещание за вечна подкрепа

Ким Чен-ун: КНДР и Русия укрепват съюза си - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на КНДР Ким Чен-ун обяви, че в условията на сложна международна обстановка и „сурови исторически промени“, Пхенян и Москва целенасочено укрепват своето доверие и сплотеност. Централната телеграфна агенция на Корея (ЦТАК) разпространи пълния текст на официалното му съобщение до руския президент Владимир Путин.

„Свещена война“ и всеобхватно партньорство

Изпратената телеграма е официален отговор на поздравителния адрес от страна на Путин по повод 78-ата годишнина от основаването на Северна Корея, отбелязана на 9 септември. В писмото си Ким Чен Ун изразява пълна увереност в категоричната победа на Русия в нейната настояща борба, която той открито нарича „свещена война за защита на интересите на сигурността на страната и международната справедливост“. Според анализатори, с тази формулировка Пхенян изразява безрезервната си подкрепа за руските военни действия в Украйна.

Севернокорейският лидер подчертава, че волята на неговото правителство да разширява и задълбочава сътрудничеството с Руската федерация във всички сфери остава „непоколебима и без съмнение“. Отношенията между двете държави продължават да се развиват с бързи темпове на базата на сключения през юни 2024 г. Договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който включва и клауза за взаимна военна помощ в случай на нападение.

Безпокойство на международната сцена

Засиленото сближаване между Москва и Пхенян продължава да предизвиква остри реакции на Запад и да засилва дипломатическото напрежение в Азия. През последните две години военното и икономическото взаимодействие между тях достигна безпрецедентни нива, включващи засилен обмен на високопоставени делегации, доставки на боеприпаси и откриването на първия сухопътен пътен мост през река Туманна на границата между двете държави.

Междувременно разузнавателни доклади сочат, че в замяна на подкрепата, Пхенян получава от Москва достъп до критични руски технологии, включително в областта на противовъздушната отбрана, дроновете и реакторите за атомни подводници, което предизвиква нарастващо безпокойство дори в съседен Китай.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще повярвам

    3 1 Отговор
    Когато в Русия тръгнат с еднакви прически.

    05:05 15.09.2026

  • 2 Кирил

    5 4 Отговор
    Ако не беше Северна Корея, русия до сега щеше да капитулира три пъти

    Коментиран от #5

    05:31 15.09.2026

  • 3 Укрепяват..я

    1 4 Отговор
    И двамата ги ритат като кучета у Бамбас
    Хихихихихи

    05:56 15.09.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Има кой да се погрижи!

    06:43 15.09.2026

  • 5 умопомрачителна картина

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кирил":

    Представям си как капитулира държава с 5000 бойни глави..

    06:44 15.09.2026

  • 6 Мишел

    0 0 Отговор
    В случая съюзът е между трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея.

    06:56 15.09.2026

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