Ким Чен-ун: КНДР и Русия укрепват съюза си

Лидерът на КНДР Ким Чен-ун обяви, че в условията на сложна международна обстановка и „сурови исторически промени“, Пхенян и Москва целенасочено укрепват своето доверие и сплотеност. Централната телеграфна агенция на Корея (ЦТАК) разпространи пълния текст на официалното му съобщение до руския президент Владимир Путин.

„Свещена война“ и всеобхватно партньорство

Изпратената телеграма е официален отговор на поздравителния адрес от страна на Путин по повод 78-ата годишнина от основаването на Северна Корея, отбелязана на 9 септември. В писмото си Ким Чен Ун изразява пълна увереност в категоричната победа на Русия в нейната настояща борба, която той открито нарича „свещена война за защита на интересите на сигурността на страната и международната справедливост“. Според анализатори, с тази формулировка Пхенян изразява безрезервната си подкрепа за руските военни действия в Украйна.

Севернокорейският лидер подчертава, че волята на неговото правителство да разширява и задълбочава сътрудничеството с Руската федерация във всички сфери остава „непоколебима и без съмнение“. Отношенията между двете държави продължават да се развиват с бързи темпове на базата на сключения през юни 2024 г. Договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който включва и клауза за взаимна военна помощ в случай на нападение.

Безпокойство на международната сцена

Засиленото сближаване между Москва и Пхенян продължава да предизвиква остри реакции на Запад и да засилва дипломатическото напрежение в Азия. През последните две години военното и икономическото взаимодействие между тях достигна безпрецедентни нива, включващи засилен обмен на високопоставени делегации, доставки на боеприпаси и откриването на първия сухопътен пътен мост през река Туманна на границата между двете държави.

Междувременно разузнавателни доклади сочат, че в замяна на подкрепата, Пхенян получава от Москва достъп до критични руски технологии, включително в областта на противовъздушната отбрана, дроновете и реакторите за атомни подводници, което предизвиква нарастващо безпокойство дори в съседен Китай.