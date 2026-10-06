Русия е загубила още 1540 военнослужещи, твърди Киев

Русия е загубила още 1540 военнослужещи за последното денонощие, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Така общият брой на руските загуби в личен състав от началото на пълномащабната война на 24 февруари 2022 г. достига около 1 544 260 души, според публикуваната от „Украинската правда“ сводка.
В обобщението са включени данни за руските загуби както в личен състав, така и във военна техника. За отчетения период са посочени три унищожени или повредени танка и седем бойни бронирани машини. Украинската страна отчита още 52 поразени артилерийски системи и две реактивни системи за залпов огън.
Над 1800 безпилотни апарата и 566 машини
Най-голямото дневно увеличение в списъка е при безпилотните летателни апарати. Генералният щаб на ВСУ съобщава за 1891 извадени от строя руски оперативно-тактически дрона. Посочени са и седем наземни роботизирани комплекса.
В същата справка са включени 566 единици автомобилна техника и автоцистерни, както и две единици специална техника. Общият брой на отчетените руски оперативно-тактически безпилотни апарати от началото на войната достига 549 986, а на автомобилната техника и автоцистерните – 158 551.
Данните са украинска военна оценка и са представени чрез обобщена дневна статистика. В нея не се посочва каква част от отчетените 1540 загуби в личен състав са убити и каква част са ранени.
Източници: pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Неразбрал
07:01 06.10.2026
2 Пффф...
07:02 06.10.2026
3 Факти
Коментиран от #11, #18
07:03 06.10.2026
4 Бодикаунт
Коментиран от #16
07:05 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мишел
07:06 06.10.2026
7 Гост
07:06 06.10.2026
8 Ами
07:07 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И Киев е Руски
07:08 06.10.2026
11 Мишел
До коментар #3 от "Факти":Не обявяват украинските загуби, защото са ги обявили като руски.
07:23 06.10.2026
12 военен неможач
Коментиран от #17
07:47 06.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хахахахха
08:18 06.10.2026
16 Зрител
До коментар #4 от "Бодикаунт":Къде видя стотици милиони? Хората ясно са ти го написали 1500 на ден. Ако не можеш да смяташ е друг въпрос. Факт е ,че окупационната армия през 2026 та спря напредъка си. Тези загуби обясняват защо.
08:22 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Отговор на задачата
До коментар #3 от "Факти":Като разделиш на 10 ще получиш украинските загуби. Путин до там я докара че да лъже за въображаемо превзети градове като Святогирск например. Единствената му възможност остана терор над цивилни.
Коментиран от #21
08:29 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дон Турболенто
08:51 06.10.2026
21 Дон Турболенто
До коментар #18 от "Отговор на задачата":Не предозирай с пасквилите на ISW. Като се върна две години назад, нито една прогноза не им се е сбъднала. Но нека да изчакаме финала все пак.
08:53 06.10.2026