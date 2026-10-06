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Русия е загубила още 1540 военнослужещи, твърди Киев
  Тема: Украйна

Русия е загубила още 1540 военнослужещи, твърди Киев

6 Октомври, 2026 06:58 872 21

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Генералният щаб на Украйна отчита нови загуби и при руска техника, артилерия и безпилотни апарати.

Русия е загубила още 1540 военнослужещи, твърди Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е загубила още 1540 военнослужещи за последното денонощие, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Така общият брой на руските загуби в личен състав от началото на пълномащабната война на 24 февруари 2022 г. достига около 1 544 260 души, според публикуваната от „Украинската правда“ сводка.

„Общите бойни загуби на Русия от 24 февруари 2022 г. до 6 октомври 2026 г. възлизат на около 1 544 260 военнослужещи.“

В обобщението са включени данни за руските загуби както в личен състав, така и във военна техника. За отчетения период са посочени три унищожени или повредени танка и седем бойни бронирани машини. Украинската страна отчита още 52 поразени артилерийски системи и две реактивни системи за залпов огън.

Над 1800 безпилотни апарата и 566 машини

Най-голямото дневно увеличение в списъка е при безпилотните летателни апарати. Генералният щаб на ВСУ съобщава за 1891 извадени от строя руски оперативно-тактически дрона. Посочени са и седем наземни роботизирани комплекса.

В същата справка са включени 566 единици автомобилна техника и автоцистерни, както и две единици специална техника. Общият брой на отчетените руски оперативно-тактически безпилотни апарати от началото на войната достига 549 986, а на автомобилната техника и автоцистерните – 158 551.

Данните са украинска военна оценка и са представени чрез обобщена дневна статистика. В нея не се посочва каква част от отчетените 1540 загуби в личен състав са убити и каква част са ранени.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неразбрал

    25 5 Отговор
    А Киiв колко или там са се увеличили ?

    07:01 06.10.2026

  • 2 Пффф...

    5 5 Отговор
    Е па...жалко за ората...

    07:02 06.10.2026

  • 3 Факти

    27 7 Отговор
    А колко, е загубил кървавия киевския престъпен режим?! Никога не казвате, числа и факти! Защо?!!

    Коментиран от #11, #18

    07:03 06.10.2026

  • 4 Бодикаунт

    21 6 Отговор
    Според Киев и според публикуваната в този сайт информация, загубите са стотици милиони. Ако дори и половината беше вярно, съвременната цивилизация вече щеше да бъде унищожена, вследствие на глобална ядрена война.

    Коментиран от #16

    07:05 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мишел

    26 6 Отговор
    Огромни загуби поукраински данни, но размените продължават при 500 към двайсетина.

    07:06 06.10.2026

  • 7 Гост

    6 10 Отговор
    Нищо ново, то си е така от 4 и кусури години! И, ко? М?

    07:06 06.10.2026

  • 8 Ами

    21 4 Отговор
    Щом Киев го казва, повярвахме бе....

    07:07 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Киев е Руски

    18 6 Отговор
    Най после в Киев се усетиха че жертвите които дават са руснаци

    07:08 06.10.2026

  • 11 Мишел

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Не обявяват украинските загуби, защото са ги обявили като руски.

    07:23 06.10.2026

  • 12 военен неможач

    7 4 Отговор
    Само не разбрах кой и как ги преброи. И всички журналисти по целия свят как точно решават да публикуват изначално неверни новини. Дали наистина вече всички те не са биологичен отпадък с отпаднала необходимост?

    Коментиран от #17

    07:47 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хахахахха

    6 1 Отговор
    страшни източници ползваш миленчоууу

    08:18 06.10.2026

  • 16 Зрител

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Бодикаунт":

    Къде видя стотици милиони? Хората ясно са ти го написали 1500 на ден. Ако не можеш да смяташ е друг въпрос. Факт е ,че окупационната армия през 2026 та спря напредъка си. Тези загуби обясняват защо.

    08:22 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Отговор на задачата

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Като разделиш на 10 ще получиш украинските загуби. Путин до там я докара че да лъже за въображаемо превзети градове като Святогирск например. Единствената му възможност остана терор над цивилни.

    Коментиран от #21

    08:29 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дон Турболенто

    1 0 Отговор
    Намерил се кой да брои руски трупове. Вижте само какво е съотношението на предадените тела между двете страни. Освен това Буданов каза, че се нуждаят от 30 000 човека на месец. Вижте само как ловят хора по улиците. Седнали руските загуби да броят. Тия Западът как ги нахендри!

    08:51 06.10.2026

  • 21 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Отговор на задачата":

    Не предозирай с пасквилите на ISW. Като се върна две години назад, нито една прогноза не им се е сбъднала. Но нека да изчакаме финала все пак.

    08:53 06.10.2026

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