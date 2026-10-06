Русия е загубила още 1540 военнослужещи, твърди Киев

Русия е загубила още 1540 военнослужещи за последното денонощие, съобщава Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Така общият брой на руските загуби в личен състав от началото на пълномащабната война на 24 февруари 2022 г. достига около 1 544 260 души, според публикуваната от „Украинската правда“ сводка.

„Общите бойни загуби на Русия от 24 февруари 2022 г. до 6 октомври 2026 г. възлизат на около 1 544 260 военнослужещи.“

В обобщението са включени данни за руските загуби както в личен състав, така и във военна техника. За отчетения период са посочени три унищожени или повредени танка и седем бойни бронирани машини. Украинската страна отчита още 52 поразени артилерийски системи и две реактивни системи за залпов огън.

Над 1800 безпилотни апарата и 566 машини

Най-голямото дневно увеличение в списъка е при безпилотните летателни апарати. Генералният щаб на ВСУ съобщава за 1891 извадени от строя руски оперативно-тактически дрона. Посочени са и седем наземни роботизирани комплекса.

В същата справка са включени 566 единици автомобилна техника и автоцистерни, както и две единици специална техника. Общият брой на отчетените руски оперативно-тактически безпилотни апарати от началото на войната достига 549 986, а на автомобилната техника и автоцистерните – 158 551.

Данните са украинска военна оценка и са представени чрез обобщена дневна статистика. В нея не се посочва каква част от отчетените 1540 загуби в личен състав са убити и каква част са ранени.

Източници: pravda.com.ua