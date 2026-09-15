ВСУ поразиха заводи край Краснодар и в Тататрстан, има убити

Военният конфликт в Източна Европа продължава да се разраства, засягайки пряко и въздушното пространство на Алианса. Към настоящия час ситуацията остава критична както на фронтовата линия, така и в пограничните региони, където бяха регистрирани поредица от масирани въздушни нападения и сериозен международен инцидент.
Инцидент в Литва: Изтребители на НАТО свалиха дрон
Малко след полунощ самолети на НАТО от мисията за охрана на въздушното пространство на Балтийските държави успешно са прихванали и свалили безпилотен летателен апарат. Според изявление на литовския президент Гитанас Науседа, цитиран от БНР, дронът е навлязъл в суверенното небе на страната най-вероятно от територията на Беларус. Машината се е разбила в безлюден селски район в централната част на страната, близо до езерото Каунас. Външното министерство във Вилнюс определи случая като сериозна провокация и доказателство за необходимостта от постоянна бойна готовност по източния фланг.
Масирани удари в Русия: Горят заводи, има убити
Паралелно с това две руски области станаха обект на мащабна офанзива с дронове-камикадзе. В Краснодарския край е атакуван и подпален стратегическият Славянски нефтопреработващ завод (НПЗ), съобщават независими източници, цитирани от Meduza. Втори сериозен удар е нанесен в промишлената зона на град Нижнекамск (Татарстан), където след взривове е избухнал тежък пожар в голямо химическо предприятие. Властите съобщават за двама загинали и над десет ранени цивилни граждани в района на инцидентите.
Ракетна атака над Изюм и ожесточени боеве
На територията на Украйна руските сили са нанесли ракетен удар по град Изюм в Харковска област. Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи пред Украинская правда, че при нападението са пострадали четирима души. Три от жертвите са непълнолетни младежи на 14, 16 и 17 години, които са настанени в болница с различна степен на наранявания.
На самата фронтова линия интензивността на боевете е достигнала безпрецедентни нива. Според официалния сутрешен отчет на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, разпространен от Интерфакс-Украйна, през изминалото денонощие са регистрирани рекордните 225 боеви стълкновения. Най-тежко остава положението в Константиновското направление (27 отразени атаки) и Покровското направление (22 атаки), където руската армия продължава да хвърля огромни количества жива сила и авиационни бомби в опит да пробие украинската отбрана.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руската мъка
05:27 15.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тази зима ще има съд и голодомор
05:29 15.09.2026
4 Громико
05:29 15.09.2026
5 Статистика
До коментар #2 от "Никой никога не е унижавал така Русия":Съединените щати като цяло се смятат за „най-безопасната и най-велика страна в света“. И все пак, 117 души биват убити от огнестрелно оръжие там всеки ден.
В същото време, целият свят вярва, че атаките с дронове масово убиват хора в Русия. Всъщност от началото на тази година 420 души са загинали при атаки с дронове в Русия, най-голямата страна в света.
05:29 15.09.2026
6 Путлерасти,
Ще ви става Пешо с Волгата президент?
05:30 15.09.2026
7 Тръмп
05:31 15.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Задължително
Така се прави, когато си слугинаж!
05:34 15.09.2026
10 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
Без горива в смазана раша,без храна и купони, без рафинерии и флот 🇺🇦
2,8 милиона нещастни раши убити от техния фашистки кремълски режим!
СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА💯 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
Коментиран от #11
05:36 15.09.2026
11 Джжоoo пaaааaаццyyyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #10 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":САМО ТАКА СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УБИЕЦ НА БЕЗПОМОЩНИЯ И МРАКОБЕСЕН ФАШИСТКИ КРЕМЪЛСКИ РЕЖИМ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
05:37 15.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Боруна Лом
До коментар #13 от "Ленин Касталдо":НЕ МИ ВДИГАЙ ВЗСИЧКИТЕ НЕРВИ, ЧЕ КАТО ТИ СКОЧА
Коментиран от #15
05:43 15.09.2026
15 Кой не скача,
До коментар #14 от "Боруна Лом":е пиен-зален.
05:44 15.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Добре че са тия статийки
05:48 15.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сащисаните
05:56 15.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Не са
До коментар #16 от "2000 укри":ги броили!
06:07 15.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мисиркий
06:12 15.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Смрад тролска
До коментар #23 от "Путин многоходовия":Многовходовите да си тролят в гейските сайтове, ако обичат.
06:16 15.09.2026
27 Йосиф Весериьнович
06:20 15.09.2026
28 Гошо
06:30 15.09.2026
29 орнитолог
06:33 15.09.2026
30 Платена Урко фашистка пропаганда
06:58 15.09.2026