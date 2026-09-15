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ВСУ поразиха заводи край Краснодар и в Тататрстан, има убити
  Тема: Украйна

ВСУ поразиха заводи край Краснодар и в Тататрстан, има убити

15 Септември, 2026 05:18, обновена 15 Септември, 2026 05:26 1 050 30

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НАТО свали дрон в Литва, руснаците атакуваха Изюм

ВСУ поразиха заводи край Краснодар и в Тататрстан, има убити - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военният конфликт в Източна Европа продължава да се разраства, засягайки пряко и въздушното пространство на Алианса. Към настоящия час ситуацията остава критична както на фронтовата линия, така и в пограничните региони, където бяха регистрирани поредица от масирани въздушни нападения и сериозен международен инцидент.

Инцидент в Литва: Изтребители на НАТО свалиха дрон

Още новини от Украйна

Малко след полунощ самолети на НАТО от мисията за охрана на въздушното пространство на Балтийските държави успешно са прихванали и свалили безпилотен летателен апарат. Според изявление на литовския президент Гитанас Науседа, цитиран от БНР, дронът е навлязъл в суверенното небе на страната най-вероятно от територията на Беларус. Машината се е разбила в безлюден селски район в централната част на страната, близо до езерото Каунас. Външното министерство във Вилнюс определи случая като сериозна провокация и доказателство за необходимостта от постоянна бойна готовност по източния фланг.

Масирани удари в Русия: Горят заводи, има убити

Паралелно с това две руски области станаха обект на мащабна офанзива с дронове-камикадзе. В Краснодарския край е атакуван и подпален стратегическият Славянски нефтопреработващ завод (НПЗ), съобщават независими източници, цитирани от Meduza. Втори сериозен удар е нанесен в промишлената зона на град Нижнекамск (Татарстан), където след взривове е избухнал тежък пожар в голямо химическо предприятие. Властите съобщават за двама загинали и над десет ранени цивилни граждани в района на инцидентите.

Ракетна атака над Изюм и ожесточени боеве

На територията на Украйна руските сили са нанесли ракетен удар по град Изюм в Харковска област. Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи пред Украинская правда, че при нападението са пострадали четирима души. Три от жертвите са непълнолетни младежи на 14, 16 и 17 години, които са настанени в болница с различна степен на наранявания.

На самата фронтова линия интензивността на боевете е достигнала безпрецедентни нива. Според официалния сутрешен отчет на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, разпространен от Интерфакс-Украйна, през изминалото денонощие са регистрирани рекордните 225 боеви стълкновения. Най-тежко остава положението в Константиновското направление (27 отразени атаки) и Покровското направление (22 атаки), където руската армия продължава да хвърля огромни количества жива сила и авиационни бомби в опит да пробие украинската отбрана.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руската мъка

    8 14 Отговор
    край няма.

    05:27 15.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тази зима ще има съд и голодомор

    7 16 Отговор
    по метрата на Москва и Питер.

    05:29 15.09.2026

  • 4 Громико

    5 15 Отговор
    Удри тоя червен башибозук

    05:29 15.09.2026

  • 5 Статистика

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Никой никога не е унижавал така Русия":

    Съединените щати като цяло се смятат за „най-безопасната и най-велика страна в света“. И все пак, 117 души биват убити от огнестрелно оръжие там всеки ден.

    В същото време, целият свят вярва, че атаките с дронове масово убиват хора в Русия. Всъщност от началото на тази година 420 души са загинали при атаки с дронове в Русия, най-голямата страна в света.

    05:29 15.09.2026

  • 6 Путлерасти,

    6 14 Отговор
    как спахте край контейнерите?
    Ще ви става Пешо с Волгата президент?

    05:30 15.09.2026

  • 7 Тръмп

    2 4 Отговор
    Украйна спря да атакува НПЗ! 🤣

    05:31 15.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Задължително

    12 5 Отговор
    Заглавието трябва да е насочено срещу Русия и да извадим на преден план героиза на украинските войни, които са всякакви, но не и украинци!
    Така се прави, когато си слугинаж!

    05:34 15.09.2026

  • 10 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦

    6 15 Отговор
    Само яко бомбене по мизерна раша,никаква милост за тази и3мет.Слава на Украйна която освобождава обикновените руснаци от антинародния, антируски и античовешки кремълски режим 🇺🇦
    Без горива в смазана раша,без храна и купони, без рафинерии и флот 🇺🇦
    2,8 милиона нещастни раши убити от техния фашистки кремълски режим!
    СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА💯 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

    Коментиран от #11

    05:36 15.09.2026

  • 11 Джжоoo пaaааaаццyyyулaaaa👋😁💯👈

    5 16 Отговор

    До коментар #10 от "СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦":

    САМО ТАКА СВЕТОВЕН ЛИДЕР ЗЕЛЕНСКИ УБИЕЦ НА БЕЗПОМОЩНИЯ И МРАКОБЕСЕН ФАШИСТКИ КРЕМЪЛСКИ РЕЖИМ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦
    БОМБЕНЕ ДО ОТКАТ 🇺🇦 🇺🇦 🇺🇦

    05:37 15.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ленин Касталдо":

    НЕ МИ ВДИГАЙ ВЗСИЧКИТЕ НЕРВИ, ЧЕ КАТО ТИ СКОЧА

    Коментиран от #15

    05:43 15.09.2026

  • 15 Кой не скача,

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    е пиен-зален.

    05:44 15.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Добре че са тия статийки

    8 3 Отговор
    написани вещо и жизнерадостно за да повдигат духа на оклюмалите соросчета поне до последния украинец и колапса на Коалицията на желаещите.

    05:48 15.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сащисаните

    7 5 Отговор
    Не са печелили война от 80 г. Добре, че бяха братушките да ги сложат на масата на победителите в Берлин. Жалки неможачи! Карикатурен агресор!

    05:56 15.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Не са

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "2000 укри":

    ги броили!

    06:07 15.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мисиркий

    4 0 Отговор
    След Украйна, ще набомбят първо източна Европа, а после и брюкселските зелки. Само "новини" за бавно развиващи се има тук.

    06:12 15.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Смрад тролска

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Путин многоходовия":

    Многовходовите да си тролят в гейските сайтове, ако обичат.

    06:16 15.09.2026

  • 27 Йосиф Весериьнович

    2 1 Отговор
    Не може да се отрече че пропагандата на розовите понита е по добра! Все пак имат сериозен опит, но когато руснаците си приключат операцията ще лъсне цялата истина ! Сега напоително ни се обяснява за " героичните" подвизи на урките и удар с един дрон е представен като победа във войната! А в същия момент няма място в 404 което да не е размазано! Но това са незначителни подробности, освен ако не трябва да реват за пари ! Тогава се акцентира върху удари по жилищни сгради болници и детски градини не е важно че вътре е пълно с военен персонал и оръжие! Факт пропагандата им е по добра! Но май само с това ще си останат!

    06:20 15.09.2026

  • 28 Гошо

    4 0 Отговор
    в Униан нищо подобно не пише Вие ли си ги измисляте ,те ли пък незнаят ?

    06:30 15.09.2026

  • 29 орнитолог

    2 1 Отговор
    есента се засилва прелитането на фламинго.после ще прелитат и други птици

    06:33 15.09.2026

  • 30 Платена Урко фашистка пропаганда

    1 0 Отговор
    Вижте източника на информация, направо пародия! Урки ненормални сте

    06:58 15.09.2026

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