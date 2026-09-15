ВСУ поразиха заводи край Краснодар и в Тататрстан, има убити

Военният конфликт в Източна Европа продължава да се разраства, засягайки пряко и въздушното пространство на Алианса. Към настоящия час ситуацията остава критична както на фронтовата линия, така и в пограничните региони, където бяха регистрирани поредица от масирани въздушни нападения и сериозен международен инцидент.

Инцидент в Литва: Изтребители на НАТО свалиха дрон

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Малко след полунощ самолети на НАТО от мисията за охрана на въздушното пространство на Балтийските държави успешно са прихванали и свалили безпилотен летателен апарат. Според изявление на литовския президент Гитанас Науседа, цитиран от БНР, дронът е навлязъл в суверенното небе на страната най-вероятно от територията на Беларус. Машината се е разбила в безлюден селски район в централната част на страната, близо до езерото Каунас. Външното министерство във Вилнюс определи случая като сериозна провокация и доказателство за необходимостта от постоянна бойна готовност по източния фланг.

Масирани удари в Русия: Горят заводи, има убити

Паралелно с това две руски области станаха обект на мащабна офанзива с дронове-камикадзе. В Краснодарския край е атакуван и подпален стратегическият Славянски нефтопреработващ завод (НПЗ), съобщават независими източници, цитирани от Meduza. Втори сериозен удар е нанесен в промишлената зона на град Нижнекамск (Татарстан), където след взривове е избухнал тежък пожар в голямо химическо предприятие. Властите съобщават за двама загинали и над десет ранени цивилни граждани в района на инцидентите.

Ракетна атака над Изюм и ожесточени боеве

На територията на Украйна руските сили са нанесли ракетен удар по град Изюм в Харковска област. Началникът на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов съобщи пред Украинская правда, че при нападението са пострадали четирима души. Три от жертвите са непълнолетни младежи на 14, 16 и 17 години, които са настанени в болница с различна степен на наранявания.

На самата фронтова линия интензивността на боевете е достигнала безпрецедентни нива. Според официалния сутрешен отчет на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, разпространен от Интерфакс-Украйна, през изминалото денонощие са регистрирани рекордните 225 боеви стълкновения. Най-тежко остава положението в Константиновското направление (27 отразени атаки) и Покровското направление (22 атаки), където руската армия продължава да хвърля огромни количества жива сила и авиационни бомби в опит да пробие украинската отбрана.