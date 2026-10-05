"Мяра": Йотова - Вълчев с 46,9% подкрепа, Гюров - Кандев- 25,3% при президентски вот в началото на октомври

Ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9%, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 25,3%, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 8,8%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 4,2%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,7%, Радостин Василев и Красимир Манов – 2,2%. Това показват данните на социологическа агенция "Мяра".

Сред останалите кандидати засега личат, със стойности близо до 1%, имена като Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов.

2,3% биха избрали "Не подкрепям никого".

"Данните не са прогноза за изборен резултат, а моментна картина на електоралните нагласи", правят важното уточнение от социологическата агенция.

Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност на изборите е от 35,4%.

Данните са от независимо изследване на "Мяра", проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.