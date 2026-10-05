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"Мяра": Йотова - Вълчев с 46,9% подкрепа, Гюров - Кандев- 25,3% при президентски вот в началото на октомври
  Тема: Избори

"Мяра": Йотова - Вълчев с 46,9% подкрепа, Гюров - Кандев- 25,3% при президентски вот в началото на октомври

5 Октомври, 2026 16:28 637 29

  • агенция мяра-
  • йотова-вълчев-
  • гюров-кандев-
  • подкрепа-
  • избори

Костадин Костадинов и Петър Волгин получават 8,8%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 4,2%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,7%, Радостин Василев и Красимир Манов – 2,2%.

"Мяра": Йотова - Вълчев с 46,9% подкрепа, Гюров - Кандев- 25,3% при президентски вот в началото на октомври - 1
Снимка: Агенция Мяра
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9%, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 25,3%, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 8,8%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 4,2%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,7%, Радостин Василев и Красимир Манов – 2,2%. Това показват данните на социологическа агенция "Мяра".

Сред останалите кандидати засега личат, със стойности близо до 1%, имена като Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов.

2,3% биха избрали "Не подкрепям никого".
"Данните не са прогноза за изборен резултат, а моментна картина на електоралните нагласи", правят важното уточнение от социологическата агенция.
Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност на изборите е от 35,4%.

Данните са от независимо изследване на "Мяра", проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    21 3 Отговор
    Манипулациите започнаха!!!
    Някой виждал ли е уфтсъ с 50% старт?

    Коментиран от #4, #5, #9

    16:30 05.10.2026

  • 2 Кина

    16 0 Отговор
    Кой е агресора...?

    16:30 05.10.2026

  • 3 Крез

    8 6 Отговор
    Гласуваме твърдо с номер 2 за Росен Миленов

    16:32 05.10.2026

  • 4 Виж сега,

    7 19 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Манипулацията е само в твоята глава. Българският народ е мъдър и знае как и кога да нарита Борисов, сглобкаджиите около него и възрожденските му ортаци.

    16:33 05.10.2026

  • 5 Трол

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Кумчо Вълчо е дал този начален старт.

    16:34 05.10.2026

  • 6 Впечатлен

    5 7 Отговор
    За Волгата цели 8%, има си фенове.

    16:35 05.10.2026

  • 7 цициолог

    14 1 Отговор
    при гласуване от 50% и подкрепа от 45% от тях за която и да е двойка,това прави 22-23% от всички с право на глас,или само една четвърт от населението ги подкрепя!

    16:35 05.10.2026

  • 8 Извод

    15 0 Отговор
    Овцете са като стадо защото всяка овца вижда пред себе си само под опашката на предната. Това е кръгозорът и. Не вижда по далеч.

    16:36 05.10.2026

  • 9 Ъхъ

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Въпроса е,колко са им платили за тези статистики,на всякъде ги има

    16:40 05.10.2026

  • 10 Йотова назначи Гюров !

    9 3 Отговор
    Свински черва!

    Коментиран от #15

    16:45 05.10.2026

  • 11 Йочката вече е избрана

    5 5 Отговор
    няма нужда от гласуване на 25-ти октомври! Да ви е честита новата рунда! Наркосите не си хвърлиха парите на вятъра!

    16:45 05.10.2026

  • 12 Гюро е човек на ДПС!

    5 4 Отговор
    Доказано!

    16:46 05.10.2026

  • 13 Григор

    1 5 Отговор
    Още едни дето твърдят,че ще има балотаж. Ама вие съвсем сигурни ли сте?! Сериозно?!

    16:47 05.10.2026

  • 14 Петрова

    10 2 Отговор
    Не мога да повярвам да има майка, която да гласува за наркоЙотова, която е помилвала 5 трафиканта на дрога, единия от които наркобарон с международна слава. 5 помилвания не са грешка, това е системно и целенасочено поведение.

    Коментиран от #24, #28

    16:47 05.10.2026

  • 15 Реално

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Йотова назначи Гюров !":

    От домовата книга бяха останали Гюров и Главчев.
    Кого трябваше да назначи ?

    16:48 05.10.2026

  • 16 Пламен

    10 1 Отговор
    Официалната статистика на ЦИК показва, че броят на хората с право на глас е близо 6,6 милиона. :)
    Като махнем децата до 18 години , излиза че сме около 9 милиона ! :)

    Умрелия Калушев пак ли ще ,,гласува" с ротативките на Мъдуро ?

    16:49 05.10.2026

  • 17 Ден година храни

    6 0 Отговор
    Колко се плаща на агенциите за един процент повече? Някой знае ли ценоразписа?

    16:53 05.10.2026

  • 18 Гробар

    5 2 Отговор
    Ганю иска еврашисти да го крадат и да пращат децата му на фронта.

    16:53 05.10.2026

  • 19 Гюров не трябваше

    3 0 Отговор
    изобщо да стъпва при дъртата чугунеса. Ако беше назначила друг, радункьо щеше да премиерства в Славяново

    16:53 05.10.2026

  • 20 Баба от посоль, МyнчоBallsФанала

    4 0 Отговор
    Тая Мяра лъже съвсем без мяра . 🤣🤣🤣

    16:53 05.10.2026

  • 21 Това са избирачите йоцини,

    2 1 Отговор
    безподобни откачалки, които неясно защо бляботят за "умрелия Калушев" и за "мадуровки"
    Тъпо парче!

    Коментиран от #26

    16:58 05.10.2026

  • 22 Мито

    2 0 Отговор
    Пълни глупости.

    16:58 05.10.2026

  • 23 Анонимен

    2 0 Отговор
    Стига ни обработвахте, че гюро може да получи такава подкрепа! Фалшификацията няма да ви се получи!

    17:02 05.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кажете На Йотова !

    4 0 Отговор
    И Радев !

    Да Не Се Излагат !

    Повече !

    Какво Ще Си Помислят Хората ?

    За Българите !

    17:02 05.10.2026

  • 26 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Това са избирачите йоцини,":

    Кви ги дрънкаш бе, рожбе?! :)
    Аз не съм гласувал от миналия век , защото видях че накрая винаги печели ДС.
    сДС, ДпС,нДСв,ДСб... и т.н.
    ДанС помага много, ДСк -тоже. :)

    17:04 05.10.2026

  • 27 Значи според МЯРА от 2.5 млн.гласували

    0 0 Отговор
    Йотова ще има 46% = 1 млн.и 100 хиляди която е подкрепена от ПБ, БСП ,ВМРО ,АБВ на Гоце ,Ние Идваме на Манолова а Гюров 25.3% = 640 хил.гласа които са подкрепени само от ПП/ДБ а Костадинов 8% = около 200 хил.гласа което е ръст спрямо 137 хил.гласа за Възраждане на изборите през април.

    17:04 05.10.2026

  • 28 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Петрова":

    Не забравяй, че ги помилва по данни предоставени от ПП/ДБ. Точно така, дадоха грешни данни, за да може сега да я плюят!

    17:04 05.10.2026

  • 29 Промяната

    0 0 Отговор
    Тва е! Йотова! Останалите сте статисти, само Костадинов е малко по-така - ще играе ролята на боксова круша.

    17:08 05.10.2026

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