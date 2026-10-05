"Мяра": Йотова - Вълчев с 46,9% подкрепа, Гюров - Кандев- 25,3% при президентски вот в началото на октомври

Ако президентските избори бяха в началото на октомври, за Илияна Йотова и Кирил Вълчев биха гласували 46,9%, за Андрей Гюров и Георги Кандев – 25,3%, за Костадин Костадинов и Петър Волгин – 8,8%, за Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 4,2%, за Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,7%, Радостин Василев и Красимир Манов – 2,2%. Това показват данните на социологическа агенция "Мяра".
Сред останалите кандидати засега личат, със стойности близо до 1%, имена като Георги Димов, Ивайло Симеонов, Росен Миленов.
2,3% биха избрали "Не подкрепям никого".
"Данните не са прогноза за изборен резултат, а моментна картина на електоралните нагласи", правят важното уточнение от социологическата агенция.
Според декларациите на респондентите, очакваната изборна активност на изборите е от 35,4%.
Данните са от независимо изследване на "Мяра", проведено чрез пряко лично интервю и онлайн анкета между 26 септември и 4 октомври сред 1000 пълнолетни българи. Максималната стохастична грешка е ±3,1 при 50% дялове. 1% от цялата извадка на изследването (а не от гласуващите) се равнява на близо 53 000 души.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Някой виждал ли е уфтсъ с 50% старт?
Коментиран от #4, #5, #9
16:30 05.10.2026
2 Кина
16:30 05.10.2026
3 Крез
16:32 05.10.2026
4 Виж сега,
До коментар #1 от "Пич":Манипулацията е само в твоята глава. Българският народ е мъдър и знае как и кога да нарита Борисов, сглобкаджиите около него и възрожденските му ортаци.
16:33 05.10.2026
5 Трол
До коментар #1 от "Пич":Кумчо Вълчо е дал този начален старт.
16:34 05.10.2026
6 Впечатлен
16:35 05.10.2026
7 цициолог
16:35 05.10.2026
8 Извод
16:36 05.10.2026
9 Ъхъ
До коментар #1 от "Пич":Въпроса е,колко са им платили за тези статистики,на всякъде ги има
16:40 05.10.2026
10 Йотова назначи Гюров !
Коментиран от #15
16:45 05.10.2026
11 Йочката вече е избрана
16:45 05.10.2026
12 Гюро е човек на ДПС!
16:46 05.10.2026
13 Григор
16:47 05.10.2026
14 Петрова
Коментиран от #24, #28
16:47 05.10.2026
15 Реално
До коментар #10 от "Йотова назначи Гюров !":От домовата книга бяха останали Гюров и Главчев.
Кого трябваше да назначи ?
16:48 05.10.2026
16 Пламен
Като махнем децата до 18 години , излиза че сме около 9 милиона ! :)
Умрелия Калушев пак ли ще ,,гласува" с ротативките на Мъдуро ?
16:49 05.10.2026
17 Ден година храни
16:53 05.10.2026
18 Гробар
16:53 05.10.2026
19 Гюров не трябваше
16:53 05.10.2026
20 Баба от посоль, МyнчоBallsФанала
16:53 05.10.2026
21 Това са избирачите йоцини,
Тъпо парче!
Коментиран от #26
16:58 05.10.2026
22 Мито
16:58 05.10.2026
23 Анонимен
17:02 05.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кажете На Йотова !
Да Не Се Излагат !
Повече !
Какво Ще Си Помислят Хората ?
За Българите !
17:02 05.10.2026
26 Пламен
До коментар #21 от "Това са избирачите йоцини,":Кви ги дрънкаш бе, рожбе?! :)
Аз не съм гласувал от миналия век , защото видях че накрая винаги печели ДС.
сДС, ДпС,нДСв,ДСб... и т.н.
ДанС помага много, ДСк -тоже. :)
17:04 05.10.2026
27 Значи според МЯРА от 2.5 млн.гласували
17:04 05.10.2026
28 Някой
До коментар #14 от "Петрова":Не забравяй, че ги помилва по данни предоставени от ПП/ДБ. Точно така, дадоха грешни данни, за да може сега да я плюят!
17:04 05.10.2026
29 Промяната
17:08 05.10.2026