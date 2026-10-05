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Кая Калас: Русия поставя под заплаха живота на хора в цяла Европа

Кая Калас: Русия поставя под заплаха живота на хора в цяла Европа

5 Октомври, 2026 15:48 1 121 54

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  • кая калас-
  • заплаха-
  • европа

Върховният представител на ЕС предупреди за ръст на хибридните атаки, саботажа и нарушенията на въздушното пространство

Кая Калас: Русия поставя под заплаха живота на хора в цяла Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия поставя под заплаха живота на хора в цяла Европа чрез своите хибридни атаки, заяви днес върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„През последните седмици Европа наблюдава рязък ръст на руските хибридни атаки, опити за саботаж и нарушения на въздушното пространство. През почивните дни руски ракети и дронове отново нарушиха въздушното пространство на Молдова. Това е напълно неприемливо“, заяви Калас на съвместна пресконференция в Брюксел с премиера на Молдова Василе Тофан.

В края на миналия месец Русия е засилила въздушните удари срещу енергийната мрежа на Украйна, като са били поразени обекти в района на Киев и в други региони.

Междувременно Министерството на отбраната на Молдова, която граничи с Украйна, съобщи, че през деня три дрона са навлезли във въздушното пространство на страната.

Предупреждение за засилване на хибридните атаки от страна на Русия отправи и германският канцлер Фридрих Мерц през миналата седмица.

Москва отхвърля обвиненията, отправяни от западните правителства и разузнавателни служби.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимч

    66 89 Отговор
    Абе тая Калас-балас,сама предизвиква неволята С нейните хибридни изказвания да внимава нея да не изненадат..щото предизвиква съдбата. ..

    Коментиран от #32, #43

    15:51 05.10.2026

  • 2 Шопо

    31 84 Отговор
    Наложете им санкции на тези лоши руснаци

    Коментиран от #51

    15:51 05.10.2026

  • 3 военен неможач

    36 83 Отговор
    Кая иска някой да обяви война на Русия с тази презумпция. Русия най-вероятно ще загуби войната някога, но със сигурност нямя да има Балтийски , а и други държави.

    Коментиран от #48

    15:51 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе и

    39 1 Отговор

    До коментар #8 от "........–":

    тая като оная патка, дето писа ,че вторият пилот от флайдубай бил руснак!

    15:57 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Трол

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "ши баланко":

    Защо да я затриват жената. Тя на тях не пречи.

    16:02 05.10.2026

  • 16 Хи хи

    36 2 Отговор
    тагаренковци чухте ли кайчето ?? Путин идва за вас, яхнал дрон !! Вий изкопахте ли си бункерче вече ??

    16:02 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хи хи

    19 1 Отговор
    Ако Путин удари натовска държава, ние българските натовци сме готови ! С подкрепителни слова и потупване по рамото на ударения натовец !!

    Коментиран от #38

    16:06 05.10.2026

  • 22 Вече

    29 2 Отговор
    Човек съвсем не може да си изкаже мнението! Особено ако не е мазно за Урсулианците!

    16:06 05.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Баба ви

    19 2 Отговор
    Аз сега не разбрах : за последните 5 години руснаците колко европейци изтрепаха извън Украйна ?

    Коментиран от #30

    16:14 05.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Васко Делчев

    27 4 Отговор
    Най-голямата заплаха са тези уроди на върха на ЕС... А ние с Русия сме братски страни и ще се оправим по православна и културна линия... Русия също е в Европа

    16:17 05.10.2026

  • 28 Не баш цялата

    19 4 Отговор
    само на фашагите им е дигнал мерника.

    16:19 05.10.2026

  • 29 Вай, вай, вай

    15 4 Отговор
    Ако не харчи на ден по пет хилядарки за ,,красотата,, не ми се мисли на какво прилича международничката..

    16:20 05.10.2026

  • 30 Д-р Сова

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Баба ви":

    Три инфаркта и 4 инсулта само, от страх.

    16:21 05.10.2026

  • 31 Провал

    23 28 Отговор
    Урсула и Калас са най-големите заплахи за цяла Европа!!!

    Коментиран от #33, #41

    16:24 05.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Софиянец

    17 26 Отговор
    Тази е абсолютно зомби 😂

    16:28 05.10.2026

  • 35 Така е

    32 17 Отговор
    Московията е варварска държава - наследила азиатската жестокост и агресия от Златната орда!
    Ще мине много време, преди това варварско квазидържавно образувание да се цивилизова и да приеме европейските демократични ценности и норми!

    16:28 05.10.2026

  • 36 Дедовия

    2 14 Отговор
    Тая "красавица" май доста време не е..... и ясно се вижда в действията и. Не е ли време някой да се прежали, че милата току виж влязла в час.

    16:36 05.10.2026

  • 37 разумен

    4 12 Отговор
    Заплашвала цяла Европа....ами като се врете дето не ви е работа...

    16:39 05.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Перо

    4 3 Отговор
    Тая референт за Русия ли е или комисар за външна политика на целия ЕС?

    16:44 05.10.2026

  • 41 Ти да видиш

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Провал":

    ФАКТ!

    16:45 05.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Абсолютно права е жената

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Мимч":

    От Русия тръгват почти всички беди за човечеството .

    16:49 05.10.2026

  • 44 Ми не е вярно това

    4 10 Отговор
    Спрете да доставяте оръжия на хунтата на украйна и конфликта ще спре. Премахнете санкциите и започнете диалог. Вместо това точно ЕК точно ВИЕ работите за война

    Коментиран от #50

    16:52 05.10.2026

  • 45 Григор

    5 9 Отговор
    "Кая Калас: Русия поставя под заплаха живота на хора в цяла Европа"
    Колко трябва да си озлобен, за да твърдиш подобни неща?! Докато въпросната госпожа е начело на външната политика на ЕС, нормален конструктивен диалог с Русия е невъзможен!

    16:52 05.10.2026

  • 46 Сложиха ми

    1 1 Отговор
    Три минуса наведнъж и то на мига.

    Коментиран от #49

    16:56 05.10.2026

  • 47 Марш в кухнята, че пресоли манджата

    1 2 Отговор
    Айде стига си лъгала, проскубана кокошка такава. Заплахата идва от самите вас и накрая другите 80% от човечеството ще се разправят с вас. Аман от слуги на сатанистите и ционистите

    17:02 05.10.2026

  • 48 3333

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "военен неможач":

    Русия един ден да загуби войната – това твърдение е напълно грешно, изобщо не е възможно. Дори страничните наблюдатели знаят, че Русия протака войната, за да изтощи Европа. Не че Русия не може да победи Украйна, а че използва украинския театър на военните действия, за да изтощи НАТО чрез асиметрична война. В момента енергийната криза в Европа, изчерпването на военните запаси, десният завой в политиката, разривът между САЩ и Европа и планът за обезиндустриализация на континента – може да се каже, че Русия вече вижда първите резултати. Колкото и да викат така наречените европейски елити, след това ще плачат горко!

    17:03 05.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 3333

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ми не е вярно това":

    Твърдението, че Русия един ден може да загуби войната, е напълно грешно – изобщо не е възможно. Дори страничните наблюдатели знаят, че Русия протака войната, за да изтощи Европа. Не че Русия не може да победи Украйна, а че използва украинския военен театър, за да изтощи НАТО чрез асиметрично противодействие. В момента имаме европейска енергийна криза, изчерпване на военните запаси, десен политически завой, разрив между САЩ и Европа и план за обезиндустриализация на Европа. Може да се каже, че Русия вече вижда първите резултати. Колкото и да викат така наречените европейски елити, след това ще плачат горко!

    17:06 05.10.2026

  • 51 3333

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Твърдението, че Русия един ден може да загуби войната, е напълно грешно – изобщо не е възможно. Дори страничните наблюдатели знаят, че Русия протака войната, за да изтощи Европа. Не че Русия не може да победи Украйна, а че използва украинския военен театър, за да изтощи НАТО чрез асиметрично противодействие. В момента имаме европейска енергийна криза, изчерпване на военните запаси, десен политически завой, разрив между САЩ и Европа и план за обезиндустриализация на Европа. Може да се каже, че Русия вече вижда първите резултати. Колкото и да викат така наречените европейски елити, след това ще плачат горко!

    17:08 05.10.2026

  • 52 Мишел

    1 0 Отговор
    НатО поставя под заплаха живота на хората от западна Европа.
    През 2023 Пентагонът публикува доклад с прогнози за резултатите от ядрени войни между ядрените сили. За война НатО - Русия прогнозата бе загуби на населението на НатО в Европа и Северна Америка над 99%, за Русия 35%.

    17:08 05.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 А ГДЕ

    0 0 Отговор
    Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    17:17 05.10.2026

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