"Кая Калас: Русия поставя под заплаха живота на хора в цяла Европа"

Русия поставя под заплаха живота на хора в цяла Европа чрез своите хибридни атаки, заяви днес върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
„През последните седмици Европа наблюдава рязък ръст на руските хибридни атаки, опити за саботаж и нарушения на въздушното пространство. През почивните дни руски ракети и дронове отново нарушиха въздушното пространство на Молдова. Това е напълно неприемливо“, заяви Калас на съвместна пресконференция в Брюксел с премиера на Молдова Василе Тофан.
В края на миналия месец Русия е засилила въздушните удари срещу енергийната мрежа на Украйна, като са били поразени обекти в района на Киев и в други региони.
Междувременно Министерството на отбраната на Молдова, която граничи с Украйна, съобщи, че през деня три дрона са навлезли във въздушното пространство на страната.
Предупреждение за засилване на хибридните атаки от страна на Русия отправи и германският канцлер Фридрих Мерц през миналата седмица.
Москва отхвърля обвиненията, отправяни от западните правителства и разузнавателни служби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мимч
Коментиран от #32, #43
15:51 05.10.2026
2 Шопо
Коментиран от #51
15:51 05.10.2026
3 военен неможач
Коментиран от #48
15:51 05.10.2026
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10 Абе и
До коментар #8 от "........–":тая като оная патка, дето писа ,че вторият пилот от флайдубай бил руснак!
15:57 05.10.2026
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15 Трол
До коментар #9 от "ши баланко":Защо да я затриват жената. Тя на тях не пречи.
16:02 05.10.2026
16 Хи хи
16:02 05.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
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21 Хи хи
Коментиран от #38
16:06 05.10.2026
22 Вече
16:06 05.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
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25 Баба ви
Коментиран от #30
16:14 05.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Васко Делчев
16:17 05.10.2026
28 Не баш цялата
16:19 05.10.2026
29 Вай, вай, вай
16:20 05.10.2026
30 Д-р Сова
До коментар #25 от "Баба ви":Три инфаркта и 4 инсулта само, от страх.
16:21 05.10.2026
31 Провал
Коментиран от #33, #41
16:24 05.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Софиянец
16:28 05.10.2026
35 Така е
Ще мине много време, преди това варварско квазидържавно образувание да се цивилизова и да приеме европейските демократични ценности и норми!
16:28 05.10.2026
36 Дедовия
16:36 05.10.2026
37 разумен
16:39 05.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Перо
16:44 05.10.2026
41 Ти да видиш
До коментар #31 от "Провал":ФАКТ!
16:45 05.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Абсолютно права е жената
До коментар #1 от "Мимч":От Русия тръгват почти всички беди за човечеството .
16:49 05.10.2026
44 Ми не е вярно това
Коментиран от #50
16:52 05.10.2026
45 Григор
Колко трябва да си озлобен, за да твърдиш подобни неща?! Докато въпросната госпожа е начело на външната политика на ЕС, нормален конструктивен диалог с Русия е невъзможен!
16:52 05.10.2026
46 Сложиха ми
Коментиран от #49
16:56 05.10.2026
47 Марш в кухнята, че пресоли манджата
17:02 05.10.2026
48 3333
До коментар #3 от "военен неможач":Русия един ден да загуби войната – това твърдение е напълно грешно, изобщо не е възможно. Дори страничните наблюдатели знаят, че Русия протака войната, за да изтощи Европа. Не че Русия не може да победи Украйна, а че използва украинския театър на военните действия, за да изтощи НАТО чрез асиметрична война. В момента енергийната криза в Европа, изчерпването на военните запаси, десният завой в политиката, разривът между САЩ и Европа и планът за обезиндустриализация на континента – може да се каже, че Русия вече вижда първите резултати. Колкото и да викат така наречените европейски елити, след това ще плачат горко!
17:03 05.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 3333
До коментар #44 от "Ми не е вярно това":Твърдението, че Русия един ден може да загуби войната, е напълно грешно – изобщо не е възможно. Дори страничните наблюдатели знаят, че Русия протака войната, за да изтощи Европа. Не че Русия не може да победи Украйна, а че използва украинския военен театър, за да изтощи НАТО чрез асиметрично противодействие. В момента имаме европейска енергийна криза, изчерпване на военните запаси, десен политически завой, разрив между САЩ и Европа и план за обезиндустриализация на Европа. Може да се каже, че Русия вече вижда първите резултати. Колкото и да викат така наречените европейски елити, след това ще плачат горко!
17:06 05.10.2026
51 3333
До коментар #2 от "Шопо":Твърдението, че Русия един ден може да загуби войната, е напълно грешно – изобщо не е възможно. Дори страничните наблюдатели знаят, че Русия протака войната, за да изтощи Европа. Не че Русия не може да победи Украйна, а че използва украинския военен театър, за да изтощи НАТО чрез асиметрично противодействие. В момента имаме европейска енергийна криза, изчерпване на военните запаси, десен политически завой, разрив между САЩ и Европа и план за обезиндустриализация на Европа. Може да се каже, че Русия вече вижда първите резултати. Колкото и да викат така наречените европейски елити, след това ще плачат горко!
17:08 05.10.2026
52 Мишел
През 2023 Пентагонът публикува доклад с прогнози за резултатите от ядрени войни между ядрените сили. За война НатО - Русия прогнозата бе загуби на населението на НатО в Европа и Северна Америка над 99%, за Русия 35%.
17:08 05.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 А ГДЕ
17:17 05.10.2026