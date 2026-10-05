"Кая Калас: Русия поставя под заплаха живота на хора в цяла Европа"

Русия поставя под заплаха живота на хора в цяла Европа чрез своите хибридни атаки, заяви днес върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

„През последните седмици Европа наблюдава рязък ръст на руските хибридни атаки, опити за саботаж и нарушения на въздушното пространство. През почивните дни руски ракети и дронове отново нарушиха въздушното пространство на Молдова. Това е напълно неприемливо“, заяви Калас на съвместна пресконференция в Брюксел с премиера на Молдова Василе Тофан.

В края на миналия месец Русия е засилила въздушните удари срещу енергийната мрежа на Украйна, като са били поразени обекти в района на Киев и в други региони.

Междувременно Министерството на отбраната на Молдова, която граничи с Украйна, съобщи, че през деня три дрона са навлезли във въздушното пространство на страната.

Предупреждение за засилване на хибридните атаки от страна на Русия отправи и германският канцлер Фридрих Мерц през миналата седмица.

Москва отхвърля обвиненията, отправяни от западните правителства и разузнавателни служби.