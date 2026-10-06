Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в споразумението за предаването на тленните останки на цар Самуил

Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в споразумението за предаването на тленните останки на цар Самуил

6 Октомври, 2026 10:15 353 4

  • евтим милошев-
  • цар самуил-
  • споразумение-
  • гърция

Няма вариант Гърция да поиска обратно тленните останки на царя, заяви категорично министърът

Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в споразумението за предаването на тленните останки на цар Самуил - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма нищо скрито или тайно по отношение на споразумението с Гърция за предаването на тленните останки на цар Самуил и предадените от България църковни предмети. Това каза в "Денят започва" по БНТ министърът на културата Евтим Милошев .

Няма нито скрити договорености, нито има предпоставки за някакви очаквания. Това е едно споразумение, което се отнася точно за тази размяна, допълни министърът.

Евтим Милошев, министър на културата: "Това е едно споразумение, което преди всичко урежда един културен, един етичен, един исторически въпрос. Тези мощи, тези тлени останки, за нас българите са безценни. Те имат историческа, емоционална и национална стойност. Тези артефакти, или така наречена църковна утвар. Това са предмети, които преди всичко са за църковно служение, те са безценни и са емоционално вързани с гръцката история и с гърците. Тоест, това е една справедлива размяна на исторически ценности. Това не е търговска сделка. Не е търговска сделка, която да оценим колко е голямо, колко е тежко, колко, каква номинална стойност има, или каквото и да е било."

Всички предмети, които са предадени, са от днешните територии в Северна Гърция и няма такива от Охрид, категоричен беше министър Милошев.

Той допълни, че е бил помолен от ръководството на Националния исторически музея да уточни по отношение на каталога на музея, който се цитира в социалните мрежи, че в края му се споменават специално "вещи".

Евтим Милошев, министър на културата: "Това са предмети от Северна Гърция, които са пренесени в България. Днес те се връщат на мястото, където са създадени. На тези предмети, които лично видях с очите си, има гръцки надписи, които упоменават дори архимандрита и митрополита, които са били част от този манастир, където са създадени. Това са предмети, които имат своята стойност там, където са предназначени да служат. Те са свещени предмети, свети предмети, защото участват в свещени служби.

- БНТ: Но няма нищо, нито един предмет от Охрид?

- Няма."

До края на седмицата от Министерството на културата ще дадат детайлна информация за ремонта на паметника на Шипка заради проявената от обществото чувствителност по темата.

Евтим Милошев, министър на културата: "Мога да кажа, че това е един много дълго чакан ремонт. Ремонт, който е минал през много етапи, започващи още през есента, късната есен на 2017 година. За да се стигне до изпълнението на тази поръчка, мога да кажа, че има абсолютен контрол по отношение на Министерство на културата. На 30 септември издадох заповед, която е извънредна, която задължава Инспектората към Министерство на културата да прави специални доклади на всеки месец към Министерство на културата. Писмени доклади, което закона не ни задължава, но не ни забранява, с цел чувствителността на тази тема.

БНТ: Застрашена ли е експозицията или нещо вътре в самия паметник?

По никакъв начин. И това, че го казвам и го заявявам публично."

По думите на министъра, след края на ремонта всичко ще бъде върнато във вида, в който хората го помнят:

Евтим Милошев, министър на културата: "Абсолютно без изключение. И вярвам, че скоро ще имаме обновен, ремонтиран и съхранен паметникът на свободата на Шипка, който е емблематичен за смисъла на нашето национално самочувствие."

До момента няма назначен постоянен директор на Национален фонд "Култура" защото е липсвала методика и изисквания, обясни още Евтим Милошев:

"В момента в който тази методика беше изготвена в Министерство на културата, направих това, което закона повелява, освободих временно изпълняващата директорка и назначих конкурс, който в момента върви. Той е публичен, самия конкурс ще бъде публичен, за да може да се назначи постоянен директор на Национален фонд "Култура"", допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Данайците ни пробутаха кости на шимпанзе.

    10:19 06.10.2026

  • 2 ЕФТИН МИЛОШЕВ

    3 1 Отговор
    Тозе е едно много алчно същество без покритие.

    10:19 06.10.2026

  • 3 😀😀😀😀

    3 0 Отговор
    Н.Н. беше казал: „Ега ти държавата, щом аз съм ѝ вицепремиер!“ 😀
    Та ... Ега ти държавата, щом този е министър, че и на кОлтурата❗

    10:22 06.10.2026

  • 4 Стига вече

    2 0 Отговор
    "набивали крак" в тая тема! Спирка нямате!

    10:23 06.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове