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Палестинец е убит при операция на израелската армия на Западния бряг
  Тема: Бъдещето на Газа

Палестинец е убит при операция на израелската армия на Западния бряг

15 Септември, 2026 14:50 381 2

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Израелската армия заяви, че “терорист се е опитал да отнеме оръжието на войник, а войникът е отговорил със стрелба"

Палестинец е убит при операция на израелската армия на Западния бряг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия уби палестинец при операция днес на окупирания Западен бряг, съобщи палестинското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес, предаде БТА.

Зиад Мохамад Джабер, на 54 г., е убит при “стрелба на израелската армия в град Ал Бирех”, близо до Рамала, в централната част на Западния бряг, съобщи министерството.

Израелската армия заяви пред АФП, че по време на “антитерористична операция” в района, “терорист се е опитал да отнеме оръжието на войник, а войникът е отговорил със стрелба срещу терориста”.

Рано тази сутрин палестинският Червен полумесец информира, че негови парамедици са оказали помощ на мъж, който е бил тежко ранен с огнестрелна рана в стомаха и бедрото по време на военна операция, а по-късно съобщи, че той е бил откаран в болница.

Говорител на палестинското Министерство на здравеопазването уточни, че той е обявен за мъртъв при пристигането в болницата. Братът на жертвата Рамадан Мохамад Джабер каза пред АФП, че войници са атакували дома му около 4 ч. сутринта, след като са разбили входната врата.

Той съобщи, че са му били поставени белезници и е държан в стая с дъщеря си, докато синът му е бил арестуван. След това войниците са разбили вратата на съседния апартамент, където е живеел брат му. “Чух го да вика, но не съм чул никакви изстрели”, свидетелства той, като добави, че брат му, който е бил ранен, “е държан в апартамента час и половина, преди армията да позволи линейка да го откара в болница”.


Палестина
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