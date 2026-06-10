„Амнести“ обвини Израел, че извършва етническо прочистване в Западния бряг

Правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" обвини израелското правителство, че е превърнало официалното анексиране на окупирания Западен бряг в обявена политическа цел, предаде ДПА, съобщи БТА.

„През последните три години и половина израелските власти ускориха подкрепяната от държавата кампания за етническо прочистване в Западния бряг, като изселиха, лишиха от собственост и насилствено преместиха палестински общности“, заяви генералният секретар на "Амнести Интернешънъл" Аниес Каламард в изявление, публикувано днес след излизането на доклад.

Организацията подчерта, че нападенията не са дело на шепа злонамерени хора.

„Насилието от страна на заселниците е основен компонент на одобрена на държавно равнище кампания за етническо прочистване, която е от централно значение за поддържането на израелската система на апартейд“, се посочва в него.

Доклад на Службата на ООН по правата на човека още през март предупреди за военни престъпления, извършвани на Западния бряг. Значително разширените акции на заселниците показват координирани действия и политика на масово изселване, се посочва в него.

"Амнести Интернешънъл" обвини Израел, че насилствено гони палестинците от земите им, лишава ги от прехраната им и ги принуждава да бягат. Атаките са „открито толерирани и активно улеснявани“ от израелското правителство.

Каламард също така критикува международната общност, че е „съучастник или твърде пасивна пред повтарящите се и груби нарушения на международното право от страна на Израел“. „Тя трябва да даде ясен знак, че ерата на мълчаливото съгласие с етническото прочистване и анексията от страна на Израел е приключила“, заяви още Каламард.

Израел завзе Западния бряг, включително Източен Йерусалим, по време на войната в Близкия изток през 1967 г. и в момента там живеят над 700 000 израелски заселници сред около 3 милиона палестинци. Палестинците искат Западния бряг и Източен Йерусалим за бъдещата си държава със столица Източен Йерусалим - искане, на което Израел се противопоставя.

Израел прави разлика между официално разрешени от държавата селища и т. нар. предни постове, изградени без разрешение, които понякога по-късно биват узаконявани. ООН и повечето държави обаче смятат, че селищата в окупираните територии са в нарушение на международното право.

ООН твърди, че разширяването на селищата саботира изгледите за осъществяване на решението за две държави - позиция, която израелското правителство отхвърля. След безпрецедентното нападение, извършено от палестинската групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г. в Израел, и последвалата война в ивицата Газа насилието от страна на радикални израелски заселници срещу палестинци и тяхното имущество в окупирания Западен бряг значително се е увеличи.

Желаещите да пътуват в Палестина български граждани е необходимо да знаят, че предвид особения статут на палестинските територии са налице различия в режима за пътуване, достъп и престой в Западния бряг и в ивицата Газа. Предвид обстоятелството, че при пътуване в окупираните палестински територии на Западния бряг граничния контрол при влизане и излизане се осъществява от израелските гранични власти, то и изискванията и препоръките към пътуващите са същите, каквито и за Държавата Израел.