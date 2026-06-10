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„Амнести“ обвини Израел, че извършва етническо прочистване в Западния бряг

„Амнести“ обвини Израел, че извършва етническо прочистване в Западния бряг

10 Юни, 2026 16:33 736 16

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  • палестина

"Амнести Интернешънъл" обвини Израел, че е превърнал анексирането на Западния бряг в обявена политическа цел

„Амнести“ обвини Израел, че извършва етническо прочистване в Западния бряг - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" обвини израелското правителство, че е превърнало официалното анексиране на окупирания Западен бряг в обявена политическа цел, предаде ДПА, съобщи БТА.

„През последните три години и половина израелските власти ускориха подкрепяната от държавата кампания за етническо прочистване в Западния бряг, като изселиха, лишиха от собственост и насилствено преместиха палестински общности“, заяви генералният секретар на "Амнести Интернешънъл" Аниес Каламард в изявление, публикувано днес след излизането на доклад.

Организацията подчерта, че нападенията не са дело на шепа злонамерени хора.

„Насилието от страна на заселниците е основен компонент на одобрена на държавно равнище кампания за етническо прочистване, която е от централно значение за поддържането на израелската система на апартейд“, се посочва в него.

Доклад на Службата на ООН по правата на човека още през март предупреди за военни престъпления, извършвани на Западния бряг. Значително разширените акции на заселниците показват координирани действия и политика на масово изселване, се посочва в него.

"Амнести Интернешънъл" обвини Израел, че насилствено гони палестинците от земите им, лишава ги от прехраната им и ги принуждава да бягат. Атаките са „открито толерирани и активно улеснявани“ от израелското правителство.

Каламард също така критикува международната общност, че е „съучастник или твърде пасивна пред повтарящите се и груби нарушения на международното право от страна на Израел“. „Тя трябва да даде ясен знак, че ерата на мълчаливото съгласие с етническото прочистване и анексията от страна на Израел е приключила“, заяви още Каламард.

Израел завзе Западния бряг, включително Източен Йерусалим, по време на войната в Близкия изток през 1967 г. и в момента там живеят над 700 000 израелски заселници сред около 3 милиона палестинци. Палестинците искат Западния бряг и Източен Йерусалим за бъдещата си държава със столица Източен Йерусалим - искане, на което Израел се противопоставя.

Израел прави разлика между официално разрешени от държавата селища и т. нар. предни постове, изградени без разрешение, които понякога по-късно биват узаконявани. ООН и повечето държави обаче смятат, че селищата в окупираните територии са в нарушение на международното право.

ООН твърди, че разширяването на селищата саботира изгледите за осъществяване на решението за две държави - позиция, която израелското правителство отхвърля. След безпрецедентното нападение, извършено от палестинската групировка "Хамас" на 7 октомври 2023 г. в Израел, и последвалата война в ивицата Газа насилието от страна на радикални израелски заселници срещу палестинци и тяхното имущество в окупирания Западен бряг значително се е увеличи.

Желаещите да пътуват в Палестина български граждани е необходимо да знаят, че предвид особения статут на палестинските територии са налице различия в режима за пътуване, достъп и престой в Западния бряг и в ивицата Газа. Предвид обстоятелството, че при пътуване в окупираните палестински територии на Западния бряг граничния контрол при влизане и излизане се осъществява от израелските гранични власти, то и изискванията и препоръките към пътуващите са същите, каквито и за Държавата Израел.


Палестина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    В Албания народа се дигна и пали и руши кибуците на остров Сазан.

    Коментиран от #11

    16:35 10.06.2026

  • 2 Путин многоходовия

    5 12 Отговор
    Русия е с Израел.

    16:37 10.06.2026

  • 3 Ама как така?

    4 2 Отговор
    Не може да се обвиняват хора чиито пра-пра-пра баби са били подложени на геноцид

    16:40 10.06.2026

  • 4 Красимир Петров

    4 4 Отговор
    До няколко седмици ще има показани арести на известни престъпници-политици.

    16:40 10.06.2026

  • 5 Мими Кучева🐕

    5 3 Отговор
    Не вервам,юдеите малко миришат но иначе са мноо убави богоизбрани хора!🐖🐖🐖🤔🥳🤣👍

    16:42 10.06.2026

  • 6 Какво

    4 8 Отговор
    лошо има в това което прави Израел? Европа също трябва да се събуди и да направи същото, иначе ни чака гражданска война, както днес в Белфаст

    16:45 10.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сатана Z

    0 3 Отговор
    Учените са доказали,че в предишния си живот Адолф е бил палестинско дете.

    Коментиран от #10

    16:59 10.06.2026

  • 9 хамнести интеррашиал

    0 0 Отговор
    шо не вземе пластелинците в къщата си

    17:12 10.06.2026

  • 10 а ти

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    малчик-гьотверен

    17:13 10.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор
    Споко идват към ЕС и ще имате щастието да им се порадвате на Палестинците.

    17:23 10.06.2026

  • 14 ка Путин боклук

    0 1 Отговор
    за всички Путлеророби:
    "„Амнести интернешънъл“ (Amnesty International) е напълно забранена в Русия, след като руската Главна прокуратура я обявява за „нежелана организация“ на 19 май 2025 г. "
    Така, че... ако сте истински "русофили" - не вЕрвайте какво ви казва. Да не забравяме че майчиното име на Путин е ШАЛОМОВ !

    17:27 10.06.2026

  • 15 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    я пишете ГЕНОЦИД! Къде е ООН къде са санкциите? Швейцарските банки се пръскат от юдейски пари по сметки от лихварство и продажба на оръжия. Запорирай!

    Коментиран от #16

    17:59 10.06.2026

  • 16 ой чи си порЗ

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ний ша Ва упрайм":

    от кога ООН налага санкции. ха ха ха...

    18:02 10.06.2026