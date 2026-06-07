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Близо до окупирания Западен бряг бе извършен кървав атентат

Близо до окупирания Западен бряг бе извършен кървав атентат

7 Юни, 2026 14:52 1 179 11

  • израел-
  • атентат-
  • западен бряг-
  • палестина-
  • хамас

Палестинското движение "Хамас" приветства нападението, но не пое отговорност за него

Близо до окупирания Западен бряг бе извършен кървав атентат - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал, а петима са били ранени при предполагаемо терористично нападение в централната част на Израел, близо до окупирания Западен бряг, съобщи днес израелската служба за спешна медицинска помощ, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Израелската полиция съобщи, че предполагаемият нападател е бил "неутрализиран", без да предоставя допълнителна информация за неговата самоличност или други обстоятелства. В района продължават издирвателни операции за установяване на евентуални съучастници, отбелязва Асошиейтед прес. Властите призоваха жителите да останат по домовете си.

По данни на полицията стрелбата е станала в три различни района в централната част на страната, близо до палестинския град Калкилия на Западния бряг.

Палестинското движение "Хамас" приветства нападението, но не пое отговорност за него.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е провел среща за оценка на ситуацията със службите за сигурност и следи развитието на случая.

Напрежението на Западния бряг остава високо от началото на войната в Газа през октомври 2023 г. Оттогава се наблюдава увеличение на израелските военни операции, нападенията срещу израелци и случаи на насилие между еврейски заселници и палестинци.

Междувременно палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че през уикенда израелски военнослужещи са открили огън по автомобил на Западния бряг. При стрелбата е загинало 7-месечно бебе, а родителите му са били ранени.

Според израелската армия колата се е насочвала с висока скорост към войниците.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    В Албания народа се дигна и пали и руши кибуците на остров Сазан а ние спим.

    Коментиран от #3, #8

    14:52 07.06.2026

  • 2 Феникс

    15 3 Отговор
    Интересно звучи, близо до окупирана територия имало тероризъм и атентат! Аз пък знам че когато са те окупирали има законна борба за свобода!

    Коментиран от #7

    14:57 07.06.2026

  • 3 Феникс

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Мда яко ги налагат и гонят албанците, но и там явно има огромна дупка , зейнала между политиците и обикновените хорица!

    Коментиран от #4

    14:58 07.06.2026

  • 4 Ционист

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Феникс":

    Още лъжи ,тип Маша Захарова и ТАСС казаха .

    15:05 07.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Смърфиета

    8 1 Отговор
    Нека като сме казали А да кажеме и Б. Или сме европейци, ама не съвсем, а имаме еврейци. Дай сега да сравним палестинските с израелските жертви на западния бряг в последните години. Да попитаме ли изкуствения интелект?

    15:21 07.06.2026

  • 7 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    Абсолютно вярно. А на снимката има реклама, с избор кой от двата продукта тези дегенерати на снимката предпочитат да си поставят одзат.

    15:22 07.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Един убит и петима ранени

    4 0 Отговор
    При предполагаем атентат!
    Мария, според твоята ориентация към кървища, за да е кървав един доказан атентат, колко убити и ранени трябва да бъде, се да праснеш такова заглавие?
    Уважавай себе си!

    15:24 07.06.2026

  • 10 Южен полъхщ

    2 0 Отговор
    Не ме боли......к.....

    15:34 07.06.2026

  • 11 Име

    3 0 Отговор
    Малко им е на сапунерките. Всичките евр до крак да ги изгорят

    15:48 07.06.2026