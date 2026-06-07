Близо до окупирания Западен бряг бе извършен кървав атентат

Един човек е загинал, а петима са били ранени при предполагаемо терористично нападение в централната част на Израел, близо до окупирания Западен бряг, съобщи днес израелската служба за спешна медицинска помощ, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Израелската полиция съобщи, че предполагаемият нападател е бил "неутрализиран", без да предоставя допълнителна информация за неговата самоличност или други обстоятелства. В района продължават издирвателни операции за установяване на евентуални съучастници, отбелязва Асошиейтед прес. Властите призоваха жителите да останат по домовете си.
По данни на полицията стрелбата е станала в три различни района в централната част на страната, близо до палестинския град Калкилия на Западния бряг.
Палестинското движение "Хамас" приветства нападението, но не пое отговорност за него.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е провел среща за оценка на ситуацията със службите за сигурност и следи развитието на случая.
Напрежението на Западния бряг остава високо от началото на войната в Газа през октомври 2023 г. Оттогава се наблюдава увеличение на израелските военни операции, нападенията срещу израелци и случаи на насилие между еврейски заселници и палестинци.
Междувременно палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че през уикенда израелски военнослужещи са открили огън по автомобил на Западния бряг. При стрелбата е загинало 7-месечно бебе, а родителите му са били ранени.
Според израелската армия колата се е насочвала с висока скорост към войниците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #8
14:52 07.06.2026
2 Феникс
Коментиран от #7
14:57 07.06.2026
3 Феникс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Мда яко ги налагат и гонят албанците, но и там явно има огромна дупка , зейнала между политиците и обикновените хорица!
Коментиран от #4
14:58 07.06.2026
4 Ционист
До коментар #3 от "Феникс":Още лъжи ,тип Маша Захарова и ТАСС казаха .
15:05 07.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Смърфиета
15:21 07.06.2026
7 Смърфиета
До коментар #2 от "Феникс":Абсолютно вярно. А на снимката има реклама, с избор кой от двата продукта тези дегенерати на снимката предпочитат да си поставят одзат.
15:22 07.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Един убит и петима ранени
Мария, според твоята ориентация към кървища, за да е кървав един доказан атентат, колко убити и ранени трябва да бъде, се да праснеш такова заглавие?
Уважавай себе си!
15:24 07.06.2026
10 Южен полъхщ
15:34 07.06.2026
11 Име
15:48 07.06.2026