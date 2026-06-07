Близо до окупирания Западен бряг бе извършен кървав атентат

Един човек е загинал, а петима са били ранени при предполагаемо терористично нападение в централната част на Израел, близо до окупирания Западен бряг, съобщи днес израелската служба за спешна медицинска помощ, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Израелската полиция съобщи, че предполагаемият нападател е бил "неутрализиран", без да предоставя допълнителна информация за неговата самоличност или други обстоятелства. В района продължават издирвателни операции за установяване на евентуални съучастници, отбелязва Асошиейтед прес. Властите призоваха жителите да останат по домовете си.

По данни на полицията стрелбата е станала в три различни района в централната част на страната, близо до палестинския град Калкилия на Западния бряг.

Палестинското движение "Хамас" приветства нападението, но не пое отговорност за него.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е провел среща за оценка на ситуацията със службите за сигурност и следи развитието на случая.

Напрежението на Западния бряг остава високо от началото на войната в Газа през октомври 2023 г. Оттогава се наблюдава увеличение на израелските военни операции, нападенията срещу израелци и случаи на насилие между еврейски заселници и палестинци.

Междувременно палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че през уикенда израелски военнослужещи са открили огън по автомобил на Западния бряг. При стрелбата е загинало 7-месечно бебе, а родителите му са били ранени.

Според израелската армия колата се е насочвала с висока скорост към войниците.