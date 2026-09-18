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Глас народен! Почти половината германци смятат, че Мерц ще бъде заменен на поста до края на годината

Глас народен! Почти половината германци смятат, че Мерц ще бъде заменен на поста до края на годината

18 Септември, 2026 12:47 898 15

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • фридрих мерц

Мерц, чийто рейтинг се срина през последните месеци, може да бъде изправен пред поредно унижение пред урните в неделя, когато две източни провинции ще гласуват на местните избори

Глас народен! Почти половината германци смятат, че Мерц ще бъде заменен на поста до края на годината - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Близо половината германци очакват канцлерът Фридрих Мерц да бъде заменен до края на годината, показва проучване на ЮГав (YouGov), цитирано от ДПА, пише БТА.

Според допитването 48% от анкетираните 1611 германци очакват, че Мерц няма да бъде канцлер до края на годината, докато 31 на сто смятат, че той ще остане на поста. 21% от запитаните не са дали отговор на този въпрос.

Мерц, чийто рейтинг се срина през последните месеци, може да бъде изправен пред поредно унижение пред урните в неделя, когато две източни провинции ще гласуват на местните избори - две седмици след като крайнодясната “Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели убедителна победа в Саксония-Анхалт, отбелязва ДПА.

Вотът в Саксония-Анхалт, където АзГ спечели с близо 44% от гласовете, докато Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц се срина до 17 на сто, предизвика сериозни спекулации, дали канцлерът може да бъде принуден да се оттегли.

Последните проучвания сочат, че ХДС може да очаква около 7% подкрепа в провинция Мекленбург-Долна Померания - опасно близо до прага от пет процента за осигуряване на места в местния парламент. Ако този резултат бъде потвърден на изборите - това ще бъде най-лошият резултат на партията във всяка от 16-те германски провинции и на национално ниво след Втората световна война насам.

Междувременно лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) изпревари АзГ в тази провинция, сочат последните проучвания, само три дни преди гласуването.

Подкрепата за настоящия премиер на провинцията и кандидат на ГСДП Мануела Швезиг нарасна с три процента спрямо миналата седмица до 37 на сто, а за водещия кандидат на АзГ Лайф-Ерик Холм е спаднала с един процент до 36%.

В Берлин “Левите” имат малка преднина пред ХДС, поставяйки консерваторите в риск да загубят кметския пост в германската столица, показват проучванията.

Мерц обаче направи всичко възможно, за да омаловажи спекулациите относно бъдещето си, като подчерта след изборите в Саксония-Анхалт, че “отказът не е опция за него“.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На изхвъргачката

    21 0 Отговор
    Мерц е напълно неадекватен и вреден за Германия и за цяла Европа.

    Коментиран от #7, #13

    12:51 18.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АБВ

    11 0 Отговор
    Аз пък се питам: Защо чак до края на годината ? Този е толкова безполезен, че не знам защо още го търпят в Германия. А мислех германците за умни хора !

    Коментиран от #10, #15

    13:05 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    9 0 Отговор
    Глас народен! Почти половината германци смятат, че Мерц ще бъде заменен на поста до края на годината и ще замине на фронта в Украина

    13:09 18.09.2026

  • 6 Абе....

    11 1 Отговор
    ...либерастията не върви нещо, що така? Нека либерастите обяснят...сега!

    13:09 18.09.2026

  • 7 Като

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "На изхвъргачката":

    Урсуса !

    13:10 18.09.2026

  • 8 Механик

    10 0 Отговор
    Леле, каква интелигентна физиономия! Не мога да му се нарадвам на внука на щурмбан фюрера от СС.
    И не са половината германци, а са 80% минимум. И Те са СИГУРНИ, че Мерца ще бъде сменен, а някои от тях дори са убедени, че ще бъде убит с камъни или поне ще бъде "пуснат" на бяло магаре- мъжко.

    Коментиран от #9

    13:12 18.09.2026

  • 9 Бай Тошо

    0 5 Отговор

    До коментар #8 от "Механик":

    Вие комунетата друг процент освен 80% не знаете ли?
    Путин бил с 80%, израждане били 80%, 80% били русофилите.... ха ха опоркаджии!

    Коментиран от #11

    13:15 18.09.2026

  • 10 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "АБВ":

    Не може да наречеш УМНИ, хората подпалили две световни войни и потопили света в кръв и руини. Още повече, загубили и двете войни и все още са под окупация.
    Немското племе е противното на остро. Лично аз като чуя думата НЕМСКА, веднага в мозъка ми се добавя думата за сви.ння.
    Не са умни, но просто дори те вече виждат вредността на шайката яхнала ЕС и опорочила, инак така хубавата идея за тоя съюз.

    13:15 18.09.2026

  • 11 Механик

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Тошо":

    Добре. Нека тогава са 90%. Щото те са точно толкова реално.
    И не съм комунист, понеже съм от ония дето скачаха като шебеци по площадите. Просто виждам, обаче, колко сте вредни и за това съм против вас. Против вас не значи че съм ЗА комунизма.

    13:18 18.09.2026

  • 12 Глас народен!

    6 0 Отговор
    Повече от половината европейци смятат, че Урсула
    ще бъде заменена на поста до края на 2027г.

    13:19 18.09.2026

  • 13 Истината:

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "На изхвъргачката":

    Мерц и Урсула са напълно неадекватни и вредени за Германия и за цяла Европа.

    13:20 18.09.2026

  • 14 истина ти казвам

    6 0 Отговор
    Баба мЕркелица! Елате мили мигранти,Европа ше ви дундурка! Ма.....а и откачена! Апа тоа ше ни подпали всичките! 👿И ся кво прайм???

    13:22 18.09.2026

  • 15 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "АБВ":

    Умните германци са в бившото ГДР но тия от бившото ФРГ в арогантноста си не ги вземат на сериозно и не се вслушва в хора преживели Хонекер и ЩАЗИ .
    Неслушаий старило, слушай патило.....

    14:27 18.09.2026

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