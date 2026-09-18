Глас народен! Почти половината германци смятат, че Мерц ще бъде заменен на поста до края на годината

Близо половината германци очакват канцлерът Фридрих Мерц да бъде заменен до края на годината, показва проучване на ЮГав (YouGov), цитирано от ДПА, пише БТА.
Според допитването 48% от анкетираните 1611 германци очакват, че Мерц няма да бъде канцлер до края на годината, докато 31 на сто смятат, че той ще остане на поста. 21% от запитаните не са дали отговор на този въпрос.
Мерц, чийто рейтинг се срина през последните месеци, може да бъде изправен пред поредно унижение пред урните в неделя, когато две източни провинции ще гласуват на местните избори - две седмици след като крайнодясната “Алтернатива за Германия“ (АзГ) спечели убедителна победа в Саксония-Анхалт, отбелязва ДПА.
Вотът в Саксония-Анхалт, където АзГ спечели с близо 44% от гласовете, докато Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц се срина до 17 на сто, предизвика сериозни спекулации, дали канцлерът може да бъде принуден да се оттегли.
Последните проучвания сочат, че ХДС може да очаква около 7% подкрепа в провинция Мекленбург-Долна Померания - опасно близо до прага от пет процента за осигуряване на места в местния парламент. Ако този резултат бъде потвърден на изборите - това ще бъде най-лошият резултат на партията във всяка от 16-те германски провинции и на национално ниво след Втората световна война насам.
Междувременно лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) изпревари АзГ в тази провинция, сочат последните проучвания, само три дни преди гласуването.
Подкрепата за настоящия премиер на провинцията и кандидат на ГСДП Мануела Швезиг нарасна с три процента спрямо миналата седмица до 37 на сто, а за водещия кандидат на АзГ Лайф-Ерик Холм е спаднала с един процент до 36%.
В Берлин “Левите” имат малка преднина пред ХДС, поставяйки консерваторите в риск да загубят кметския пост в германската столица, показват проучванията.
Мерц обаче направи всичко възможно, за да омаловажи спекулациите относно бъдещето си, като подчерта след изборите в Саксония-Анхалт, че “отказът не е опция за него“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На изхвъргачката
Коментиран от #7, #13
12:51 18.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АБВ
Коментиран от #10, #15
13:05 18.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факти
13:09 18.09.2026
6 Абе....
13:09 18.09.2026
7 Като
До коментар #1 от "На изхвъргачката":Урсуса !
13:10 18.09.2026
8 Механик
И не са половината германци, а са 80% минимум. И Те са СИГУРНИ, че Мерца ще бъде сменен, а някои от тях дори са убедени, че ще бъде убит с камъни или поне ще бъде "пуснат" на бяло магаре- мъжко.
Коментиран от #9
13:12 18.09.2026
9 Бай Тошо
До коментар #8 от "Механик":Вие комунетата друг процент освен 80% не знаете ли?
Путин бил с 80%, израждане били 80%, 80% били русофилите.... ха ха опоркаджии!
Коментиран от #11
13:15 18.09.2026
10 Механик
До коментар #3 от "АБВ":Не може да наречеш УМНИ, хората подпалили две световни войни и потопили света в кръв и руини. Още повече, загубили и двете войни и все още са под окупация.
Немското племе е противното на остро. Лично аз като чуя думата НЕМСКА, веднага в мозъка ми се добавя думата за сви.ння.
Не са умни, но просто дори те вече виждат вредността на шайката яхнала ЕС и опорочила, инак така хубавата идея за тоя съюз.
13:15 18.09.2026
11 Механик
До коментар #9 от "Бай Тошо":Добре. Нека тогава са 90%. Щото те са точно толкова реално.
И не съм комунист, понеже съм от ония дето скачаха като шебеци по площадите. Просто виждам, обаче, колко сте вредни и за това съм против вас. Против вас не значи че съм ЗА комунизма.
13:18 18.09.2026
12 Глас народен!
ще бъде заменена на поста до края на 2027г.
13:19 18.09.2026
13 Истината:
До коментар #1 от "На изхвъргачката":Мерц и Урсула са напълно неадекватни и вредени за Германия и за цяла Европа.
13:20 18.09.2026
14 истина ти казвам
13:22 18.09.2026
15 Ти си
До коментар #3 от "АБВ":Умните германци са в бившото ГДР но тия от бившото ФРГ в арогантноста си не ги вземат на сериозно и не се вслушва в хора преживели Хонекер и ЩАЗИ .
Неслушаий старило, слушай патило.....
14:27 18.09.2026