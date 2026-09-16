Цените на бензина: Какви облекчения обмислят в Германия

Таван на цените на бензина, данък върху свръхпечалбата на концерните, отстъпка при зареждане? Канцлерът Фридрих Мерц обяви, че правителството готви мерки за облекчаване на шофьорите. Какво би могло да се очаква?

Веднъж дневно, в 12 часа на обяд, бензиностанциите в Германия имат право да повишават цените на горивата. На 15 септември сутринта бензинът E 10 в Берлин струваше около 2,25 евро на литър, а дизеловото гориво – 2,37 евро. След като в 12 часа цените се повишиха с около 20 цента на литър, на някои бензиностанции най-скъпият бензин Super Plus надхвърли границата от 3 евро за литър.

Шофьорите са недоволни. Докато в големите градове е възможно да се ползва и обществен транспорт, жителите на селските райони почти нямат реалистична алтернатива на колата. В по-изгодно положение са жителите на пограничните региони. Така например един резервоар от 60 литра бензин струва с около 30 евро по-малко в съседните Чехия и Полша, с около 28 евро по-малко в Люксембург и с 25 евро по-малко в Австрия, по данни на Федералната статистическа служба. От деветте държави, с които Германия граничи, в седем бензинът е значително по-евтин, а дизелът – в шест от тях. Единствено в Нидерландия и Дания шофьорите зареждат по-скъпо гориво, отколкото в Германия.

Но явно се задава облекчение. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че „за много хора, които са принудени да ползват всеки ден кола, границата на издръжливостта е достигната“. Затова той обяви, че правителството ще реагира на ситуацията. Конкретните мерки обаче тепърва ще се уточняват, уточни той.

Минералните концерни извличат огромни печалби

Според говорител на правителството в Берлин високите цени до голяма степен зависят от изострянето на ситуацията в Близкия изток, от атаките срещу нефтопроводи и от блокирането на морските пътища.

Факт е обаче също, че Германия облага горивата с високи данъци и такси. Автомобилният клуб ADAC освен това отбелязва, че цената на петрола все още е под предишните си върхови стойности, но бензинът E10 е по-скъп от всякога.

Херберт Рабл от Асоциацията на бензиностанциите (TIV) посочва една от причините: „Просто се извличат големи печалби. Минералните концерни не отстъпват нищо от своите маржове на печалба“, заяви той пред вестник „Райнише Пост". Този въпрос отдавна се обсъжда и в политическите кръгове, но в германското правителство няма единно мнение какво може да се направи срещу това.

Няма изгледи за нова отстъпка в цените на горивата

Консервативните партии ХДС/ХСС и социалдемократите управляват в момента заедно. Проблемът е, че държавната хазна е празна и коалицията може да финансира федералния бюджет само чрез нови задължения, които и бездруго вече са рекордно високи. „Начинът да се понижат отново тези цени е сързан с прекратяването на военните действия и гарантирането на свободното морско корабоплаване в частност“, заяви заместник-говорителят на правителството Щефен Майер.

На фона на растящите цени на петрола заради войната в Иран германското правителство намали временно (от 1 май до 30 юни 2026 г.) данъка върху бензина и дизела, които през тези два месеца поевтиняха с около 17 цента за литър.

Според министърката на икономиката Катерина Райхе в момента няма възможност за нови отстъпки в цената. Вместо това в Християндемократическия съюз обмислят възможността за данъчно облекчаване на хората, пътуващи до работното си място, и за директни плащания, предназначени за хората с ниски доходи.

За социалдемократите обаче това не е достатъчно – те предлагат съвсем различен подход: агитират за въвеждане на таван на цените на горивата. Такава мярка може да се финансира с данък върху свръхпечалбата за енергийните компании. Освен това партията подкрепя временно намаляване на данъците върху енергията в кризисни ситуации. Целта е цените на бензиностанциите да се понижат незабавно.

Предложенията на "Алтернатива за Германия"

Докато федералното правителство все още се колебае какво да предприеме, се задават нови избори. Тази неделя (20 септември) в още две федерални провинции ще се проведат избори за Ландтаг. В Мекленбург-Предна Померания министър-председателката Мануела Швезиг от Социалдемократическата партия иска да попречи на крайнодесните популисти от „Алтернатива за Германия"(АзГ) да спечелят изборите. Обявената отчасти за „доказано дясноекстремистка" партия води с 38 процента в нагласите, а подкрепата за социалдемократите е около 34 процента.

АзГ иска да намали значително цените на горивата, като премахне таксата за CO₂, с която те се облагат, и да свали енергийния данък до най-ниските нива в Европа. Освен това партията предлага намаляване на ДДС върху бензина и дизела от 19 на 7 процента.

„Има възможност, подобно на Люксембург, да се въведе таван на цените на горивата и едновременно с това данък върху свръхпечалбата“, смята Швезиг. Министър-председателката на Мекленбург-Предна Померания критикува бездействието на федералното правителство: „Канцлерът оставя нещата непроменени, а това поражда недоволство", предупреди тя.