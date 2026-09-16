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Цените на бензина: Какви облекчения обмислят в Германия
  Тема: Иранската криза

Цените на бензина: Какви облекчения обмислят в Германия

16 Септември, 2026 21:19 737 35

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Докато в големите градове е възможно да се ползва и обществен транспорт, жителите на селските райони почти нямат реалистична алтернатива на колата

Цените на бензина: Какви облекчения обмислят в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Таван на цените на бензина, данък върху свръхпечалбата на концерните, отстъпка при зареждане? Канцлерът Фридрих Мерц обяви, че правителството готви мерки за облекчаване на шофьорите. Какво би могло да се очаква?

Веднъж дневно, в 12 часа на обяд, бензиностанциите в Германия имат право да повишават цените на горивата. На 15 септември сутринта бензинът E 10 в Берлин струваше около 2,25 евро на литър, а дизеловото гориво – 2,37 евро. След като в 12 часа цените се повишиха с около 20 цента на литър, на някои бензиностанции най-скъпият бензин Super Plus надхвърли границата от 3 евро за литър.

Шофьорите са недоволни. Докато в големите градове е възможно да се ползва и обществен транспорт, жителите на селските райони почти нямат реалистична алтернатива на колата. В по-изгодно положение са жителите на пограничните региони. Така например един резервоар от 60 литра бензин струва с около 30 евро по-малко в съседните Чехия и Полша, с около 28 евро по-малко в Люксембург и с 25 евро по-малко в Австрия, по данни на Федералната статистическа служба. От деветте държави, с които Германия граничи, в седем бензинът е значително по-евтин, а дизелът – в шест от тях. Единствено в Нидерландия и Дания шофьорите зареждат по-скъпо гориво, отколкото в Германия.

Но явно се задава облекчение. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че „за много хора, които са принудени да ползват всеки ден кола, границата на издръжливостта е достигната“. Затова той обяви, че правителството ще реагира на ситуацията. Конкретните мерки обаче тепърва ще се уточняват, уточни той.

Минералните концерни извличат огромни печалби

Според говорител на правителството в Берлин високите цени до голяма степен зависят от изострянето на ситуацията в Близкия изток, от атаките срещу нефтопроводи и от блокирането на морските пътища.

Факт е обаче също, че Германия облага горивата с високи данъци и такси. Автомобилният клуб ADAC освен това отбелязва, че цената на петрола все още е под предишните си върхови стойности, но бензинът E10 е по-скъп от всякога.

Херберт Рабл от Асоциацията на бензиностанциите (TIV) посочва една от причините: „Просто се извличат големи печалби. Минералните концерни не отстъпват нищо от своите маржове на печалба“, заяви той пред вестник „Райнише Пост". Този въпрос отдавна се обсъжда и в политическите кръгове, но в германското правителство няма единно мнение какво може да се направи срещу това.

Няма изгледи за нова отстъпка в цените на горивата

Консервативните партии ХДС/ХСС и социалдемократите управляват в момента заедно. Проблемът е, че държавната хазна е празна и коалицията може да финансира федералния бюджет само чрез нови задължения, които и бездруго вече са рекордно високи. „Начинът да се понижат отново тези цени е сързан с прекратяването на военните действия и гарантирането на свободното морско корабоплаване в частност“, заяви заместник-говорителят на правителството Щефен Майер.

На фона на растящите цени на петрола заради войната в Иран германското правителство намали временно (от 1 май до 30 юни 2026 г.) данъка върху бензина и дизела, които през тези два месеца поевтиняха с около 17 цента за литър.

Според министърката на икономиката Катерина Райхе в момента няма възможност за нови отстъпки в цената. Вместо това в Християндемократическия съюз обмислят възможността за данъчно облекчаване на хората, пътуващи до работното си място, и за директни плащания, предназначени за хората с ниски доходи.

За социалдемократите обаче това не е достатъчно – те предлагат съвсем различен подход: агитират за въвеждане на таван на цените на горивата. Такава мярка може да се финансира с данък върху свръхпечалбата за енергийните компании. Освен това партията подкрепя временно намаляване на данъците върху енергията в кризисни ситуации. Целта е цените на бензиностанциите да се понижат незабавно.

Предложенията на "Алтернатива за Германия"

Докато федералното правителство все още се колебае какво да предприеме, се задават нови избори. Тази неделя (20 септември) в още две федерални провинции ще се проведат избори за Ландтаг. В Мекленбург-Предна Померания министър-председателката Мануела Швезиг от Социалдемократическата партия иска да попречи на крайнодесните популисти от „Алтернатива за Германия"(АзГ) да спечелят изборите. Обявената отчасти за „доказано дясноекстремистка" партия води с 38 процента в нагласите, а подкрепата за социалдемократите е около 34 процента.

АзГ иска да намали значително цените на горивата, като премахне таксата за CO₂, с която те се облагат, и да свали енергийния данък до най-ниските нива в Европа. Освен това партията предлага намаляване на ДДС върху бензина и дизела от 19 на 7 процента.

„Има възможност, подобно на Люксембург, да се въведе таван на цените на горивата и едновременно с това данък върху свръхпечалбата“, смята Швезиг. Министър-председателката на Мекленбург-Предна Померания критикува бездействието на федералното правителство: „Канцлерът оставя нещата непроменени, а това поражда недоволство", предупреди тя.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    9 1 Отговор
    Таван на цените или как да върнем социализъма-комунизъма !!

    Коментиран от #24

    21:22 16.09.2026

  • 2 Име

    6 1 Отговор
    Приятни сънища!

    21:24 16.09.2026

  • 3 Кина

    7 1 Отговор
    Облекченията са да посегнат на държавния резерв за да удължат власта си и после накъде..?

    21:26 16.09.2026

  • 4 А тъй, точно тъй

    5 2 Отговор
    Таван на цените на бензина и данък върху свръхпечалбата на концерните....

    21:26 16.09.2026

  • 5 най добрите

    7 1 Отговор
    облекчения са наливаш до горе и не
    плащаш

    21:26 16.09.2026

  • 6 Мхм

    12 0 Отговор
    Цитат: "Но явно се задава облекчение. Канцлерът Фридрих Мерц призна". Бля, бля. Празни приказки, Германия няма деривати на нормални цени, за да гарантира каквото и да е "облекчение". Колапс, благодарение на прескъпата украйна, която струва вече на Германия трилиони евро...

    21:27 16.09.2026

  • 7 Браво другари

    5 1 Отговор
    Венсеремус!

    21:27 16.09.2026

  • 8 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    Ще се облекчат в лицата на избирателите си както обикновено. Аз затуй не гласувам, за да не съм от измамените и намокрени в лището наивници.

    Коментиран от #14, #16

    21:28 16.09.2026

  • 9 Оги

    8 0 Отговор
    Нека канцлерчвто шморци и прасне към сегашните данъци, които са над 60 процента на литър още едно евро отгоре данък Украйна да има за Зельо и корумпетата там.

    21:28 16.09.2026

  • 10 Коня Лавров

    1 6 Отговор
    Търсят ме-.... Пак ми звънят...

    21:29 16.09.2026

  • 11 Ами

    6 0 Отговор
    Да въведат и 3 юро такса при зареждане, като при малките пратки :)

    21:29 16.09.2026

  • 12 При нас цените са нормални

    6 3 Отговор
    според Мунчо и компания.

    21:29 16.09.2026

  • 13 Канцлерът Фридрих Мерц обяви, че

    9 0 Отговор
    ще въвежда купонна система. Първо за горивата а после и за храната. 150 гр хляб на ден и по 1 вурст и 2 картофа

    21:30 16.09.2026

  • 14 Бабо Гошке

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Баба Гошка":

    Колко сакаш Да Ти Надуем Кюлотити..и да Пръцкаш Яко

    21:30 16.09.2026

  • 15 Стенли

    8 0 Отговор
    Полека лека , дойчовците взеха да разбират , че дърленето с Руската федерация , не води до нищо добро , затова АзГ, набира популярност

    21:31 16.09.2026

  • 16 Какво е

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Баба Гошка":

    ЛИЩЕТО....

    Коментиран от #25

    21:31 16.09.2026

  • 17 И как пък

    3 1 Отговор
    бензиностанциите ще извличат тези големи печалби. Тая нафта у мазето ли я правят или от някъде въртят контрабанда ? Що не е обяснено че да знаем и ние

    21:32 16.09.2026

  • 18 БАРС

    5 1 Отговор
    КОГАТО НАХЪЛТАХА УКРИТЕ В ГЕРМАНИЯ ,ОБЯВИХА ,ЧЕ ЩЕ ВДИГНАТ ЦЕНИТЕ НА ГОРИВАТА ЗА ДА ГИ ИДЪРЖА ГЕРМАНИЯ И ДА ИМ РРАЩА ЕВРАЦИ ЗА ЛА СЕ БИЯТ С РАША ТОВА Е ИСТИНАТА .КОГАТО ВДИГНАХА ЦЕНИТЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ВРЙНА С ИРАН НЯМАШЕ.

    21:34 16.09.2026

  • 19 800 милиарда евро за въоръжение

    10 0 Отговор
    А тея самоубийци даже картофи и яйца нямат

    Коментиран от #20

    21:38 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мда

    1 1 Отговор
    Тедла Семи иде

    21:42 16.09.2026

  • 22 Анонимен

    1 1 Отговор
    Изводът е много ясен.От гласуването зависи съдбата на народа.Ако се гласува за правилната партия автоматически се очаква да намалеят цената на стоките и горивата.Всеки да направи правилен избор.Защото се очаква партия,която да поведе страната към нови,непознати хоризонти.Тогава всеки получава заслуженото към отечеството.На някои тояга по главата ,на други светли хоризонти.Трудът дарява свобода,,Arbet macht Free,,.

    Коментиран от #28

    21:43 16.09.2026

  • 23 Ъхъъъ....

    5 0 Отговор
    растящите цени на петрола заради войната в Иран според германското правителство, и заради Украйна според САЩ .... ту-тууу !

    21:43 16.09.2026

  • 24 Българин

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "........–":

    Трябва да стане както в НРБ! Една заплата да бъде равна на 200 литра бензин! За военните двойно, за милицията тройно! Така хората ще имат реални доходи и те няма да зависят от хаотични промени на цените на горивата!

    21:44 16.09.2026

  • 25 Баба Гошка

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Какво е":

    Лицето, (Седа)Лището Ви, дет сварят там се облекчават "народните" избранници. Кат захапят веднъж кокала запяват друга песен.

    21:46 16.09.2026

  • 26 Олеее....

    2 0 Отговор
    концерните не отстъпвали нищо от своите маржове на печалба и грабили германсият народ ...

    Коментиран от #35

    21:48 16.09.2026

  • 27 Урсула да им пик@€ в цистерните

    0 0 Отговор
    на нацистите немски!!!!!

    21:51 16.09.2026

  • 28 Мхм

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Анонимен":

    Твой цитат: Трудът дарява свобода,,Arbet macht Free,,.
    Добре. Цитат от лозунг на герб: "работа, работа, работа"
    Има прилика, нали?

    21:52 16.09.2026

  • 29 Гошо

    1 0 Отговор
    Е не трябваше ли в Русия това да стане Ще излезе че украинците стрелят по немските рафинерии при това успешно ,а не по руските Или те по руските стрелят ,ама само вестникарски шум вдигат

    21:53 16.09.2026

  • 30 Иван

    2 0 Отговор
    Дизела в Иран е 0.005 цента за литър в северна Африка - Алжир Мароко Егитет Нигерия е 20 -30 цента за литър в Русия 80-90 цента за литър... В колониална Европа ....

    Коментиран от #32

    21:54 16.09.2026

  • 31 А в Украйна питате ли ги ?

    1 1 Отговор
    бензина днес е на цена от 110−115 UAH за литър. В момента ! И то при пенсии под 4500 UAH. И странно съвпадение има че и кубик вода пак е 115 UAH

    21:55 16.09.2026

  • 32 В Москва е

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Иван":

    78,51 рубли е за литър

    21:58 16.09.2026

  • 33 1 литър бензин струва

    0 0 Отговор
    Колкото 1 кубик вода. Кое сега е скъпото според вас. Въпроса е основополагащ впрочем кой точно прави свръхпечалбите ...водата обаче и акциз няма за сега !

    22:02 16.09.2026

  • 34 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Това да искаш да намаляваш акцизи и данъци за обикновените хора и да връщаш укри дето само лежат и п@@@@@ откога се счита за ,за дясно екстремистко

    22:06 16.09.2026

  • 35 Скоро "концерните" ще горят

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Олеее....":

    Ама няма да са руснаците да го знаете

    22:06 16.09.2026

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