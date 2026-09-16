Цените на бензина: Какви облекчения обмислят в Германия

Таван на цените на бензина, данък върху свръхпечалбата на концерните, отстъпка при зареждане? Канцлерът Фридрих Мерц обяви, че правителството готви мерки за облекчаване на шофьорите. Какво би могло да се очаква?
Веднъж дневно, в 12 часа на обяд, бензиностанциите в Германия имат право да повишават цените на горивата. На 15 септември сутринта бензинът E 10 в Берлин струваше около 2,25 евро на литър, а дизеловото гориво – 2,37 евро. След като в 12 часа цените се повишиха с около 20 цента на литър, на някои бензиностанции най-скъпият бензин Super Plus надхвърли границата от 3 евро за литър.
Шофьорите са недоволни. Докато в големите градове е възможно да се ползва и обществен транспорт, жителите на селските райони почти нямат реалистична алтернатива на колата. В по-изгодно положение са жителите на пограничните региони. Така например един резервоар от 60 литра бензин струва с около 30 евро по-малко в съседните Чехия и Полша, с около 28 евро по-малко в Люксембург и с 25 евро по-малко в Австрия, по данни на Федералната статистическа служба. От деветте държави, с които Германия граничи, в седем бензинът е значително по-евтин, а дизелът – в шест от тях. Единствено в Нидерландия и Дания шофьорите зареждат по-скъпо гориво, отколкото в Германия.
Но явно се задава облекчение. Канцлерът Фридрих Мерц призна, че „за много хора, които са принудени да ползват всеки ден кола, границата на издръжливостта е достигната“. Затова той обяви, че правителството ще реагира на ситуацията. Конкретните мерки обаче тепърва ще се уточняват, уточни той.
Минералните концерни извличат огромни печалби
Според говорител на правителството в Берлин високите цени до голяма степен зависят от изострянето на ситуацията в Близкия изток, от атаките срещу нефтопроводи и от блокирането на морските пътища.
Факт е обаче също, че Германия облага горивата с високи данъци и такси. Автомобилният клуб ADAC освен това отбелязва, че цената на петрола все още е под предишните си върхови стойности, но бензинът E10 е по-скъп от всякога.
Херберт Рабл от Асоциацията на бензиностанциите (TIV) посочва една от причините: „Просто се извличат големи печалби. Минералните концерни не отстъпват нищо от своите маржове на печалба“, заяви той пред вестник „Райнише Пост". Този въпрос отдавна се обсъжда и в политическите кръгове, но в германското правителство няма единно мнение какво може да се направи срещу това.
Няма изгледи за нова отстъпка в цените на горивата
Консервативните партии ХДС/ХСС и социалдемократите управляват в момента заедно. Проблемът е, че държавната хазна е празна и коалицията може да финансира федералния бюджет само чрез нови задължения, които и бездруго вече са рекордно високи. „Начинът да се понижат отново тези цени е сързан с прекратяването на военните действия и гарантирането на свободното морско корабоплаване в частност“, заяви заместник-говорителят на правителството Щефен Майер.
На фона на растящите цени на петрола заради войната в Иран германското правителство намали временно (от 1 май до 30 юни 2026 г.) данъка върху бензина и дизела, които през тези два месеца поевтиняха с около 17 цента за литър.
Според министърката на икономиката Катерина Райхе в момента няма възможност за нови отстъпки в цената. Вместо това в Християндемократическия съюз обмислят възможността за данъчно облекчаване на хората, пътуващи до работното си място, и за директни плащания, предназначени за хората с ниски доходи.
За социалдемократите обаче това не е достатъчно – те предлагат съвсем различен подход: агитират за въвеждане на таван на цените на горивата. Такава мярка може да се финансира с данък върху свръхпечалбата за енергийните компании. Освен това партията подкрепя временно намаляване на данъците върху енергията в кризисни ситуации. Целта е цените на бензиностанциите да се понижат незабавно.
Предложенията на "Алтернатива за Германия"
Докато федералното правителство все още се колебае какво да предприеме, се задават нови избори. Тази неделя (20 септември) в още две федерални провинции ще се проведат избори за Ландтаг. В Мекленбург-Предна Померания министър-председателката Мануела Швезиг от Социалдемократическата партия иска да попречи на крайнодесните популисти от „Алтернатива за Германия"(АзГ) да спечелят изборите. Обявената отчасти за „доказано дясноекстремистка" партия води с 38 процента в нагласите, а подкрепата за социалдемократите е около 34 процента.
АзГ иска да намали значително цените на горивата, като премахне таксата за CO₂, с която те се облагат, и да свали енергийния данък до най-ниските нива в Европа. Освен това партията предлага намаляване на ДДС върху бензина и дизела от 19 на 7 процента.
„Има възможност, подобно на Люксембург, да се въведе таван на цените на горивата и едновременно с това данък върху свръхпечалбата“, смята Швезиг. Министър-председателката на Мекленбург-Предна Померания критикува бездействието на федералното правителство: „Канцлерът оставя нещата непроменени, а това поражда недоволство", предупреди тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
Коментиран от #24
21:22 16.09.2026
2 Име
21:24 16.09.2026
3 Кина
21:26 16.09.2026
4 А тъй, точно тъй
21:26 16.09.2026
5 най добрите
плащаш
21:26 16.09.2026
6 Мхм
21:27 16.09.2026
7 Браво другари
21:27 16.09.2026
8 Баба Гошка
Коментиран от #14, #16
21:28 16.09.2026
9 Оги
21:28 16.09.2026
10 Коня Лавров
21:29 16.09.2026
11 Ами
21:29 16.09.2026
12 При нас цените са нормални
21:29 16.09.2026
13 Канцлерът Фридрих Мерц обяви, че
21:30 16.09.2026
14 Бабо Гошке
До коментар #8 от "Баба Гошка":Колко сакаш Да Ти Надуем Кюлотити..и да Пръцкаш Яко
21:30 16.09.2026
15 Стенли
21:31 16.09.2026
16 Какво е
До коментар #8 от "Баба Гошка":ЛИЩЕТО....
Коментиран от #25
21:31 16.09.2026
17 И как пък
21:32 16.09.2026
18 БАРС
21:34 16.09.2026
19 800 милиарда евро за въоръжение
Коментиран от #20
21:38 16.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мда
21:42 16.09.2026
22 Анонимен
Коментиран от #28
21:43 16.09.2026
23 Ъхъъъ....
21:43 16.09.2026
24 Българин
До коментар #1 от "........–":Трябва да стане както в НРБ! Една заплата да бъде равна на 200 литра бензин! За военните двойно, за милицията тройно! Така хората ще имат реални доходи и те няма да зависят от хаотични промени на цените на горивата!
21:44 16.09.2026
25 Баба Гошка
До коментар #16 от "Какво е":Лицето, (Седа)Лището Ви, дет сварят там се облекчават "народните" избранници. Кат захапят веднъж кокала запяват друга песен.
21:46 16.09.2026
26 Олеее....
Коментиран от #35
21:48 16.09.2026
27 Урсула да им пик@€ в цистерните
21:51 16.09.2026
28 Мхм
До коментар #22 от "Анонимен":Твой цитат: Трудът дарява свобода,,Arbet macht Free,,.
Добре. Цитат от лозунг на герб: "работа, работа, работа"
Има прилика, нали?
21:52 16.09.2026
29 Гошо
21:53 16.09.2026
30 Иван
Коментиран от #32
21:54 16.09.2026
31 А в Украйна питате ли ги ?
21:55 16.09.2026
32 В Москва е
До коментар #30 от "Иван":78,51 рубли е за литър
21:58 16.09.2026
33 1 литър бензин струва
22:02 16.09.2026
34 Kaлпазанин
22:06 16.09.2026
35 Скоро "концерните" ще горят
До коментар #26 от "Олеее....":Ама няма да са руснаците да го знаете
22:06 16.09.2026