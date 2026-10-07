Криста Пайк е в съзнание след провалена екзекуция в Тенеси

Криста Пайк е в съзнание и може да говори, след като оцеля при неуспешен опит за изпълнение на смъртната ѝ присъда в Тенеси. Адвокатите ѝ заявиха, че прогнозата за състоянието ѝ остава неясна, но очакват дълъг период на възстановяване.

„Прогнозите по-прежнему са неопределени, а най-малкото очакваме дълъг период на възстановяване“, се казва в изявлението на защитата, цитирано от Асошиейтед прес. Адвокатите определят случилото се като „безпрецедентно от медицинска гледна точка“.

По думите им Пайк е получила сериозни травми по ръцете и продължава да бъде прикована към болничното легло с белезници. Тя остава под медицинско наблюдение след процедурата, проведена на 30 септември в затвора „Ривърбенд“ в Нешвил.

Две дози пентобарбитал и най-малко седем игли

При опита за екзекуция на Пайк са били приложени две дози пентобарбитал – лекарство, използвано при смъртоносна инжекция. Въпреки това тя е останала жива и е била транспортирана за спешна медицинска помощ.

Адвокатите ѝ твърдят, че при опитите за осигуряване на венозен достъп са използвани най-малко седем игли. Един от адвокатите е съобщил, че е преброил убожданията по лявата ѝ ръка, като една от иглите е изглеждала огъната при изваждането ѝ. Тези подробности са изложени от защитата и не представляват окончателен резултат от разследването.

Преди екзекуцията адвокатите са предупреждавали, че Пайк страда от тромбоцитоза – състояние, при което броят на тромбоцитите е повишен и може да се увеличи рискът от образуване на кръвни съсиреци. Те са заявявали, че това може да доведе до допълнителни страдания при въвеждането на смъртоносните лекарства.

Тенеси спря останалите екзекуции за годината

Пайк, която е на 50 години, е осъдена за убийство, извършено през 1995 г. Тя е трябвало да стане първата жена, екзекутирана в Тенеси от повече от 200 години.

След неуспешната процедура губернаторът на щата Бил Лий разпореди независимо разследване, което трябва да установи какво се е случило и дали е бил спазен утвърденият протокол. Той също така спря останалата планирана за 2026 г. екзекуция в Тенеси. Това беше вторият неуспешен опит за изпълнение на смъртна присъда в щата през годината.

Департаментът по поправителните учреждения на Тенеси заяви, че служителите са следвали законния протокол, одобрен от главния прокурор на щата. Предстои разследването да изясни причините за провала и дали ще бъдат необходими промени в процедурите.

Източници: apnews.com, axios.com