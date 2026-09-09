Солиден разрив в съюза! Германското правителство отложи телефонен разговор между канцлерът Фридрих Мерц и Доналд Тръмп

Германското правителство отложи планиран телефонен разговор между канцлера Фридрих Мерц и президента на САЩ Доналд Тръмп по повод предстоящото отбелязва на годишнината от атентатите на 11 септември, като все още не е насрочена нова дата, предаде ДПА, позовавайки се на правителствен говорител, пише БТА.
Той не посочи причината за отлагането. Вчера Тръмп приписа победата на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в изборите за местен парламент в провинция Саксония-Анхлат на германските имиграционни правила и разпоредби, които американският президент определи като ужасни.
Американският президент Доналд Тръмп поздрави по-рано днес германската партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) за изборната ѝ победа в провинция Саксония-Анхалт, като заяви, че крайнодясната партия "набира сила", предаде ДПА.
"Уау! Популистката партия в Германия току-що преживя наистина голяма нощ", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл, имайки предвид регионалните избори в неделя. Тръмп не спомена изрично AзГ, но препратката беше ясна.
АзГ и нейните привърженици са уморени от "абсолютно ужасните имиграционни правила" в Германия, заяви Тръмп. "ТЕ СА ВЪВ ВЪЗХОД И НЯМА ДА ТЪРПЯТ ПОВЕЧЕ", написа той.
Тръмп завърши публикацията си с възклицанието "MGGA!!!", което явно означава "Make Germany Great Again" ("Да направим Германия отново велика") – игра на думи с неговия девиз "Да направим Америка отново велика", известен като "MAGA".
В изборната нощ Тръмп вече сподели в Трут Соушъл изображение на прогнозата за регионалните избори в Саксония-Анхалт. Той не коментира диаграмата, която показваше, че AзГ печели изборите.
Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари миналата година, се смята, че AзГ поддържа по-тесни връзки с Вашингтон от всякога. Съпредседателката на партията Алис Вайдел описа Тръмп като пример за подражание след завръщането му в Белия дом, а представители на AзГ пътуваха до Вашингтон за встъпването му в длъжност.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се срещна с Вайдел в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари миналата година. На конференцията Ванс предупреди, че изключването на популистките партии и изграждането на политически "защитни стени" крие риск от пренебрегване на волята на милиони избиратели. Изказването му предизвика полемика по онова време и породи критики от страна на много германски политици.
През втория си мандат Тръмп води политика на масови депортации и твърд подход спрямо мигрантите. Президентът републиканец неведнъж е критикувал германската политика в областта на убежището и миграцията, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #42, #43
20:51 09.09.2026
2 Краварска медия
20:51 09.09.2026
3 Гост
Коментиран от #12, #28, #48
20:51 09.09.2026
4 Боруна Лом
20:51 09.09.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #18
20:52 09.09.2026
6 Къде се
Коментиран от #25
20:53 09.09.2026
7 Бъдеще
20:53 09.09.2026
8 Ха-ха-ха
20:54 09.09.2026
9 ПО ТОЧНО
Коментиран от #16
20:54 09.09.2026
10 Браво, Мерц!
20:57 09.09.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #27
20:57 09.09.2026
12 Не само прилича
До коментар #3 от "Гост":Той си е такъв. Обяви война на Русия на принципа на вълка и агнето.
"Ти ми мътиш водата, понеже съм гладен!" И няма значение, че аз стоя на по-високо място в реката. Просто, щом ти казвам: "Ти си виновно, значи е така. И няма нужна от никакви доказателства!" Това е този ЕсЕс син на фашисти. Огромна омраза има към Русия, която няма изобщо никакво оправдание!!! Сащ още са окупирали Германия, НЕ Русия. Русия отдавна се изтегли и им позволи обединението. Но, те нея мразят, вместо още останалите окупанти? Това са есес по природа психопати.
20:59 09.09.2026
13 мдааааа
21:00 09.09.2026
14 И немците
21:02 09.09.2026
15 Kaлпазанин
Коментиран от #17
21:03 09.09.2026
16 Кой
До коментар #9 от "ПО ТОЧНО":Путин ли?
Коментиран от #29
21:04 09.09.2026
17 С каква цел
До коментар #15 от "Kaлпазанин":бе Мориц?
21:05 09.09.2026
18 Русия
До коментар #5 от "стоян георгиев":отдавна,подводница!
Коментиран от #33
21:06 09.09.2026
19 Адмирал Есен
Коментиран от #31
21:07 09.09.2026
20 Истината
21:08 09.09.2026
21 Механик
Ако Тръмп вика, че ще бомбардира Иран, тогава всички викат "Да живей БЕЛИЯТ ВОЖД". Но когато Тръмпаря поздравява Путин или АзГ, тогава го пишат "агент Краснов". И това раздвоение на личността прави малките розАви понита на шарени бръНбарЕ.
21:09 09.09.2026
22 Хм...
А тръмп е просто инфантилен идиот. И по тая причина вече никой не го бръсне за cливa.
Коментиран от #36
21:10 09.09.2026
23 az СВО Победа 81
Добрите новини на днешният празничен ден не спират!
Честит 9-ти Септември на всички!
Коментиран от #45
21:11 09.09.2026
24 УдоМача
21:12 09.09.2026
25 Ами
До коментар #6 от "Къде се":тролчетата са с работно време! Центове не получават за извънредно задноближие ...
21:13 09.09.2026
26 Една след друга
21:15 09.09.2026
27 Абе,
До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":М.А.Ц.Е. не те ли гушка вече някой участник в София прайд...
Коментиран от #39
21:15 09.09.2026
28 не може да бъде
До коментар #3 от "Гост":Подозренията за нацистките разбирания на Мерц изобщо не са за подценяване!?Дядо му по майчина линия е виден нацист съратник на Хитлер -не е ясно защо не е съден след войната!?Мерц е прекарал детските си години в къщата на дядо си и не крие че той му е оказал влияние в израстването!?
21:17 09.09.2026
29 Много ясно
До коментар #16 от "Кой":Еднозначно е.
21:17 09.09.2026
30 Ицо
Коментиран от #35
21:18 09.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 стоян георгиев
До коментар #18 от "Русия":Е очите на празноглавците като тебе, може и да е!
21:20 09.09.2026
34 Гергинов,
21:21 09.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Еми точно това
До коментар #22 от "Хм...":Е опасното в момента! Тъпи и бецмозъчни същества управляват Европа и света. Като нищо ще го запалят, понеже толкова им е "акъла"!
21:22 09.09.2026
37 Герге ,
21:23 09.09.2026
38 коко боко
21:26 09.09.2026
39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #27 от "Абе,":аве..л ..но..не ми се занимава с ч..ии ма природата , да те намеря и направя инвалид-малко те е убил господ
21:33 09.09.2026
40 Хич пък
21:37 09.09.2026
41 Тоя, пък.
21:38 09.09.2026
42 Пловдив
До коментар #1 от "Софиянец":На всички ни е приятно!
21:41 09.09.2026
43 Това сигурно ли е
До коментар #1 от "Софиянец":че я е нарекъл "крайнодясната партия " ?
21:41 09.09.2026
44 az СВО Победа 81
Агент "Дони" яко гази!
🤣🤣🤣🤣
21:45 09.09.2026
45 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
Коментиран от #50
21:46 09.09.2026
46 Шоу
21:49 09.09.2026
47 Перо
21:50 09.09.2026
48 Бай Араб
До коментар #3 от "Гост":Че какво му е лошото на СС ? Няма нищо по-хубаво от Третия Райх !
21:51 09.09.2026
49 Бай Араб
21:52 09.09.2026
50 Хи хи
До коментар #45 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":рип сесесере ама още ползваш ток от атомен реактор на сесесерето за да захраниш китайския си комунистически компютър, направен с руски суровини !!!
21:57 09.09.2026
51 ами нормално
22:01 09.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Винаги с Германия,
22:15 09.09.2026