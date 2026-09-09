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Солиден разрив в съюза! Германското правителство отложи телефонен разговор между канцлерът Фридрих Мерц и Доналд Тръмп

Солиден разрив в съюза! Германското правителство отложи телефонен разговор между канцлерът Фридрих Мерц и Доналд Тръмп

9 Септември, 2026 20:48, обновена 9 Септември, 2026 22:05 2 602 53

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  • фридрих мерц-
  • алис вайдел-
  • доналд тръмп-
  • алтернатива за германия

Американският президент Тръмп поздрави по-рано днес германската партия "Алтернатива за Германия" за изборната ѝ победа в провинция Саксония-Анхалт, като заяви, че крайнодясната партия набира сила

Солиден разрив в съюза! Германското правителство отложи телефонен разговор между канцлерът Фридрих Мерц и Доналд Тръмп - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германското правителство отложи планиран телефонен разговор между канцлера Фридрих Мерц и президента на САЩ Доналд Тръмп по повод предстоящото отбелязва на годишнината от атентатите на 11 септември, като все още не е насрочена нова дата, предаде ДПА, позовавайки се на правителствен говорител, пише БТА.

Той не посочи причината за отлагането. Вчера Тръмп приписа победата на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) в изборите за местен парламент в провинция Саксония-Анхлат на германските имиграционни правила и разпоредби, които американският президент определи като ужасни.

Американският президент Доналд Тръмп поздрави по-рано днес германската партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) за изборната ѝ победа в провинция Саксония-Анхалт, като заяви, че крайнодясната партия "набира сила", предаде ДПА.

"Уау! Популистката партия в Германия току-що преживя наистина голяма нощ", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл, имайки предвид регионалните избори в неделя. Тръмп не спомена изрично AзГ, но препратката беше ясна.

АзГ и нейните привърженици са уморени от "абсолютно ужасните имиграционни правила" в Германия, заяви Тръмп. "ТЕ СА ВЪВ ВЪЗХОД И НЯМА ДА ТЪРПЯТ ПОВЕЧЕ", написа той.

Тръмп завърши публикацията си с възклицанието "MGGA!!!", което явно означава "Make Germany Great Again" ("Да направим Германия отново велика") – игра на думи с неговия девиз "Да направим Америка отново велика", известен като "MAGA".

В изборната нощ Тръмп вече сподели в Трут Соушъл изображение на прогнозата за регионалните избори в Саксония-Анхалт. Той не коментира диаграмата, която показваше, че AзГ печели изборите.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари миналата година, се смята, че AзГ поддържа по-тесни връзки с Вашингтон от всякога. Съпредседателката на партията Алис Вайдел описа Тръмп като пример за подражание след завръщането му в Белия дом, а представители на AзГ пътуваха до Вашингтон за встъпването му в длъжност.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се срещна с Вайдел в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари миналата година. На конференцията Ванс предупреди, че изключването на популистките партии и изграждането на политически "защитни стени" крие риск от пренебрегване на волята на милиони избиратели. Изказването му предизвика полемика по онова време и породи критики от страна на много германски политици.

През втория си мандат Тръмп води политика на масови депортации и твърд подход спрямо мигрантите. Президентът републиканец неведнъж е критикувал германската политика в областта на убежището и миграцията, отбелязва ДПА.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    77 14 Отговор
    Хихихи! Мед ми капе от сърцето като гледам как "колективния" запад всъщност е един миризлив змиярник 😂

    Коментиран от #42, #43

    20:51 09.09.2026

  • 2 Краварска медия

    33 13 Отговор
    ми то няма смисъл, и двамата са умствено изостанали

    20:51 09.09.2026

  • 3 Гост

    70 9 Отговор
    Мерц прилича на есесовец какво се прави на либерал.

    Коментиран от #12, #28, #48

    20:51 09.09.2026

  • 4 Боруна Лом

    39 8 Отговор
    МЕРЦ ПРИ АДОЛФ

    20:51 09.09.2026

  • 5 стоян георгиев

    32 8 Отговор
    Дяа потъващи икономически кораба!

    Коментиран от #18

    20:52 09.09.2026

  • 6 Къде се

    25 3 Отговор
    тролчета та?! И нак ще коментират?! Дали либе рас Тки,или тръмп ес ки?! Май стоим разкрачени!

    Коментиран от #25

    20:53 09.09.2026

  • 7 Бъдеще

    39 5 Отговор
    Все по добри новини! Дано се върне нормалността!!!

    20:53 09.09.2026

  • 8 Ха-ха-ха

    47 6 Отговор
    Щото Мерц е бита карта. АзГ го отнесоха, като куцо пиле домат!!! :)... Фашистите масивно губят народа в Германия... Скоро ще има пак "Нюрнбергски съд" за фашисти... И айде в затвора...

    20:54 09.09.2026

  • 9 ПО ТОЧНО

    30 4 Отговор
    ПЛЕШИВОТО НА ЦИ ДА ХВАЩА ПЪТЯ ,......НЕМА ДА ГО БЪДЕ

    Коментиран от #16

    20:54 09.09.2026

  • 10 Браво, Мерц!

    10 39 Отговор
    Не се дупиш на Рижия клоун като АзГъзените копейци и вся нацисткая св.ол.очь.

    20:57 09.09.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 28 Отговор
    само армиите на ВЕРМАХТа , със своите СС панцер дивизии ,ВАФЕН СС унд ТОТЕНКОПФ///СЪС САЩ И Англия тоя път за съюз , ще изкарат бакшиша от бункера!!!ЗИГ ХАЙЛ!!!

    Коментиран от #27

    20:57 09.09.2026

  • 12 Не само прилича

    38 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Той си е такъв. Обяви война на Русия на принципа на вълка и агнето.
    "Ти ми мътиш водата, понеже съм гладен!" И няма значение, че аз стоя на по-високо място в реката. Просто, щом ти казвам: "Ти си виновно, значи е така. И няма нужна от никакви доказателства!" Това е този ЕсЕс син на фашисти. Огромна омраза има към Русия, която няма изобщо никакво оправдание!!! Сащ още са окупирали Германия, НЕ Русия. Русия отдавна се изтегли и им позволи обединението. Но, те нея мразят, вместо още останалите окупанти? Това са есес по природа психопати.

    20:59 09.09.2026

  • 13 мдааааа

    18 1 Отговор
    Не знаех , че Дончо е в " съюза " ..

    21:00 09.09.2026

  • 14 И немците

    11 11 Отговор
    разбраха,кой е Краснов!

    21:02 09.09.2026

  • 15 Kaлпазанин

    25 3 Отговор
    Кви атентати бре ,тва беше режисиран от Ротшилд театър ,и какъв съюз с магарето Мерц на Блек рок,швабите след 70 години започнаха да разбират че са роби на същия Ротшилд

    Коментиран от #17

    21:03 09.09.2026

  • 16 Кой

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "ПО ТОЧНО":

    Путин ли?

    Коментиран от #29

    21:04 09.09.2026

  • 17 С каква цел

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Kaлпазанин":

    бе Мориц?

    21:05 09.09.2026

  • 18 Русия

    2 8 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    отдавна,подводница!

    Коментиран от #33

    21:06 09.09.2026

  • 19 Адмирал Есен

    4 1 Отговор
    наци ли е?

    Коментиран от #31

    21:07 09.09.2026

  • 20 Истината

    4 7 Отговор
    Дони е въздух под налягане, също като меме койна му.

    21:08 09.09.2026

  • 21 Механик

    28 3 Отговор
    Жълтопаветните вече трета година не могат да се уточнят какъв им се пада Тръмп.
    Ако Тръмп вика, че ще бомбардира Иран, тогава всички викат "Да живей БЕЛИЯТ ВОЖД". Но когато Тръмпаря поздравява Путин или АзГ, тогава го пишат "агент Краснов". И това раздвоение на личността прави малките розАви понита на шарени бръНбарЕ.

    21:09 09.09.2026

  • 22 Хм...

    15 2 Отговор
    Еврогейските евнуси са заложили всичко което имат. Като казвам всичко, имам предвид АБСОЛЮТНО всичко. Дето се вика ОЛ ИН! Икономиките, бъдещето на населението и държавите си, самите себе си. По тая причина окото няма да им мигне да запалят европа и света. Направо са озверели. Ножа е опрял до кокала. Единствено може да ги спре Путин и Русия. Путин обаче спи дълбоко, макар че напоследък като че ли взе да показва признаци на пробуждане.
    А тръмп е просто инфантилен идиот. И по тая причина вече никой не го бръсне за cливa.

    Коментиран от #36

    21:10 09.09.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    19 2 Отговор
    Паяците в буркана започнаха да ся самоизяждат... 🤣🤣🤣


    Добрите новини на днешният празничен ден не спират!

    Честит 9-ти Септември на всички!

    Коментиран от #45

    21:11 09.09.2026

  • 24 УдоМача

    5 1 Отговор
    Лудия Тръмп ще накара немското правителство зорлем да скъса канцлер акта с Америка за първи път в историята след втората световна ;)

    21:12 09.09.2026

  • 25 Ами

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Къде се":

    тролчетата са с работно време! Центове не получават за извънредно задноближие ...

    21:13 09.09.2026

  • 26 Една след друга

    4 2 Отговор
    хибридни статии!

    21:15 09.09.2026

  • 27 Абе,

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    М.А.Ц.Е. не те ли гушка вече някой участник в София прайд...

    Коментиран от #39

    21:15 09.09.2026

  • 28 не може да бъде

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Подозренията за нацистките разбирания на Мерц изобщо не са за подценяване!?Дядо му по майчина линия е виден нацист съратник на Хитлер -не е ясно защо не е съден след войната!?Мерц е прекарал детските си години в къщата на дядо си и не крие че той му е оказал влияние в израстването!?

    21:17 09.09.2026

  • 29 Много ясно

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Кой":

    Еднозначно е.

    21:17 09.09.2026

  • 30 Ицо

    0 12 Отговор
    Има ли гнясъни копейки?

    Коментиран от #35

    21:18 09.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Русия":

    Е очите на празноглавците като тебе, може и да е!

    21:20 09.09.2026

  • 34 Гергинов,

    1 0 Отговор
    ШТИНАЛЕЯБЕТОНЯ

    21:21 09.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Еми точно това

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хм...":

    Е опасното в момента! Тъпи и бецмозъчни същества управляват Европа и света. Като нищо ще го запалят, понеже толкова им е "акъла"!

    21:22 09.09.2026

  • 37 Герге ,

    3 0 Отговор
    Ше пускаме дроня- касичка .

    21:23 09.09.2026

  • 38 коко боко

    2 0 Отговор
    що тъй ма мале,ще видете после де акът гладните

    21:26 09.09.2026

  • 39 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Абе,":

    аве..л ..но..не ми се занимава с ч..ии ма природата , да те намеря и направя инвалид-малко те е убил господ

    21:33 09.09.2026

  • 40 Хич пък

    2 1 Отговор
    Не се вълнувам от изборите в германия. Фашисти срещу нацисти.

    21:37 09.09.2026

  • 41 Тоя, пък.

    3 3 Отговор
    Дългата kва на зеленски усеща ли, че вече е пътник?

    21:38 09.09.2026

  • 42 Пловдив

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    На всички ни е приятно!

    21:41 09.09.2026

  • 43 Това сигурно ли е

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    че я е нарекъл "крайнодясната партия " ?

    21:41 09.09.2026

  • 44 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    И за капак, преди минути Тръмп обяви за предстояща нова двустранна среща с В.В.Путин!

    Агент "Дони" яко гази!
    🤣🤣🤣🤣

    21:45 09.09.2026

  • 45 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #50

    21:46 09.09.2026

  • 46 Шоу

    0 0 Отговор
    Айдее разтурихме съюза.

    21:49 09.09.2026

  • 47 Перо

    1 0 Отговор
    Мерц знае, че Тръмп не понася джендърия, но възпитанието му не може да му позволи поздравления за загубата!

    21:50 09.09.2026

  • 48 Бай Араб

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Че какво му е лошото на СС ? Няма нищо по-хубаво от Третия Райх !

    21:51 09.09.2026

  • 49 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Агент Краснов скоро ще се наиграе и той ,от играчка плачка .

    21:52 09.09.2026

  • 50 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "RIP Сесесере 1920 1991💀🍌":

    рип сесесере ама още ползваш ток от атомен реактор на сесесерето за да захраниш китайския си комунистически компютър, направен с руски суровини !!!

    21:57 09.09.2026

  • 51 ами нормално

    1 1 Отговор
    Тръмпи гледа в перспектива. АзГ ще управлява Германия, трябва да се поддържат добри отношения.

    22:01 09.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Винаги с Германия,

    0 0 Отговор
    никога против САЩ.

    22:15 09.09.2026

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