Балистична атака срещу Украйна: взривове в Киев и Днипро

Взривове са прозвучали в Киев и Днипро след обявена въздушна тревога заради заплаха от балистични удари. Тревогата в столицата и редица украински области е обявена около 03:09 часа.

Въздушните сили на Украйна предупредиха: „Заплаха от използване на балистично оръжие от Брянск и от юг. Балистична ракета към Киев. В посока Днипро.“ Малко след съобщението за движение на ракети към столицата в Киев е прозвучала серия от взривове. Взривове са чути и в Днипро.

Предупрежденията започнаха още вечерта

Съобщенията за ракетната заплаха последваха предупреждения от предходния ден. На 6 октомври вечерта Въздушните сили на Украйна информираха за излитане на носители на крилати ракети от руското летище „Бяла“.

По-рано същия ден президентът Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовка на масиран руски удар.

Към момента на съобщението няма потвърдени данни за жертви, ранени или материални щети. Информацията за взривовете е публикувана от „Украинская правда“, позовавайки се на Въздушните сили на Украйна и картата на въздушните тревоги.

Източници: pravda.com.ua