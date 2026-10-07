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Балистична атака срещу Украйна: взривове в Киев и Днипро
  Тема: Украйна

Балистична атака срещу Украйна: взривове в Киев и Днипро

7 Октомври, 2026 03:40 555 1

  • киев-
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  • балистични ракети-
  • въздушна тревога-
  • украйна

Въздушните сили на Украйна съобщиха за ракети към столицата и Днипро. Няма потвърдени данни за жертви и щети.

Балистична атака срещу Украйна: взривове в Киев и Днипро - 1
Снимка: Генштаб ВСУ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Взривове са прозвучали в Киев и Днипро след обявена въздушна тревога заради заплаха от балистични удари. Тревогата в столицата и редица украински области е обявена около 03:09 часа.

Въздушните сили на Украйна предупредиха: „Заплаха от използване на балистично оръжие от Брянск и от юг. Балистична ракета към Киев. В посока Днипро.“ Малко след съобщението за движение на ракети към столицата в Киев е прозвучала серия от взривове. Взривове са чути и в Днипро.

Предупрежденията започнаха още вечерта

Съобщенията за ракетната заплаха последваха предупреждения от предходния ден. На 6 октомври вечерта Въздушните сили на Украйна информираха за излитане на носители на крилати ракети от руското летище „Бяла“.

По-рано същия ден президентът Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване разполага с информация за подготовка на масиран руски удар.

Към момента на съобщението няма потвърдени данни за жертви, ранени или материални щети. Информацията за взривовете е публикувана от „Украинская правда“, позовавайки се на Въздушните сили на Украйна и картата на въздушните тревоги.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
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