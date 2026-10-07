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Тръмп похвали икономическите връзки между САЩ и Китай
  Тема: Икономика

Тръмп похвали икономическите връзки между САЩ и Китай

7 Октомври, 2026 03:30 351 0

  • доналд трамп-
  • си цзинпин-
  • съединени щати-
  • китай-
  • търговски отношения

Американският президент определи търговските отношения с Пекин като много добри. Вашингтон и Пекин обявиха нови механизми за търговия и инвестиции.

Тръмп похвали икономическите връзки между САЩ и Китай - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп определи търговските отношения с Китай като много добри и заяви, че връзките между Вашингтон и Пекин могат да носят ползи и за двете страни.

„Имаме много добри търговски връзки. Те са наши съперници и всичко останало, но отношенията ми с председателя Си Цзинпин са отлични“, каза Тръмп в Белия дом на 4 септември, цитиран от Укринформ.

Коментарът беше направен преди държавното посещение на китайския лидер във Вашингтон. Си Цзинпин пристигна в САЩ на 23 септември, а визитата му продължи до 25 септември. По време на срещите двамата лидери обсъдиха търговията, инвестициите, технологиите и веригите за доставки.

Нови механизми за търговия и инвестиции

Белият дом съобщи, че САЩ и Китай са активирали Съвет за търговия и Съвет за инвестиции. Двете страни са постигнали съгласие за по-благоприятно тарифно третиране на стоки за 30 млрд. долара във всяка посока, като са включени земеделски продукти, риба и морски дарове, дървесина, медицински изделия и потребителски стоки.

Вашингтон обяви още, че Китай ще внася най-малко 10 млн. метрични тона американски въглища годишно през 2027 и 2028 г. Продължават и разговорите за доставките на редкоземни елементи и други критични минерали, които са важни за редица индустрии.

В изявление след срещата Си Цзинпин заяви, че икономическите интереси на Китай и САЩ са тясно свързани и че има значително пространство за сътрудничество. Китайският лидер посочи, че двете страни могат да развиват конкуренция, но тя трябва да остане в определени граници.

Какво е потвърдено за речта в Балтимор

На 6 октомври Тръмп посети района на Балтимор, за да представи инвестиция от 3,7 млрд. долара на компанията Anduril в производството на компоненти за ядрени подводници. Асошиейтед прес съобщи, че американският президент е говорил за индустриалното производство и за възстановяването на корабостроителните способности на САЩ.

Публикуваният от агенцията материал за събитието не съдържа цитат на Тръмп за Си Цзинпин или за това, че търговско-икономическите връзки с Китай „носят много пари“. Затова тази конкретна реплика не може да бъде представена като независимо потвърден факт от отразяването на речта в Балтимор.

Източници: ukrinform.ua, apnews.com


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