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Конгресът на САЩ даде ход на закона за „адските санкции“ срещу Русия
  Тема: Украйна

Конгресът на САЩ даде ход на закона за „адските санкции“ срещу Русия

16 Септември, 2026 04:30, обновена 16 Септември, 2026 04:46 745 4

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САЩ обвиниха руското разузнаване в подготовка на поръчкови убийства. Полша и Финландия се борят с руски технологии и контрабанда

Конгресът на САЩ даде ход на закона за „адските санкции“ срещу Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Международната изолация на Москва и натискът върху нейните разузнавателни и икономически мрежи се засилват с безпрецедентни темпове. Американските институции задействаха тежки наказателни механизми, докато европейските служби се сблъскаха с нови руски шпионски аномалии и разкрити схеми за заобикаляне на санкционния режим.

Конгресът на САЩ даде ход на закона за „адските санкции“

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Камарата на представителите в САЩ официално гласува процедурна резолюция с резултат 7:3, с което даде „зелена светлина“ за окончателно гласуване на дълго подготвяния закон за „адски санкции“ срещу Русия и Иран. Документът, чийто основен съавтор е покойният сенатор Линдси Греъм, предвижда драстично разширяване на правомощията на президента Доналд Тръмп.

Ако бъде приет до дни преди есенната ваканция на Конгреса, законът ще позволи налагането на до 100% мита за държави (като Китай и Индия), които продължават да купуват руски петрол, уран и газ. Текстът предвижда и тотална блокада на руския „сенчест флот“ от танкери, както и космически 500-процентни тарифи за какъв да е директен руски внос в САЩ.

САЩ обвиниха руското разузнаване в подготовка на поръчкови убийства

Едновременно с това Министерството на правосъдието на САЩ излезе с разтърсващо обвинение. По време на извънредна пресконференция в Розовата градина на Белия дом, генералният прокурор Тод Бланш обяви, че е разсекретен обвинителен акт срещу група руски граждани, действали като агенти на руското разузнаване (мрежата RIS).

Руските шпиони са обвинени във финансиране на тероризъм и организиране на мащабен заговор за заказни убийства по целия свят. По данни на ФБР, групата е подготвяла покушение и срещу известен руски дисидент, за когото са вярвали, че в момента се укрива в района на столицата Вашингтон.

Руският дрон „Гербер“ се оказа непроницаем за рентген в Полша

В Европа вниманието е приковано към полското крайбрежие на Балтийско море. Намереният там в отлично техническо състояние руски военен безпилотен апарат — вероятно от новия модел „Гербер“ — изправи на нокти военните инженери. Полските експерти признаха, че специалната обшивка на дрона изобщо не се влияе от рентгеново облъчване и апаратът остава напълно непроницаем за стандартните скенери.

Армията търси алтернативни методи да провери вътрешността на машината без риск да активира вградената в нея взривна система за самоликвидация. Експертите бързат да разучат технологията, тъй като това е първият толкова добре запазен руски дрон от нов тип, уловен на територията на НАТО.

Финландия разплита контрабанда за руския ВПК за милиони

В Хелзинки митническите и следствените органи обявиха успешното разкриване на сложна сива логистична схема за доставка на забранено оборудване за руската тежка промишленост и ОПК. Разследването е установило, че две финландски компании са изнесли нелегално за Русия високоточни хидравлични помпи, клапани и електродвигатели на обща стойност 5,9 милиона евро.

В документите като крайни дестинации фиктивно са декларирани купувачи в Казахстан и Турция, но стоките са пренасочвани директно към Руската федерация. Под съдебна отговорност са подведени двама души, като единият от тях вече е рецидивист с четири други висящи дела за нарушаване на европейските санкции.


САЩ
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  • 1 ГЕРБЕР....... КО ШИ КАЖЕТЕ

    4 1 Отговор
    МАЙ СНОВА Е БЕЗАНАЛОГОВ..........НАИСТИНА НЕ НА МАЙТАП.........ТУКА ИМА НЕСЧАСТНИЦИ ДЕТО ОЩИ ДВА ВАГОНА ХЛЯБ ША ЯЗАДЪТ И АКЪЛА ИМ НЯМА ДА ДОДИ....

    04:45 16.09.2026

  • 2 Ох баня,ох кеф

    1 1 Отговор
    Факти пак нещо са изквичали на изпроводяк към забвението си

    05:14 16.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Да ви се смее ли да плаче ли човек на адските ви санкции ,не разбират че вече са жалки

    05:16 16.09.2026

  • 4 Госあ

    0 0 Отговор
    Мита на Китай и Индия, значи. Да видим...

    05:29 16.09.2026