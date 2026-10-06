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Атаки с дронове засегнаха Киев и Запорожие
  Тема: Украйна

Атаки с дронове засегнаха Киев и Запорожие

6 Октомври, 2026 06:35, обновена 6 Октомври, 2026 06:37 975 12

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  • запорожие-
  • руски дронове-
  • въздушни атаки

В Киев отломки подпалиха покрива на учебно заведение. В Запорожие удар по мост спря движението и рани двама души.

Атаки с дронове засегнаха Киев и Запорожие - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отломки от безпилотен летателен апарат са паднали върху покрива на учебно заведение в Оболонския район на Киев и са предизвикали пожар. Инцидентът е станал след обявяването на въздушна тревога заради заплаха от руски дронове, съобщи Киевската градска военна администрация.

Тревогата в украинската столица е обявена в 5:24 часа, след което са се чули взривове. На мястото са изпратени аварийни служби. Към момента на публикуването на информацията няма съобщения за пострадали при пожара в учебното заведение.

Двама пострадали при удар по мост в Запорожие

Почти по същото време руски сили са атакували един от мостовете над Днепър в Запорожие. Движението по съоръжението е било временно прекъснато заради последиците от удара.

„Врагът атакува един от мостовете над Днепър в Запорожие. Заради последиците от атаката движението по моста временно е преустановено“, съобщи и.д. ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.

По-късно е потвърдено, че при атаката са пострадали двама мъже на 43 и 54 години. Те са били откарани в болница, а състоянието им е оценено като леко. Жителите на града са призовани да се съобразяват с ограниченията за движение и да следят официалните съобщения за промени в трафика.

Двата инцидента са станали на фона на продължаващи руски въздушни атаки срещу украински градове. Данните за щетите и евентуални допълнителни пострадали подлежат на уточняване от украинските власти.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мега пр ст таксиджия

    3 13 Отговор
    Рядък протест срещу Путин избухна в Москва, като демонстрантите скандираха „Долу царя“, "Долу ръцете от децата ни", а повече от 60 души бяха арестувани.

    Коментиран от #11

    06:47 06.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    13 2 Отговор
    Генерал Мороз ще помогне на Киев с преминаването на Днепър, както обеща Зеленски.

    06:47 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Русия

    4 8 Отговор
    Таксиджията е най-хубавото нещо, което може да се случи на този извънзмено пр ст народ. Следвашият им Президент нека е футболист или сервитьор. Може и миньор. Те са свикнали там да ги управляват такива

    Коментиран от #10

    06:50 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Само за падналите "отломки"

    8 1 Отговор
    от украинското ПВО върху покрива на училищно заведение ли ви разрешиха да пишете за Киев?
    Не ви е лесно и на вас:)
    Но пък татковците ви, които са работили в Работническо Дело, поне са се опитвали да вкарат и нещо между редовето. Явно сега в ЕССР е дори по-страшно за журналистиката.

    07:07 06.10.2026

  • 10 Бойко Борисов

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Русия":

    си го казал! А българите избират качествен матрял!
    И правилно си пропуснал, че е бил офицер от КГБ и е завършил право.
    Джордж Буш старши пък служител на ЦРУ

    07:21 06.10.2026

  • 11 Браво

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мега пр ст таксиджия":

    60 арестувани?!?Във Франция са над 5000 от които 3500 са малолетни.Но това е друг разговор,нали.

    07:44 06.10.2026

  • 12 Тая нощ

    1 5 Отговор
    украинците са ударили главния възел за съхранение на нефт и горива в Московска област - станция Володарская. Тя поема горивата от Московския и Рязанския нефтозавод и ги разпределя за Москва и нейните летища. Пожарът е мащабен и се вижда от километри.

    07:47 06.10.2026

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