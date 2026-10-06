Атаки с дронове засегнаха Киев и Запорожие

Отломки от безпилотен летателен апарат са паднали върху покрива на учебно заведение в Оболонския район на Киев и са предизвикали пожар. Инцидентът е станал след обявяването на въздушна тревога заради заплаха от руски дронове, съобщи Киевската градска военна администрация.
Тревогата в украинската столица е обявена в 5:24 часа, след което са се чули взривове. На мястото са изпратени аварийни служби. Към момента на публикуването на информацията няма съобщения за пострадали при пожара в учебното заведение.
Двама пострадали при удар по мост в Запорожие
Почти по същото време руски сили са атакували един от мостовете над Днепър в Запорожие. Движението по съоръжението е било временно прекъснато заради последиците от удара.„Врагът атакува един от мостовете над Днепър в Запорожие. Заради последиците от атаката движението по моста временно е преустановено“, съобщи и.д. ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.
По-късно е потвърдено, че при атаката са пострадали двама мъже на 43 и 54 години. Те са били откарани в болница, а състоянието им е оценено като леко. Жителите на града са призовани да се съобразяват с ограниченията за движение и да следят официалните съобщения за промени в трафика.
Двата инцидента са станали на фона на продължаващи руски въздушни атаки срещу украински градове. Данните за щетите и евентуални допълнителни пострадали подлежат на уточняване от украинските власти.
Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мега пр ст таксиджия
Коментиран от #11
06:47 06.10.2026
3 И Киев е Руски
06:47 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Русия
Коментиран от #10
06:50 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Само за падналите "отломки"
Не ви е лесно и на вас:)
Но пък татковците ви, които са работили в Работническо Дело, поне са се опитвали да вкарат и нещо между редовето. Явно сега в ЕССР е дори по-страшно за журналистиката.
07:07 06.10.2026
10 Бойко Борисов
До коментар #7 от "Русия":си го казал! А българите избират качествен матрял!
И правилно си пропуснал, че е бил офицер от КГБ и е завършил право.
Джордж Буш старши пък служител на ЦРУ
07:21 06.10.2026
11 Браво
До коментар #2 от "Мега пр ст таксиджия":60 арестувани?!?Във Франция са над 5000 от които 3500 са малолетни.Но това е друг разговор,нали.
07:44 06.10.2026
12 Тая нощ
07:47 06.10.2026