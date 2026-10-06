Атаки с дронове засегнаха Киев и Запорожие

Отломки от безпилотен летателен апарат са паднали върху покрива на учебно заведение в Оболонския район на Киев и са предизвикали пожар. Инцидентът е станал след обявяването на въздушна тревога заради заплаха от руски дронове, съобщи Киевската градска военна администрация.

Тревогата в украинската столица е обявена в 5:24 часа, след което са се чули взривове. На мястото са изпратени аварийни служби. Към момента на публикуването на информацията няма съобщения за пострадали при пожара в учебното заведение.

Двама пострадали при удар по мост в Запорожие

Почти по същото време руски сили са атакували един от мостовете над Днепър в Запорожие. Движението по съоръжението е било временно прекъснато заради последиците от удара.

„Врагът атакува един от мостовете над Днепър в Запорожие. Заради последиците от атаката движението по моста временно е преустановено“, съобщи и.д. ръководителят на Запорожката областна военна администрация Михаил Семикин.

По-късно е потвърдено, че при атаката са пострадали двама мъже на 43 и 54 години. Те са били откарани в болница, а състоянието им е оценено като леко. Жителите на града са призовани да се съобразяват с ограниченията за движение и да следят официалните съобщения за промени в трафика.

Двата инцидента са станали на фона на продължаващи руски въздушни атаки срещу украински градове. Данните за щетите и евентуални допълнителни пострадали подлежат на уточняване от украинските власти.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.ua