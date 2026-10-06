Наводненията в Испания: двама загинали и нови бури

Наводненията в Испания продължават да създават проблеми в Каталуния, където двама души загинаха, а спасителни екипи издирват човек, изчезнал след пороя в района на Пинеда де Мар. Най-тежко е положението в провинция Барселона, където проливните дъждове през последните дни заляха улици, домове, пътища и железопътни линии.

Едната жертва е загинала в Тордера, след като върху нея е паднала стена. Втората е открита в наводнен гараж в Монтронес дел Валес. Издирването в Пинеда де Мар е подновено в понеделник с участието на пожарникари, морски спасители и сили за сигурност. Отделно испански медии съобщиха за втори човек, издирван в Гранолерс, но подробностите по случая все още се изясняват.

Гранолерс е сред най-засегнатите райони

В Гранолерс са измерени 92 литра дъжд на квадратен метър за по-малко от час. В районите Валес и Маресме натрупаните количества за три дни надхвърлят 300 литра на квадратен метър. Водата е блокирала автомобили, наводнила приземни помещения и прекъснала движението на влакове.

Река Бесос е достигнала дебит от 936 кубични метра в секунда при Санта Колома де Граманет. Според данни на Каталунската агенция по водите това е най-голямото покачване на реката през този век. Въпреки критично високото ниво не се е стигнало до преливане.

Пожарната служба е получила над 1500 сигнала за наводнени сгради, блокирани автомобили и нужда от евакуация. До 13 души са били спасени от автомобили, попаднали във вода. Проливните дъждове са нарушили работата на болниците „Вал д’Еброн“ в Барселона и „Хенерал де Гранолерс“, където част от дейностите са били реорганизирани.

Предупрежденията остават в сила

Каталунските власти изпратиха предупредителни съобщения до жители на няколко области и призоваха хората да ограничат пътуванията, да не приближават реки и дерета и да избягват подземни помещения. Временно бяха въведени ограничения за движението в райони около Барселона и Жирона. Засегнати бяха железопътни линии, пътища, полети и училищни дейности.

Испанската метеорологична служба очаква нови силни валежи и гръмотевични бури във вторник и сряда. Според каталунската служба за гражданска защита опасността може да започне да намалява между четвъртък и петък, но рискът от локални наводнения остава заради вече наситените с вода почви и високите речни нива.

Президентът на Каталуния Салвадор Иля обяви пакет от 75 милиона евро за засегнатите общини. „Сега трябва да насочим всички усилия към възстановяването“, заяви той.

В останалата част на Испания също са регистрирани инциденти, свързани с проливните дъждове. В Билбао са наводнени улици и приземни помещения, а в Кастилия и Леон властите предупредиха за риск от преливане на водоеми и замърсяване на водоснабдяването в райони, засегнати по-рано от пожари.

Източници: rtve.es, elpais.com, cadenaser.com