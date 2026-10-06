Сепаратистите спечелиха изборите в Квебек без мнозинство

Квебекската партия, която защитава независимостта на френскоезичната провинция, спечели изборите в Квебек, но не получи ясно мнозинство за самостоятелно управление. Партията се връща на власт за първи път от 2014 г., а резултатът е сериозно политическо предизвикателство за канадския премиер Марк Карни.

При преброени над 50 процента от бюлетините Квебекската партия събира 29 процента от гласовете. Либералната партия получава 23 процента, Консервативната партия – 21 процента, а Коалицията за бъдещето на Квебек – 14 процента. Все още не е ясно дали новото правителство ще разполага с мнозинство, или ще бъде принудено да търси подкрепа от други формации.

Обещание за нов референдум

Лидерът на партията Пол Сен-Пиер Пламондон ще бъде новият министър-председател на провинцията. Той е 49-годишен адвокат и оглавява формацията, която поставя въпроса за независимостта в центъра на политическата си програма.

Квебекската партия обещава да организира нов референдум за отделяне от Канада. Пламондон обаче заяви, че ще изчака края на мандата на президента на САЩ Доналд Тръмп през януари 2029 г. Причината, посочена от него, е търговското напрежение между Вашингтон и Отава.

„Настоящата ескалация на търговския конфликт не създава спокойна обстановка за размисъл относно бъдещето“, заяви Пол Сен-Пиер Пламондон.

Ако бъде проведен, това ще е третият референдум за независимостта на Квебек. Предишните два са организирани през 1980 и 1995 г. Вторият вот е спечелен от привържениците на оставането в Канада с малка разлика.

Правителство с ограничена подкрепа

Победата на сепаратистката партия не означава автоматично, че мнозинството от жителите на Квебек подкрепят отделянето от Канада. Провинцията има около 9 милиона жители и широки правомощия в рамките на федерацията.

Новото правителство ще трябва да разчита на подкрепа от опозиционни депутати, ако не успее да осигури мнозинство в провинциалния парламент. Това ще затрудни приемането на ключови закони и може да превърне въпроса за бъдещия референдум в основна тема на политическия дебат в Квебек и Канада.

В Монреал привърженици на партията отпразнуваха резултата с лозунга „Квебек, една страна“ – едно от най-познатите послания на движението за независимост.

Източници: bta.bg, apnews.com