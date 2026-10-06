Рубио: Исландия е ключов преден пост за сигурността на фона на нарастващото напрежение

Исландия е „ключов преден пост“ за сигурността на фона на нарастващото напрежение в региона, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на посещението си в северноатлантическата островна държава, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На пресконференция Рубио подчерта значението на Исландия за американските въоръжени сили и съвместните усилия за сигурността в региона.

„Исландия даде възможност на въоръжените сили на САЩ да демонстрират сила и чрез съвместно сътрудничество, използващо вашата територия, въздушно пространство и води, ни осигури ключов преден пост за наблюдение на тайни дейности и за възпиране на противници от навлизане във вашата суверенна територия и тази на нашите общи съюзници“, заяви американският държавен секретар.

Той определи като важно Съединените щати и Исландия да продължат да развиват сътрудничеството си в областта на сигурността. Рубио посочи още, че Вашингтон е отворен към по-тясно военно партньорство с Рейкявик.

По думите му заплахите за региона не се свеждат единствено до военни рискове, а включват и икономически натиск.

В същото време Рубио омаловажи възможността САЩ да сключат нови споразумения за свободна търговия в обозримо бъдеще. Попитан за евентуално търговско споразумение с Исландия, той заяви, че „ерата на споразуменията за свободна търговия вероятно няма да продължи в обозримо бъдеще“.

„Имам предвид не само с Исландия, а по принцип, в по-широк план“, уточни Рубио, цитиран от Ройтерс.

От своя страна външният министър на Исландия Торгердур Катрин Гунарсдотир заяви, че страната поддържа много добри отношения със Съединените щати и има желание да продължи да ги развива.