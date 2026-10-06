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Рубио: Исландия е ключов преден пост за сигурността на фона на нарастващото напрежение

Рубио: Исландия е ключов преден пост за сигурността на фона на нарастващото напрежение

6 Октомври, 2026 15:39, обновена 6 Октомври, 2026 15:39 373 4

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  • сигурност-
  • напрежение

Държавният секретар на САЩ заяви, че Вашингтон е готов за по-тясно военно сътрудничество с Рейкявик, но не очаква нови споразумения за свободна търговия в обозримо бъдеще

Рубио: Исландия е ключов преден пост за сигурността на фона на нарастващото напрежение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Исландия е „ключов преден пост“ за сигурността на фона на нарастващото напрежение в региона, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио по време на посещението си в северноатлантическата островна държава, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

На пресконференция Рубио подчерта значението на Исландия за американските въоръжени сили и съвместните усилия за сигурността в региона.

„Исландия даде възможност на въоръжените сили на САЩ да демонстрират сила и чрез съвместно сътрудничество, използващо вашата територия, въздушно пространство и води, ни осигури ключов преден пост за наблюдение на тайни дейности и за възпиране на противници от навлизане във вашата суверенна територия и тази на нашите общи съюзници“, заяви американският държавен секретар.

Той определи като важно Съединените щати и Исландия да продължат да развиват сътрудничеството си в областта на сигурността. Рубио посочи още, че Вашингтон е отворен към по-тясно военно партньорство с Рейкявик.

По думите му заплахите за региона не се свеждат единствено до военни рискове, а включват и икономически натиск.

В същото време Рубио омаловажи възможността САЩ да сключат нови споразумения за свободна търговия в обозримо бъдеще. Попитан за евентуално търговско споразумение с Исландия, той заяви, че „ерата на споразуменията за свободна търговия вероятно няма да продължи в обозримо бъдеще“.

„Имам предвид не само с Исландия, а по принцип, в по-широк план“, уточни Рубио, цитиран от Ройтерс.

От своя страна външният министър на Исландия Торгердур Катрин Гунарсдотир заяви, че страната поддържа много добри отношения със Съединените щати и има желание да продължи да ги развива.


Исландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    2 2 Отговор
    Исландия ще бъде 52-ри щат на САЩ след Гренландия и Канада.

    Коментиран от #3

    15:48 06.10.2026

  • 3 Тъпунчо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    смятай по добре.

    15:52 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.