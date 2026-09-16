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Управляващата коалиция в Германия призова за мерки срещу високите цени на горивата

Управляващата коалиция в Германия призова за мерки срещу високите цени на горивата

16 Септември, 2026 14:27 612 27

  • германия-
  • горива-
  • високи цени

Сред предложенията са намаляване на ДДС върху бензина и дизела или възстановяване на отстъпката за гориво

Управляващата коалиция в Германия призова за мерки срещу високите цени на горивата - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Представители на управляващата коалиция в Германия призоваха за спешни мерки за понижаване на цените на бензина и дизела, включително намаляване на ставката на ДДС или възстановяване на т.нар. отстъпка за гориво, съобщава Deutsche Welle, предава News.bg.

Лидерът на парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага отбеляза, че намаляването на ДДС върху бензина и дизела би донесло незабавно облекчение за водачите и бизнеса. Като алтернатива той предложи връщане към механизма за отстъпка при горивата, прилаган по-рано през май и юни.

Политикът подчерта, че германските власти трябва да предприемат спешни действия, за да спрат покачването на цените на горивата и да облекчат напрежението върху икономиката. Според него отлагането на подобни мерки би влошило ситуацията за потребителите и транспортния сектор.

Тази седмица цената на горивото в Германия достигна исторически връх.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жожоба

    13 0 Отговор
    Т.е. призовават себе си за мерки.... Пълно изтрещяване

    14:30 16.09.2026

  • 2 Сетиха се...

    14 0 Отговор
    Май пак ще потече петрол от руската федерация...

    Коментиран от #15

    14:30 16.09.2026

  • 3 Като например

    13 0 Отговор
    Нов пакет санкции против токсичната зависимост от недемократични горива.

    14:30 16.09.2026

  • 4 урсулише партише крейзише

    14 0 Отговор
    Предлагам още санкции по Русия.Така ще паднат цените и ще имаме излишък за танкове и бомби.

    14:35 16.09.2026

  • 5 Ей тъй на

    11 1 Отговор
    До края на юли цена около 1.70 с отстъпката, днес е 2.60. Очаква се 3.00 евро до края на месеца.

    Коментиран от #11

    14:37 16.09.2026

  • 6 Миндич

    14 0 Отговор
    Закръглихте ли санкциите до 25ия пакет? Питам за един колега.И всеки ден слушам,че в Русия имало опашки по бензиностанциите?Ами тук ,в нашия ЕСССР ми се чини съвсем скоро бензиностанците ще станат излишни и ни горива,ни храна,ни медицинско обслужване,ни производство...а бе всеобща евроатлантическа веселба!

    14:37 16.09.2026

  • 7 Северен поток

    6 0 Отговор
    Абе ако дърпаме морска вода за Германия от там дали ще живне икономиката.Може и да изнасяме.Знаете ли как се търси в България?Щте им я шитнем с някоя задължителна директива и готово.

    14:38 16.09.2026

  • 8 Ники

    12 0 Отговор
    Мерките са Северен поток и др.продуктови проводи с Руската Федерация,другото е глупак до глупака мила ми бабо орсула!

    14:39 16.09.2026

  • 9 Само питам

    13 0 Отговор
    Как е , работят ли санкциите ??

    14:39 16.09.2026

  • 10 Евродебил

    10 0 Отговор
    Както върви хавата май ,че неолибералната чума няма друга алтернатива освен тази да воюва с Русия.

    Коментиран от #14

    14:40 16.09.2026

  • 11 предизборно

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ей тъй на":

    и по 20 евро заради високите цени.Но после ни заклаха.Нещо като еврото.

    14:40 16.09.2026

  • 12 Овци има

    13 0 Отговор
    Докато хората си кротуват, цената ще се вдига още. Наркото е приоритет номер едно както каза гинеколожката. Мерцата изпълнява.

    14:41 16.09.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    13 1 Отговор
    🤣🤣🤣

    Като не щат евтини руски суровини сега ще гризат дървото...

    14:41 16.09.2026

  • 14 евромечти

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Евродебил":

    Ние не воюваме пращаме украинците.Ловят ги с бусовете из улиците и ги мятат на първа линия на хронта.

    14:44 16.09.2026

  • 15 Азия дебне

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сетиха се...":

    Ще потече ма в коя посока не се знае.

    14:47 16.09.2026

  • 16 Ъперкът

    9 0 Отговор
    Германия е с най-високата инфлация от втората световна война до днес. Ако някой си мисли, че България няма да бъде засегната… много се лъжи. Милиардите евра трябва да се плащат и няма не искам, няма недей.

    Коментиран от #19

    14:48 16.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пилотът Гошу

    8 0 Отговор
    Кого призовават, нали те са управляващата коалиция... Бай Ханс портиера ли...

    14:55 16.09.2026

  • 19 Шефчето

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ъперкът":

    Виждал ли си изобщо храните как вървят там защото във България яко ви клатят ама иначе били със висока инфлация . Във България да седнеш да ядеш навън трябва да си дадеш половината заплата и накрая гладен оставаш ама то се иска малко мозък.

    14:55 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ники

    4 0 Отговор
    Скоро друга песен ще запеете!

    15:00 16.09.2026

  • 23 Неон

    3 0 Отговор
    Я ,и ти почваш да поумняваш като европейците!По добре късно от колкото никога,нали?!

    15:02 16.09.2026

  • 24 Махай я махай Урсула

    3 0 Отговор
    Махнете Урсула

    15:05 16.09.2026

  • 25 Смешник

    3 0 Отговор
    Единствената работеща мярка е да свалят санкциите срещу Русия и да пуснат работеща
    та тръба на Северен поток

    15:19 16.09.2026

  • 26 таен комитет за освобождение

    2 0 Отговор
    До колко ако ви вдигнат горивото въстанието е неизбежно и се спасяваме от ЕС?

    15:23 16.09.2026

  • 27 Мерките са ясни

    0 0 Отговор
    Пускане на Севен поток и нефтопровода Дружба. Стига са се правили на интересни. И да пращат пари на Русия, а не на Украйна. От Украйна файда кой!

    15:26 16.09.2026

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