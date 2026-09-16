Управляващата коалиция в Германия призова за мерки срещу високите цени на горивата

Представители на управляващата коалиция в Германия призоваха за спешни мерки за понижаване на цените на бензина и дизела, включително намаляване на ставката на ДДС или възстановяване на т.нар. отстъпка за гориво, съобщава Deutsche Welle, предава News.bg.

Лидерът на парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага отбеляза, че намаляването на ДДС върху бензина и дизела би донесло незабавно облекчение за водачите и бизнеса. Като алтернатива той предложи връщане към механизма за отстъпка при горивата, прилаган по-рано през май и юни.

Политикът подчерта, че германските власти трябва да предприемат спешни действия, за да спрат покачването на цените на горивата и да облекчат напрежението върху икономиката. Според него отлагането на подобни мерки би влошило ситуацията за потребителите и транспортния сектор.

Тази седмица цената на горивото в Германия достигна исторически връх.