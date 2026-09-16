Управляващата коалиция в Германия призова за мерки срещу високите цени на горивата

Представители на управляващата коалиция в Германия призоваха за спешни мерки за понижаване на цените на бензина и дизела, включително намаляване на ставката на ДДС или възстановяване на т.нар. отстъпка за гориво, съобщава Deutsche Welle, предава News.bg.
Лидерът на парламентарната група на ХДС/ХСС в Бундестага отбеляза, че намаляването на ДДС върху бензина и дизела би донесло незабавно облекчение за водачите и бизнеса. Като алтернатива той предложи връщане към механизма за отстъпка при горивата, прилаган по-рано през май и юни.
Политикът подчерта, че германските власти трябва да предприемат спешни действия, за да спрат покачването на цените на горивата и да облекчат напрежението върху икономиката. Според него отлагането на подобни мерки би влошило ситуацията за потребителите и транспортния сектор.
Тази седмица цената на горивото в Германия достигна исторически връх.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жожоба
14:30 16.09.2026
2 Сетиха се...
Коментиран от #15
14:30 16.09.2026
3 Като например
14:30 16.09.2026
4 урсулише партише крейзише
14:35 16.09.2026
5 Ей тъй на
Коментиран от #11
14:37 16.09.2026
6 Миндич
14:37 16.09.2026
7 Северен поток
14:38 16.09.2026
8 Ники
14:39 16.09.2026
9 Само питам
14:39 16.09.2026
10 Евродебил
Коментиран от #14
14:40 16.09.2026
11 предизборно
До коментар #5 от "Ей тъй на":и по 20 евро заради високите цени.Но после ни заклаха.Нещо като еврото.
14:40 16.09.2026
12 Овци има
14:41 16.09.2026
13 az СВО Победа 81
Като не щат евтини руски суровини сега ще гризат дървото...
14:41 16.09.2026
14 евромечти
До коментар #10 от "Евродебил":Ние не воюваме пращаме украинците.Ловят ги с бусовете из улиците и ги мятат на първа линия на хронта.
14:44 16.09.2026
15 Азия дебне
До коментар #2 от "Сетиха се...":Ще потече ма в коя посока не се знае.
14:47 16.09.2026
16 Ъперкът
Коментиран от #19
14:48 16.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пилотът Гошу
14:55 16.09.2026
19 Шефчето
До коментар #16 от "Ъперкът":Виждал ли си изобщо храните как вървят там защото във България яко ви клатят ама иначе били със висока инфлация . Във България да седнеш да ядеш навън трябва да си дадеш половината заплата и накрая гладен оставаш ама то се иска малко мозък.
14:55 16.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ники
15:00 16.09.2026
23 Неон
15:02 16.09.2026
24 Махай я махай Урсула
15:05 16.09.2026
25 Смешник
та тръба на Северен поток
15:19 16.09.2026
26 таен комитет за освобождение
15:23 16.09.2026
27 Мерките са ясни
15:26 16.09.2026