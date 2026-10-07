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Марк Карни ще посети Турция и ще се срещне с Ердоган
  Тема: Икономика

Марк Карни ще посети Турция и ще се срещне с Ердоган

7 Октомври, 2026 02:55 377 0

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  • турция-
  • канада-
  • двустранни отношения

Канадският премиер ще бъде в Анкара и Истанбул от 21 до 23 октомври за разговори за търговията, енергетиката и сигурността.

Марк Карни ще посети Турция и ще се срещне с Ердоган - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канадският министър-председател Марк Карни ще посети Анкара и Истанбул от 21 до 23 октомври, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация от канцеларията на премиера. В турската столица Карни ще се срещне с президента Реджеп Тайип Ердоган.

Това ще бъде първото самостоятелно двустранно посещение на канадски лидер в Турция. Визитата е планирана като политически и икономически разговор между двамата съюзници от НАТО, като сред основните теми ще бъдат енергетиката, минното дело, климатът, отбраната и сигурността.

Разговори за двустранните отношения

По време на срещата си с Ердоган канадският премиер ще работи за укрепване на отношенията между двете държави. Разговорите ще обхванат както икономически сектори, така и въпроси, свързани с отбраната и сигурността.

След Анкара Карни ще пътува до Истанбул, където ще се срещне с турски бизнес лидери и инвеститори. Той ще представи Канада като привлекателна дестинация за търговия и инвестиции, съобщава Ройтерс.

Предстоящото посещение идва след обявяването на конкретни дати и маршрут от канцеларията на канадския премиер. До 23 октомври програмата предвижда срещи както на най-високо политическо равнище, така и разговори с представители на бизнеса.

Източници: bta.bg, uk.marketscreener.com


Турция
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