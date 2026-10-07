Времето днес, прогноза за сряда, 7 октомври: Слънчево и топло

Предимно слънчево време с разкъсана висока облачност ще има в България в сряда, 7 октомври. Облачността ще бъде по-плътна през първата половина на деня, а температурите ще продължат бавно да се повишават.

„В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден“, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който ще бъде по-добре изразен в източната половина на страната. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а по Черноморието ще достигат около 12°. Максималните стойности ще са между 23° и 28°.

В София се очакват около 7° сутринта и 23° през деня. В Пловдив температурите ще бъдат приблизително 9° и 24°, във Варна – 12° и 20°, а в Бургас – 11° и 20°.

Източници: bta.bg