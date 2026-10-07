Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Времето днес, прогноза за сряда, 7 октомври: Слънчево и топло

Времето днес, прогноза за сряда, 7 октомври: Слънчево и топло

7 Октомври, 2026 03:00, обновена 7 Октомври, 2026 02:53 328 0

  • прогноза за времето-
  • времето в сряда-
  • нихм-
  • температури-
  • българия

На места ще има разкъсана висока облачност, а температурите ще достигнат 28 градуса.

Времето днес, прогноза за сряда, 7 октомври: Слънчево и топло - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Предимно слънчево време с разкъсана висока облачност ще има в България в сряда, 7 октомври. Облачността ще бъде по-плътна през първата половина на деня, а температурите ще продължат бавно да се повишават.

„В сряда и четвъртък ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност, по-плътна през първия ден“, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология.

Ще духа слаб вятър от юг-югоизток, който ще бъде по-добре изразен в източната половина на страната. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а по Черноморието ще достигат около 12°. Максималните стойности ще са между 23° и 28°.

В София се очакват около 7° сутринта и 23° през деня. В Пловдив температурите ще бъдат приблизително 9° и 24°, във Варна – 12° и 20°, а в Бургас – 11° и 20°.

Източници: bta.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол