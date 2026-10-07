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Марко Рубио пристигна в Атина, протестираха срещу визитата му

Марко Рубио пристигна в Атина, протестираха срещу визитата му

7 Октомври, 2026 02:59 422 0

  • марко рубио-
  • гърция-
  • стратегически диалог-
  • антивоенен протест-
  • американско-гръцки отношения

Американският държавен секретар ще участва в шестия кръг на Стратегическия диалог между Гърция и САЩ.

Марко Рубио пристигна в Атина, протестираха срещу визитата му - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио пристигна в Атина на официално посещение, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. Той беше посрещнат на международното летище „Елефтериос Венизелос“ от гръцкия министър на външните работи Йоргос Герапетритис. На летището присъства и посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл.

Посещението е свързано с шестия кръг на Стратегическия диалог между Гърция и САЩ. В дневния ред са двустранното сътрудничество в областта на отбраната и сигурността, енергетиката, регионалната стабилност и по-широкото стратегическо партньорство между Атина и Вашингтон.

Срещи с гръцкото правителство

Основната част от програмата на Марко Рубио е предвидена за следващия ден. Американският държавен секретар ще разговаря с Йоргос Герапетритис, след което двамата се очаква да направят съвместно изявление за медиите. Рубио ще се срещне и с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

В програмата е включено посещение в посолството на САЩ в Атина за церемония по откриването на ново крило и обновената част на сградата. Рубио и гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас ще присъстват и на подписването на меморандум за сътрудничество между гръцките въоръжени сили и Националната гвардия на американския щат Флорида.

Антивоенен протест и засилени мерки

Пристигането на Рубио беше съпроводено от антивоенен протест и демонстрация срещу посещението му. По информация на ЕРТ в акцията са участвали синдикални организации, студентски сдружения и политически формации, които са се обявили срещу американската външна и военна политика.

Заради посещението в Атина е засилено полицейското присъствие. За следващия ден гръцката полиция е въвела временна забрана за публични събирания и демонстрации в определени части на центъра на столицата и в районите, свързани с програмата на американския държавен секретар. Като мотив за мярката са посочени съображения за сигурност.

Източници: bta.bg


Гърция
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