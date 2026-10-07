Тръмп ще обсъди с Путин евентуалния случай на чума

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има насрочен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, на който двамата ще обсъдят евентуален случай на белодробна чума в руски изследователски институт в Сибир.

„Много скоро ще разговарям с него по този въпрос“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом. По думите му американските власти водят „много задълбочени дискусии“ по случая и вероятно ще могат да предоставят повече информация на следващия ден.

Разследва се смъртта на служителка

Здравните власти в Русия проверяват обстоятелствата около смъртта на служителка, работила в Института за изследване на чумата в Сибир и Далечния изток. Руските власти са посочили като причина пневмония с неизвестен произход. Засега няма потвърждение, че жената е починала от белодробна чума.

Случаят привлече международно внимание заради работата на института с причинителите на чумата. Според Асошиейтед прес Световната здравна организация поддържа контакт с руските власти и оценява риска извън Русия като „много нисък“.

Тръмп заяви в понеделник, че Съединените щати са готови да окажат помощ на Русия. „Това е тежка болест. Знаете, това е болест, която преди успявахме да контролираме, но по някакъв начин тези микроби са станали по-силни и по-умни. Те са като армия“, каза американският президент.

Предстоящият разговор с Путин ще се проведе на фона на продължаващото разследване в Русия и на оценката на СЗО, че рискът за останалата част от света е много нисък.

Източници: bta.bg, apnews.com