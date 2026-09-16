Науседа: Сваленият в Литва дрон „Гербера“ най-вероятно е бил насочен към Украйна

Литовският президент Гитанас Науседа заяви, че дронът, който беше свален от италиански изтребители на НАТО в Литва вчера, е от тип, използван от Русия, и най-вероятно е бил насочен към Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това беше дрон „Гербера“, каза пред журналисти днес президентът, имайки предвид евтин безпилотен летателен апарат с голям обсег, изработен от шперплат.

Този тип дронове често се използват като примамки, но могат да носят и експлозиви.

„Най-вероятно това не е било умишлено действие срещу Литва. Вероятно дронът е бил насочен към Украйна, но е бил засегнат от украински средства за радиоелектронна борба и е отклонил курса си“, добави той.

Литовската армия анализира електрониката на дрона, за да установи към каква цел е бил насочен, каза Науседа.

Първи предполагаем руски дрон, свален от мисията на НАТО

Това е първият предполагаем руски дрон, свален от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на Балтийския регион, която патрулира във въздушното пространство над региона, откакто балтийските държави се присъединиха към алианса през 2004 г.

Държавите от източния фланг на НАТО многократно са засичали навлизане на дронове във въздушното им пространство, което засилва опасенията, че войната между Русия и Украйна може да се разпространи отвъд границите на алианса.

Русия все още не е коментирала инцидента.

„Ситуацията със сигурността не се е променила“, заяви Науседа.

Той уточни, че макар да няма признаци за мащабна операция срещу Литва или НАТО, не могат да бъдат изключени отделни инциденти, провокации и саботажни действия, включително операции под чужд флаг.

По думите му сред възможните сценарии са и нападения срещу руски опозиционни активисти или хора, подкрепящи Украйна.

Подобен случай и в Полша

Подобен случай беше регистриран и в Полша, където в понеделник военните извадиха от морето край северното крайбрежие на страната дрон, за който се предполага, че е руски, съобщи министърът на отбраната.