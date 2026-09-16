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Науседа: Сваленият в Литва дрон „Гербера“ най-вероятно е бил насочен към Украйна

Науседа: Сваленият в Литва дрон „Гербера“ най-вероятно е бил насочен към Украйна

16 Септември, 2026 16:24 403 10

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  • свален дрон

Литовският президент заяви, че безпилотният апарат е от тип, използван от Русия, и вероятно е отклонил курса си заради украински средства за радиоелектронна борба

Науседа: Сваленият в Литва дрон „Гербера“ най-вероятно е бил насочен към Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Литовският президент Гитанас Науседа заяви, че дронът, който беше свален от италиански изтребители на НАТО в Литва вчера, е от тип, използван от Русия, и най-вероятно е бил насочен към Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Това беше дрон „Гербера“, каза пред журналисти днес президентът, имайки предвид евтин безпилотен летателен апарат с голям обсег, изработен от шперплат.

Този тип дронове често се използват като примамки, но могат да носят и експлозиви.

„Най-вероятно това не е било умишлено действие срещу Литва. Вероятно дронът е бил насочен към Украйна, но е бил засегнат от украински средства за радиоелектронна борба и е отклонил курса си“, добави той.

Литовската армия анализира електрониката на дрона, за да установи към каква цел е бил насочен, каза Науседа.

Първи предполагаем руски дрон, свален от мисията на НАТО

Това е първият предполагаем руски дрон, свален от мисията на НАТО за противовъздушна отбрана на Балтийския регион, която патрулира във въздушното пространство над региона, откакто балтийските държави се присъединиха към алианса през 2004 г.

Държавите от източния фланг на НАТО многократно са засичали навлизане на дронове във въздушното им пространство, което засилва опасенията, че войната между Русия и Украйна може да се разпространи отвъд границите на алианса.

Русия все още не е коментирала инцидента.

„Ситуацията със сигурността не се е променила“, заяви Науседа.

Той уточни, че макар да няма признаци за мащабна операция срещу Литва или НАТО, не могат да бъдат изключени отделни инциденти, провокации и саботажни действия, включително операции под чужд флаг.

По думите му сред възможните сценарии са и нападения срещу руски опозиционни активисти или хора, подкрепящи Украйна.

Подобен случай и в Полша

Подобен случай беше регистриран и в Полша, където в понеделник военните извадиха от морето край северното крайбрежие на страната дрон, за който се предполага, че е руски, съобщи министърът на отбраната.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А някакви

    12 0 Отговор
    лоши новини имате ли? Дронове по прибалтийските пинчери са добра новина

    16:28 16.09.2026

  • 2 Трол

    11 0 Отговор
    Този дрон е кръстен на пп герб.

    Коментиран от #5

    16:29 16.09.2026

  • 3 Пари няма, действайте!

    9 0 Отговор
    В Украйна са спрели да изплащат пенсиите и заплатите. Айде да видим, украинските патриоти бандеровци дали ще се бият без пари или ще минат на страната на Русия. Украинските моряци отдавна го направиха. Избягаха в Русия с корабите, офицерите и адмирала си.

    16:34 16.09.2026

  • 4 Ъхйхх

    8 0 Отговор
    "Най - вероятно" ..... може би, Галиба, тралала, дрън дрън.

    16:34 16.09.2026

  • 5 Цецка Цачева

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    "Цъфнал гербер"🎶🎵🎼💃

    16:37 16.09.2026

  • 6 Айде бе, науседа

    12 0 Отговор
    Кога ще нападнете Русия? Там се свършиха отдавна пералните. И Русия е "слаба"! Вие трите пинчерчета ще я счачкате.... Давайте, не се бавете! Във вас ни е надеждата да защитите демокрацията! :)

    16:38 16.09.2026

  • 7 Лъжлива долна

    5 0 Отговор
    литовска uкpоnацzисstkъ поdlогъ. Дрона въобще не е руски а укропски,те редовно пресичат вашето пространство мъr6и лаviiски.

    16:46 16.09.2026

  • 8 Дали и този път

    4 0 Отговор
    е бил залепен с тиксо или украинците са били по-прецизни този път?
    И не е първия предполагаем руски дрон, с който украинците по идея на британците мътят водата.
    Не отдавна имаше същата постановка с дронове в Полша, където един събран с лепенки дрон бе кацнал върху някаква външна тоалетна. И снимки бяха публикувани.

    16:47 16.09.2026

  • 9 Пенчо

    2 0 Отговор
    Иначе няма как да обвинят Русия, че е техен!? Познато ни е!

    17:02 16.09.2026

  • 10 Тиква

    2 0 Отговор
    Оха, пинчери на уСрула,се събудиха с нова анимация, давайте, всички Вярваме на вас,уруди и окранацистите.

    17:05 16.09.2026

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