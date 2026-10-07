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Бивш анализатор на ЦРУ: Киев може да премести властта във Лвов
  Тема: Украйна

Бивш анализатор на ЦРУ: Киев може да премести властта във Лвов

7 Октомври, 2026 04:58 730 13

  • украйна-
  • киев-
  • лвов-
  • лари джонсън-
  • руски удари

Лари Джонсън твърди, че украинското правителство няма да може да продължи да работи в столицата заради ударите по Киев и инфраструктурата.

Бивш анализатор на ЦРУ: Киев може да премести властта във Лвов - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинското правителство може да бъде преместено от Киев във Лвов заради руските удари по столицата и инфраструктурни обекти. Това заяви бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън в ефира на YouTube канала на професора Глен Дисен.

„Те ще принудят правителството да се премести във Лвов. То няма да може да остане и да продължи да работи в Киев“, каза Джонсън в разговора. Изказването му е оценка, а не съобщение за взето решение от украинските власти.

Джонсън свързва прогнозата си с ударите по Киев

Според Джонсън руските войски имат инициативата по всички участъци на фронта и едновременно нанасят удари по Киев и по обекти от инфраструктурата. Той твърди, че натискът върху столицата може да направи невъзможна нормалната работа на държавното управление.

Газета.Ru съобщава, че изказването е направено на фона на серия руски удари по обекти в Киев и Киевска област. По-рано в украинската столица беше засилена защитата на Северния мост.

Москва заплаши с нови удари

Преди изказването на Джонсън президентът на Украйна Владимир Зеленски заяви, че Киев може да засили атаките срещу руски нефтопреработвателни предприятия. В отговор руското министерство на отбраната съобщи, че ще разшири ударите по военни и военно-промишлени обекти в Украйна.

Руското военно ведомство посочи, че сред възможните цели ще бъдат обекти в Киев и свързаната с тях инфраструктура. Това твърдение е позиция на руското министерство на отбраната и не представлява независимо потвърждение на конкретни бъдещи удари.

Към момента няма публично потвърждение от украинското президентство или правителството, че е взето решение за преместване на централните институции от Киев във Лвов. Не е обявен и срок, в който подобна евакуация би могла да се осъществи.

Източници: fight.fudgie.org


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    А ние в квартал Факултета си имаме улица с име Лвов

    05:10 07.10.2026

  • 2 Шаран БГ

    8 0 Отговор
    Този Лвов да не е на друга планета ? Добре си спомням, че в началото на 60-те години СССР порази в Индийския океан с балистична ракета определена точка !!
    Зеленски и цялата киевска клика трябва да си търсят планета , не друг град в близост със държавната граница!

    05:13 07.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Путин предупреди желаещите че ако продължат с мизериите Украйна ще бъде само Лвов и то зависи какво желание имат поляците

    05:15 07.10.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    КРАКОВ Е СТОЛИЦАТА НА ГАЛИЦИЯ СПОРЕД УКРАИНСКИТЕ НАЦИОНАЛИСТИ
    .... ЛВОВ Е ВТОРИЯ ПО ГОЛЕМИНА ГРАД
    .....
    ПОЛЯЦИТЕ МАЙ ЩЕ НАМЕРЯТ РАБОТА ЗА КУПЕНИТЕ М1А АБРАМС :)

    05:16 07.10.2026

  • 5 хихи

    7 0 Отговор
    За по сигурно във ...... Брюксел...

    05:17 07.10.2026

  • 6 Нено

    8 0 Отговор
    Може направо във Варшава да се премести хаха

    Коментиран от #7

    05:17 07.10.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нено":

    ТОГАВА ВЕЧЕ ПОЛЯЦИТЕ ЩЕ НАПРАВЯТ ГЕНОЦИД
    И БРАТУШКИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СПАСЯВАТ УКРАИНЦИТЕ :)

    05:21 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Маринов":

    ВСИЧКИ УКРАИНЦИ И БРАТУШКИ
    ЗНАЯТ ДУХОВНОТО ЗНАЧЕНИЕ
    ДА ТЕ ПОКАНЯТ НА КИЛИМЧЕТО В КРЕМЪЛ
    ЗА МИРНИ ПРЕГОВОРИ ...
    ......
    ЗЕЛЯ ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ЖИВ И ЗДРАВ ОТ МОСКВА, НО УКРАИНЦИТЕ ЩЕ ГО УБИЯТ ОЩЕ СЪЩИЯ ДЕН :))

    Коментиран от #11

    05:28 07.10.2026

  • 10 А след Лвов къде?

    4 0 Отговор
    Лондон? Вашингтон? Бора-Бора?

    05:28 07.10.2026

  • 11 Маринов

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Когато двамата лидери се разберат по телефона, а външните министри с екипите отработят документите, подписването може да стане където и да е. И във Вашингтон може, даже е желателно. И тогава няма проблем.
    Защото ако Киев подпише по късно капитулация, тогава отиват и Харков и Одеса и какво ли не още.

    Коментиран от #12

    05:37 07.10.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Маринов":

    СЛЕД КАТО ПАДНА КРАДНОСРМЕЙСК (ПОКРОВСК )
    ВСИЧКО ОТИВА ...
    С ГРУПА РУСКИ ПРИЯТЕЛИ 2023 ГОДИНА УСПЯХМЕ ДА КАЖЕМ НА ГЕН.ПОЛКОВНИК МОРДВИЧЕВ ЧЕ СПОРЕД НАС
    КЛЮЧА ЗА ВОЙНАТА Е ГРАД
    КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВСК)
    ... И ТОЙ ГО ВЪЗПРИЕ И ДОКЛАДВА ПО - НАГОРЕ
    :))
    .... ЖАЛКО Е ЧЕ МНОГО ЖЕРАВИ ЛЕТЯТ ... НО ВОЙНАТА Е ВОЙНА

    05:45 07.10.2026

  • 13 Беро

    4 0 Отговор
    Властта може да се премести и на Марс, с толкова откраднати пари няма да е трудно!
    Населението кой ще премести и къде?
    Кой ще стриже овцете покорено и колко?

    05:46 07.10.2026

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