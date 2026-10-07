Украинското правителство може да бъде преместено от Киев във Лвов заради руските удари по столицата и инфраструктурни обекти. Това заяви бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън в ефира на YouTube канала на професора Глен Дисен.

„Те ще принудят правителството да се премести във Лвов. То няма да може да остане и да продължи да работи в Киев“, каза Джонсън в разговора. Изказването му е оценка, а не съобщение за взето решение от украинските власти.

Джонсън свързва прогнозата си с ударите по Киев

Според Джонсън руските войски имат инициативата по всички участъци на фронта и едновременно нанасят удари по Киев и по обекти от инфраструктурата. Той твърди, че натискът върху столицата може да направи невъзможна нормалната работа на държавното управление.

Газета.Ru съобщава, че изказването е направено на фона на серия руски удари по обекти в Киев и Киевска област. По-рано в украинската столица беше засилена защитата на Северния мост.

Москва заплаши с нови удари

Преди изказването на Джонсън президентът на Украйна Владимир Зеленски заяви, че Киев може да засили атаките срещу руски нефтопреработвателни предприятия. В отговор руското министерство на отбраната съобщи, че ще разшири ударите по военни и военно-промишлени обекти в Украйна.

Руското военно ведомство посочи, че сред възможните цели ще бъдат обекти в Киев и свързаната с тях инфраструктура. Това твърдение е позиция на руското министерство на отбраната и не представлява независимо потвърждение на конкретни бъдещи удари.

Към момента няма публично потвърждение от украинското президентство или правителството, че е взето решение за преместване на централните институции от Киев във Лвов. Не е обявен и срок, в който подобна евакуация би могла да се осъществи.

Източници: fight.fudgie.org