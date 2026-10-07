Бивш анализатор на ЦРУ: Киев може да премести властта във Лвов

Украинското правителство може да бъде преместено от Киев във Лвов заради руските удари по столицата и инфраструктурни обекти. Това заяви бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън в ефира на YouTube канала на професора Глен Дисен.
„Те ще принудят правителството да се премести във Лвов. То няма да може да остане и да продължи да работи в Киев“, каза Джонсън в разговора. Изказването му е оценка, а не съобщение за взето решение от украинските власти.
Джонсън свързва прогнозата си с ударите по Киев
Според Джонсън руските войски имат инициативата по всички участъци на фронта и едновременно нанасят удари по Киев и по обекти от инфраструктурата. Той твърди, че натискът върху столицата може да направи невъзможна нормалната работа на държавното управление.
Газета.Ru съобщава, че изказването е направено на фона на серия руски удари по обекти в Киев и Киевска област. По-рано в украинската столица беше засилена защитата на Северния мост.
Москва заплаши с нови удари
Преди изказването на Джонсън президентът на Украйна Владимир Зеленски заяви, че Киев може да засили атаките срещу руски нефтопреработвателни предприятия. В отговор руското министерство на отбраната съобщи, че ще разшири ударите по военни и военно-промишлени обекти в Украйна.
Руското военно ведомство посочи, че сред възможните цели ще бъдат обекти в Киев и свързаната с тях инфраструктура. Това твърдение е позиция на руското министерство на отбраната и не представлява независимо потвърждение на конкретни бъдещи удари.
Към момента няма публично потвърждение от украинското президентство или правителството, че е взето решение за преместване на централните институции от Киев във Лвов. Не е обявен и срок, в който подобна евакуация би могла да се осъществи.
Източници: fight.fudgie.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И Киев е Руски
05:10 07.10.2026
2 Шаран БГ
Зеленски и цялата киевска клика трябва да си търсят планета , не друг град в близост със държавната граница!
05:13 07.10.2026
3 И Киев е Руски
05:15 07.10.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ЛВОВ Е ВТОРИЯ ПО ГОЛЕМИНА ГРАД
.....
ПОЛЯЦИТЕ МАЙ ЩЕ НАМЕРЯТ РАБОТА ЗА КУПЕНИТЕ М1А АБРАМС :)
05:16 07.10.2026
5 хихи
05:17 07.10.2026
6 Нено
Коментиран от #7
05:17 07.10.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #6 от "Нено":ТОГАВА ВЕЧЕ ПОЛЯЦИТЕ ЩЕ НАПРАВЯТ ГЕНОЦИД
И БРАТУШКИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА СПАСЯВАТ УКРАИНЦИТЕ :)
05:21 07.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #8 от "Маринов":ВСИЧКИ УКРАИНЦИ И БРАТУШКИ
ЗНАЯТ ДУХОВНОТО ЗНАЧЕНИЕ
ДА ТЕ ПОКАНЯТ НА КИЛИМЧЕТО В КРЕМЪЛ
ЗА МИРНИ ПРЕГОВОРИ ...
......
ЗЕЛЯ ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ЖИВ И ЗДРАВ ОТ МОСКВА, НО УКРАИНЦИТЕ ЩЕ ГО УБИЯТ ОЩЕ СЪЩИЯ ДЕН :))
Коментиран от #11
05:28 07.10.2026
10 А след Лвов къде?
05:28 07.10.2026
11 Маринов
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Когато двамата лидери се разберат по телефона, а външните министри с екипите отработят документите, подписването може да стане където и да е. И във Вашингтон може, даже е желателно. И тогава няма проблем.
Защото ако Киев подпише по късно капитулация, тогава отиват и Харков и Одеса и какво ли не още.
Коментиран от #12
05:37 07.10.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #11 от "Маринов":СЛЕД КАТО ПАДНА КРАДНОСРМЕЙСК (ПОКРОВСК )
ВСИЧКО ОТИВА ...
С ГРУПА РУСКИ ПРИЯТЕЛИ 2023 ГОДИНА УСПЯХМЕ ДА КАЖЕМ НА ГЕН.ПОЛКОВНИК МОРДВИЧЕВ ЧЕ СПОРЕД НАС
КЛЮЧА ЗА ВОЙНАТА Е ГРАД
КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВСК)
... И ТОЙ ГО ВЪЗПРИЕ И ДОКЛАДВА ПО - НАГОРЕ
:))
.... ЖАЛКО Е ЧЕ МНОГО ЖЕРАВИ ЛЕТЯТ ... НО ВОЙНАТА Е ВОЙНА
05:45 07.10.2026
13 Беро
Населението кой ще премести и къде?
Кой ще стриже овцете покорено и колко?
05:46 07.10.2026