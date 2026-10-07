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Тръмп за Иран: Кой, по дяволите, управлява тази страна?!
  Тема: Иранската криза

Тръмп за Иран: Кой, по дяволите, управлява тази страна?!

7 Октомври, 2026 05:34 744 5

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • али хаменей-
  • моджтаба хаменей-
  • американско-израелска война

Американският президент заяви, че първата и втората група ирански лидери са ликвидирани. Техеран отхвърли твърдението и обвини Вашингтон в противоречиви послания.

Тръмп за Иран: Кой, по дяволите, управлява тази страна?! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че никой не знае кой управлява Иран на фона на продължаващата осми месец американско-израелска война срещу Ислямската република.

„Техните лидери ги няма, втората им група лидери ги няма, а най-големият ми проблем е, че никой не знае кой по дяволите управлява страната“, каза Тръмп. Изявлението му беше цитирано от Ройтерс.

Думите му предизвикаха отговор от Техеран. Говорителят на иранското външно министерство заяви, че Вашингтон много добре знае кой е неговият еквивалент в Иран и как функционира системата за вземане на решения в страната.

„Проблемът всъщност е точно обратният: той се корени в противоречивите позиции и смесените послания от страна на американските официални представители“, заяви говорителят на пресконференция.

Въпросът за ръководството на Иран

Аятолах Али Хаменей беше убит на 28 февруари, първия ден от войната. Негов наследник беше избран синът му Моджтаба Хаменей, но той не е бил виждан публично, откакто е бил ранен при същия удар, при който е загинал баща му.

Това обстоятелство е в основата на твърденията на Тръмп, че не е ясно кой взема решенията в Иран. В същото време иранското външно министерство настоява, че държавната система за вземане на решения функционира и е известна на американската страна.

Иран отвърна на атаките с удари срещу Израел и държави от Персийския залив, в които са разположени американски бази. При американско-израелските удари срещу Иран и израелските атаки срещу Ливан са загинали хиляди хора, а милиони са били принудени да напуснат домовете си.

Войната увеличава натиска върху Тръмп

Повишаването на цените на горивата вследствие на войната създава допълнителен политически проблем за Републиканската партия преди междинните избори в САЩ през ноември. От резултатите ще зависи коя партия ще контролира Конгреса.

Ройтерс отбелязва, че популярността на Тръмп се задържа на рекордно ниско ниво на фона на опасенията за високата цена на живота, свързана със скока на цените на бензина и дизела. Американският президент е давал променящи се срокове и цели за приключване на войната.

Източници: bta.bg, whbl.com


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жеро

    13 0 Отговор
    Ние отсега знаем, кой няма да управлява
    ФАЩ след изборите?!

    05:39 07.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ПСИХО СРЕЩУ ПСИХО
    .....
    ТРИЛЪР С РЕЖИСЬОР МЪЧЕНИКА НА ИСЛЯМА
    АВТОЛАХ АЛИ ХОМЕЙНИ :)

    05:40 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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