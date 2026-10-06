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Високопоставен лидер на „Хамас“ в Газа е оцелял при израелски въздушен удар

Високопоставен лидер на „Хамас“ в Газа е оцелял при израелски въздушен удар

6 Октомври, 2026 16:56 437 4

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Али ал Омари е смятан за водещ кандидат за лидер на групировката в ивицата; при атаката са загинали най-малко петима души

Високопоставен лидер на „Хамас“ в Газа е оцелял при израелски въздушен удар - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Най-високопоставеният член на палестинската въоръжена групировка „Хамас“ в ивицата Газа е оцелял при израелски въздушен удар, нанесен през уикенда. Това е потвърдено от израелските сили след появата на медийни информации за съдбата му, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Израелската обществена телевизия „Кан“ съобщи, че мъжът е Али ал Омари. Според медията той е смятан за водещ кандидат в планираните тайни избори за лидер на „Хамас“ в ивицата Газа. Израелските военни го определят като заместник-председател на политическото бюро на групировката в Газа.

При израелската атака са загинали най-малко петима души, съобщиха палестинските служби за спешна помощ. Медицински източници от болница „Аш Шифа“ в град Газа посочиха, че най-малко петима души са били ранени, като някои от тях са в тежко състояние. Ударът е бил нанесен срещу апартамент в жилищна сграда в западната част на града.

Според израелската армия Ал Омари е бил „дясната ръка и личен помощник“ на бившия лидер на палестинското ислямистко движение Яхия Синуар, който беше убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 г.

При първоначалното обявяване на информацията израелските военни са посочили името на мъжа като Али Ахмед ал Амуди. Не е ясно на какво се дължи разминаването в имената.

Израелската армия твърди, че Ал Омари „е участвал във вземането на решенията за клането на 7 октомври 2023 г.“.

Според Израел ударът е бил нанесен, докато Ал Омари се е намирал в апартамент, използван от „Хамас“ за терористични дейности. Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени от независим източник.

В изявлението на израелските сили се посочва още, че Ал Омари е бил „пряко замесен в терористичната дейност и във възстановяването на групировката“. От армията допълват, че целта на операцията е била да се „премахне заплахата“.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    2 3 Отговор
    Израелците изобщо не са пестеливи откъм човешки животи. Пак, като не са го избомбили в някоя детска градина!

    17:18 06.10.2026

  • 2 Биби Нетаняховеца

    1 2 Отговор
    Скоро ще има гриловани арбесковски патладжани...

    17:19 06.10.2026

  • 3 гост

    1 3 Отговор
    Няма да е за дълго

    Коментиран от #4

    17:24 06.10.2026

  • 4 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    По-скоро ще е за вечни времена. Тия вече избиха милиони "лидери", кога ще се усетите, че реално хамас не съществува?

    17:52 06.10.2026