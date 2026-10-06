Нов скандал разтърси ФИФА: Нередовен играч е пазил вратата на ДР Конго на Мондиал 2026

Нов сериозен скандал около ФИФА и Джани Инфантино избухна след съвместно разследване на „New York Times“ и „Le Monde“. Според публикацията вратарят на ДР Конго Лионел Мпаси не е имал право да представлява африканската държава на Световното първенство през 2026 година.

Причината е свързана с неизпълнена докрай процедура за смяна на футболната му националност. Мпаси е бил част от юношеските национални формации на Франция, а документите, удостоверяващи преминаването му към ДР Конго, не са били окончателно одобрени. Въпреки че местната футболна федерация е започнала процедурата още преди пет години, тя така и не е била официално приключена.

Проблемът е бил установен от ФИФА след жалба, подадена от Нигерия. Въпреки това според разследването Мпаси е получил разрешение да играе както в квалификационните баражи на ДР Конго, така и на самия Мондиал.

Още по-сериозна е информацията за действията на юридическия екип на ФИФА. Според „New York Times“ и „Le Monde“ юристите на централата са били наясно със случая още през март – няколко месеца преди началото на световното първенство.

Експертите са разгледали възможността за налагане на санкции, сред които дисквалификация на ДР Конго от междуконтиненталния плейоф срещу Ямайка и отстраняване на самия Мпаси. В препоръките им е фигурирал и вариант Нигерия да получи служебна победа, което би променило състава на плейофите.

Според разследването евентуална санкция е можела да засегне и Буркина Фасо. Тимът е бил следващият най-добър втори отбор и при определено развитие на ситуацията е можел да получи възможност да продължи напред.

Случаят придобива още по-големи размери заради разпоредбите на Дисциплинарния кодекс на ФИФА. Член 19 предвижда служебна загуба и глоба от най-малко 6000 швейцарски франка при използване на нередовен футболист след подадена жалба.

Разследването твърди, че юридическите експерти на ФИФА са предупредили и за възможни протести около двубоя с Ямайка. Въпреки това препоръките им не са били последвани. Авторите на публикацията посочват, че ръководството на световната футболна централа, включително Джани Инфантино, е било запознато със случая, но не е предприело предложените действия.

Самият Лионел Мпаси впоследствие се превърна във важна фигура за ДР Конго на Мондиал 2026. Вратарят на френския Льо Авър направи силни мачове, включително серия от впечатляващи спасявания срещу Португалия в груповата фаза и Англия на осминафиналите.

В крайна сметка ДР Конго отпадна от „трите лъва“, но сега участието на Мпаси в турнира поставя сериозни въпроси около решенията на ФИФА и начина, по който е била разгледана процедурата по неговата национална принадлежност.