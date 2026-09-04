Синът на Ратко Младич: Той беше убит в ареста в Хага

Бившият командир на босненската сръбска армия Ратко Младич беше убит в ареста в Хага поради неадекватно лечение и употреба на мощни лекарства. Това заяви синът на генерал Дарко по време на пресконференция в Белград.

"Убийството на генерал Младич в Хагския трибунал е извършено в резултат на неправилно лечение и умишлена употреба на силни опиати, което в крайна сметка е довело до смъртта му“, подчерта Дарко Младич.

Осъденият военнопрестъпник от трибунала в Хага Ратко Младич почина на 27 август на 83-годишна възраст.

Името му е свързано и с едни от най-тежките престъпления по време на конфликта, включително клането в Сребреница през 1995 г.

Вчера президентът на Сърбия Александър Вучич съобщи, че тялото на Младич ще пристигне в Сърбия в късния следобед. Погребението на бившия главнокомандващ ще се състои в понеделник, 7 септември в Белград.

Официалната прощална церемония е насрочена за събота, 5 септември, и ще се проведе в Дома на сръбската армия в самия център на столицата.