Синът на Ратко Младич: Той беше убит в ареста в Хага

Бившият командир на босненската сръбска армия Ратко Младич беше убит в ареста в Хага поради неадекватно лечение и употреба на мощни лекарства. Това заяви синът на генерал Дарко по време на пресконференция в Белград.
"Убийството на генерал Младич в Хагския трибунал е извършено в резултат на неправилно лечение и умишлена употреба на силни опиати, което в крайна сметка е довело до смъртта му“, подчерта Дарко Младич.
Осъденият военнопрестъпник от трибунала в Хага Ратко Младич почина на 27 август на 83-годишна възраст.
Името му е свързано и с едни от най-тежките престъпления по време на конфликта, включително клането в Сребреница през 1995 г.
Вчера президентът на Сърбия Александър Вучич съобщи, че тялото на Младич ще пристигне в Сърбия в късния следобед. Погребението на бившия главнокомандващ ще се състои в понеделник, 7 септември в Белград.
Официалната прощална церемония е насрочена за събота, 5 септември, и ще се проведе в Дома на сръбската армия в самия център на столицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Направили са му добро
22:20 04.09.2026
2 Бикът от Шри Ланка
22:21 04.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Овчар
22:22 04.09.2026
5 Република Сръбска
Почивай в мир
22:26 04.09.2026
6 Ами сега ?! 🤔
22:26 04.09.2026
7 Трол
22:27 04.09.2026
8 Трябваше
22:27 04.09.2026
9 РЕАЛИСТ
22:28 04.09.2026
10 учуден
Коментиран от #15
22:30 04.09.2026
11 666
22:30 04.09.2026
12 джак
22:32 04.09.2026
13 И защо да убит?
22:32 04.09.2026
14 Цвете
22:33 04.09.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "учуден":От гледна точка на ламята, юнаците са най-голямата напаст. За турците Левски и Ботев са били терористи.
22:34 04.09.2026
16 Съда в Хага е ръководен от истинските
Коментиран от #26
22:35 04.09.2026
17 Възмездието
Коментиран от #29
22:37 04.09.2026
18 Този трибунал
Коментиран от #24
22:37 04.09.2026
19 Бат Петьо Парчето
22:37 04.09.2026
20 И Киев е Руски
Историята ще го помни вечно за разлика от 💶 плъховете обитаващи брюкселските коптори
Коментиран от #28
22:40 04.09.2026
21 ада
22:43 04.09.2026
22 Ото фон Бломберг
22:49 04.09.2026
23 Дано
23:00 04.09.2026
24 Напълно е легитимен за европейските
До коментар #18 от "Този трибунал":държави. Ако искаш, пробвай се.
23:01 04.09.2026
25 Сатана Z
Коментиран от #27
23:03 04.09.2026
26 На кого му пука?
До коментар #16 от "Съда в Хага е ръководен от истинските":Важното е, че е легитимен за Европа и всеки, който върши престъпления спрямо нея.
23:03 04.09.2026
27 Я, ти ли си този
До коментар #25 от "Сатана Z":диванен юнак?
Действай, да те видим.
23:04 04.09.2026
28 Сори, копей,
До коментар #20 от "И Киев е Руски":историята не я пишеш ти.
Няма такъв филм.
23:06 04.09.2026
29 Хихи!
До коментар #17 от "Възмездието":Плосък виц.
23:07 04.09.2026
30 Абе
23:10 04.09.2026
31 ЕДГАР КЕЙСИ
23:11 04.09.2026