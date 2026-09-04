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Синът на Ратко Младич: Той беше убит в ареста в Хага

Синът на Ратко Младич: Той беше убит в ареста в Хага

4 Септември, 2026 22:18 810 31

  • ратко младич-
  • босна и херцеговина-
  • сребреница-
  • радован караджич

Осъденият военнопрестъпник от трибунала в Хага Ратко Младич почина на 27 август на 83-годишна възраст

Синът на Ратко Младич: Той беше убит в ареста в Хага - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Бившият командир на босненската сръбска армия Ратко Младич беше убит в ареста в Хага поради неадекватно лечение и употреба на мощни лекарства. Това заяви синът на генерал Дарко по време на пресконференция в Белград.

"Убийството на генерал Младич в Хагския трибунал е извършено в резултат на неправилно лечение и умишлена употреба на силни опиати, което в крайна сметка е довело до смъртта му“, подчерта Дарко Младич.

Осъденият военнопрестъпник от трибунала в Хага Ратко Младич почина на 27 август на 83-годишна възраст.

Името му е свързано и с едни от най-тежките престъпления по време на конфликта, включително клането в Сребреница през 1995 г.

Вчера президентът на Сърбия Александър Вучич съобщи, че тялото на Младич ще пристигне в Сърбия в късния следобед. Погребението на бившия главнокомандващ ще се състои в понеделник, 7 септември в Белград.

Официалната прощална церемония е насрочена за събота, 5 септември, и ще се проведе в Дома на сръбската армия в самия център на столицата.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Направили са му добро

    7 11 Отговор
    Защо да се мъчи болен в затвора.

    22:20 04.09.2026

  • 2 Бикът от Шри Ланка

    7 11 Отговор
    НЕ САМО ТОВА А ЕВРОГЕЙСКИТЕ ЖЕНДАРИ СА ГО И ЕВАЛАЛИ

    22:21 04.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Овчар

    10 9 Отговор
    Това няма никакво значение .Като си умрял ти не знаеш че си умрял тежко е за другите..По важно е да се знае защо беше неудобен..

    22:22 04.09.2026

  • 5 Република Сръбска

    14 12 Отговор
    Поклон Воеводо.
    Почивай в мир

    22:26 04.09.2026

  • 6 Ами сега ?! 🤔

    12 7 Отговор
    Дълга война на католици и мюсюлмани срещу Православните сърби , руси , беларуси . Украинците избраха да са предатели . А ние ?

    22:26 04.09.2026

  • 7 Трол

    5 10 Отговор
    Да умира

    22:27 04.09.2026

  • 8 Трябваше

    8 9 Отговор
    Много ооо по рано да свършат тази работа

    22:27 04.09.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    11 2 Отговор
    Изследванията на костите на Наполеон доказаха, че англичаните бавно са го тровили на остров Света Елена. Така , че нищо ново под слънцето.

    22:28 04.09.2026

  • 10 учуден

    8 9 Отговор
    Значи когато те убиваха няма проблем така ли?

    Коментиран от #15

    22:30 04.09.2026

  • 11 666

    8 9 Отговор
    западните нацисти ще висят по сърветата като едно време

    22:30 04.09.2026

  • 12 джак

    5 3 Отговор
    вервам че требеше да е жив до 103 и да го хранят в Хага. А известно ли ви е че навремето който е лекувал с билки го е чакала смърт а лечебни книги са изгаряни на големи клади изнасяни от манастири.. То па сигурно и тоз военачалник ратко не е прибягвал до по силни лекарства от тези с които са го лекували.Даже неговите са лекували моментално и хаповете са тежали 9 грама

    22:32 04.09.2026

  • 13 И защо да убит?

    11 5 Отговор
    На 83 години е и е престъпник и живее в затвора. Колко е средната продължителност на мъжете в бг?

    22:32 04.09.2026

  • 14 Цвете

    6 8 Отговор
    ЗА КАКВА " ОФИЦАЛНА " ЦЕРЕМОНИЯ ГОВОРИШ ВУЧИЧ ЗА ЕДИН УБИЕЦ? КОЛКО НАРОД ЗАГИНА ТОГАВА? А ТЕ ЩЕ ПРОВЕДЪТ ЦЕРЕМОНИАЛНО ПОГРЕБЕНИЕТО? КОЛКО СА ПОСТРАДАЛИТЕ СЕМЕЙСТВА? 🤦‍♂️

    22:33 04.09.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "учуден":

    От гледна точка на ламята, юнаците са най-голямата напаст. За турците Левски и Ботев са били терористи.

    22:34 04.09.2026

  • 16 Съда в Хага е ръководен от истинските

    6 7 Отговор
    Престъпници , неслучайно големите и суверенни държави не го признават за легитимен и правораздават

    Коментиран от #26

    22:35 04.09.2026

  • 17 Възмездието

    8 5 Отговор
    Щом защитаваш собствения си народ за Запада си военнопрестъпник. Кадафи, Садам, Асад, Хизбула и те. За това ще има още да ги газят и колят в лицемерният им свят. Нетаняху за тях е Светец!!!

    Коментиран от #29

    22:37 04.09.2026

  • 18 Този трибунал

    7 8 Отговор
    Не е легитимен, както и Младич не е военнопрестъпник!!!

    Коментиран от #24

    22:37 04.09.2026

  • 19 Бат Петьо Парчето

    4 0 Отговор
    На Ратко Му ГонАмлатиш

    22:37 04.09.2026

  • 20 И Киев е Руски

    8 5 Отговор
    Вечна памет на героя Радко Младич.
    Историята ще го помни вечно за разлика от 💶 плъховете обитаващи брюкселските коптори

    Коментиран от #28

    22:40 04.09.2026

  • 21 ада

    6 8 Отговор
    Ратко Младич дано да гори в ада

    22:43 04.09.2026

  • 22 Ото фон Бломберг

    1 4 Отговор
    И ти дано след него сръбска с.иньо

    22:49 04.09.2026

  • 23 Дано

    1 1 Отговор
    се оправи човекът.

    23:00 04.09.2026

  • 24 Напълно е легитимен за европейските

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Този трибунал":

    държави. Ако искаш, пробвай се.

    23:01 04.09.2026

  • 25 Сатана Z

    0 2 Отговор
    И за Жълтопаветната измет ще се намери един Радко ,ама когато му дойде времето.

    Коментиран от #27

    23:03 04.09.2026

  • 26 На кого му пука?

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Съда в Хага е ръководен от истинските":

    Важното е, че е легитимен за Европа и всеки, който върши престъпления спрямо нея.

    23:03 04.09.2026

  • 27 Я, ти ли си този

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    диванен юнак?
    Действай, да те видим.

    23:04 04.09.2026

  • 28 Сори, копей,

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "И Киев е Руски":

    историята не я пишеш ти.
    Няма такъв филм.

    23:06 04.09.2026

  • 29 Хихи!

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Възмездието":

    Плосък виц.

    23:07 04.09.2026

  • 30 Абе

    1 0 Отговор
    Тоя още ли беше жив ,него трябваше да одерат жив толкова народ изби

    23:10 04.09.2026

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    АКО СА ГО УБЛИ В АРЕСТА В ХАГА, МАЛКО МУ Е ........................ ТРЯБВА ДА СЕ МЪЧИ И НА "ОНЯ СВЕТ" .......................... КОЛКО ЧОВЕШКИ ЖИВОТА Е УБИЛ ......................... ХИЛЯДИ .....................

    23:11 04.09.2026

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