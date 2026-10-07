Руски удар порази промишлено предприятие в Днипро

Руски сили са нанесли удар по промишлено предприятие в Днипро през нощта срещу 7 октомври. За това съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Врагът нанесе удар по промишлено предприятие в Днипро. Информацията за пострадалите се уточнява“, заяви Ганжа. Той призова жителите да останат в укритията до подаването на сигнал за край на въздушната тревога.

Към момента на първоначалното съобщение не са посочени нито броят на пострадалите, нито мащабът на щетите по предприятието.

Взривове са чути и в Киев

Около 03:09 часа украинските военновъздушни сили обявяват въздушна тревога в Киев и в повечето области на Украйна заради балистична заплаха от територията на Брянска област в Русия и от южно направление.

Малко след това са чути взривове в Киев и Днипро. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщава за попадения в столичните райони Оболон и Подолск. Информацията за последиците от ударите в двата града се изяснява.

Днепропетровската областна военна администрация не е съобщила какъв тип боеприпас е използван срещу предприятието. Не е обявено и кога ще бъдат представени окончателни данни за щетите и евентуалните пострадали.

Източници: pravda.com.ua