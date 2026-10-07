Новини
Свят »
Украйна »
Руски удар порази промишлено предприятие в Днипро
  Тема: Украйна

Руски удар порази промишлено предприятие в Днипро

7 Октомври, 2026 04:53 628 3

  • днипро-
  • украйна-
  • руски удар-
  • промишлено предприятие-
  • александър ганжа

Началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа съобщи, че данните за пострадали все още се уточняват.

Руски удар порази промишлено предприятие в Днипро - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски сили са нанесли удар по промишлено предприятие в Днипро през нощта срещу 7 октомври. За това съобщи началникът на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа.

„Врагът нанесе удар по промишлено предприятие в Днипро. Информацията за пострадалите се уточнява“, заяви Ганжа. Той призова жителите да останат в укритията до подаването на сигнал за край на въздушната тревога.

Към момента на първоначалното съобщение не са посочени нито броят на пострадалите, нито мащабът на щетите по предприятието.

Взривове са чути и в Киев

Около 03:09 часа украинските военновъздушни сили обявяват въздушна тревога в Киев и в повечето области на Украйна заради балистична заплаха от територията на Брянска област в Русия и от южно направление.

Малко след това са чути взривове в Киев и Днипро. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщава за попадения в столичните райони Оболон и Подолск. Информацията за последиците от ударите в двата града се изяснява.

Днепропетровската областна военна администрация не е съобщила какъв тип боеприпас е използван срещу предприятието. Не е обявено и кога ще бъдат представени окончателни данни за щетите и евентуалните пострадали.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Днес добрите новини валят като Гермиуми

    05:04 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    " МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ"
    ....
    ХАХАХА ..

    05:09 07.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания