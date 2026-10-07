Въоръжени израелски заселници пребиха фотограф на AFP

Въоръжени израелски заселници са пребили 58-годишния фотокореспондент на AFP Джаафар Аштие край палестинското селище Акраба в северната част на окупирания Западен бряг. Журналистът е бил удрян с приклади по главата и тялото, докато се е опитвал да се качи в автомобил с ясно обозначение „Преса“.

Аштие и колегата му Джон Веселс са били в района, за да заснемат прибирането на маслиновата реколта. По време на работата си те са видели как израелски военнослужещ задържа палестинец в маслинова градина.

След това мъж с мотор превозно средство е потеглил с висока скорост от близък хълм и е открил огън с бойни патрони. Един от местните жители е бил ранен и по-късно е откаран в болница. След първите изстрели към журналистите са се насочили най-малко шестима въоръжени мъже, които са продължили да стрелят в движение.

Когато Аштие е опитал да се качи в автомобила, двама нападатели са го повалили и са започнали да го удрят с прикладите на пушките си. Фотокореспондентът е получил множество травми и е бил откаран в болница.

Според Джон Веселс на около 500 метра от мястото са се намирали най-малко десет въоръжени израелски военнослужещи. „Военните наблюдаваха нападението, но по никакъв начин не се намесиха“, е заявил той.

AFP поиска пълно разследване

Глобалният директор на AFP Фил Четвинд осъди нападението и поиска разследване на действията на заселниците и на военните, които са били наблизо.

„Категорично осъждаме поредното сериозно нападение срещу журналисти, които се опитват да отразяват събитията на Западния бряг, и настояваме за пълно разследване. Напълно недопустимо е въоръжени заселници да пребиват и ограбват журналисти пред служители на израелските сили за сигурност, които дори не са се опитали да се намесят“, заяви Фил Четвинд.

Асоциацията на чуждестранната преса също призова израелските власти да проверят защо военнослужещите на място не са се намесили. Организацията определи нападението като опит за сплашване на медиите и възпрепятстване на отразяването на насилието срещу палестинци.

Напрежение по време на маслиновата реколта

Прибирането на маслините е основен източник на доходи за много палестински семейства. Всяка година фермерите съобщават за нападения, подпалване на маслинови градини и блокиране на достъпа до земите им.

На Западния бряг, който Израел окупира през 1967 г., живеят около 500 000 израелски заселници. Според международното право израелските селища в окупираните територии са незаконни. Правозащитни организации многократно са заявявали, че нападенията срещу палестинци често остават без последствия.

Източници: theguardian.com